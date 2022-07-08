"Страна живёт обычной мирной жизнью"?

В Екатерининском зале Кремля прошла встреча президента России с руководством Государственной Думы, завершившей весеннюю сессию.

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Владимир Путин выступил с привычными обвинениями в адрес "коллективного Запада", который, по его мнению, поддержал переворот в Киеве и разжег конфликт на Донбассе, навязывает России и другим странам свой миропорядок, но проигрывает... Почему Владимир Путин доволен депутатами Госдумы?

В эфире Александр Морозов, Игорь Яковенко

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