"Этих дел не должно быть". За что преследуют адвоката Талантова

29 июня Черемушкинский суд Москвы отправил президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова в СИЗО – его обвиняют в распространении "заведомо ложной информации" про армию России. За пост в фейсбуке о действиях российских военных в украинских городах адвокату грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Талантов – первый российский адвокат, против которого возбудили уголовное дело по этой статье.

Дмитрий Талантов является одним из защитников бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Он присоединился к этому делу в августе прошлого года, после того как другой защитник – Иван Павлов – тоже попал под уголовное преследование. Его обвинили в якобы разглашении данных предварительного расследования. В итоге суд запретил Павлову общаться со свидетелями по делу, в том числе и с Сафроновым. Суд начал рассматривать дело журналиста по существу в марте – Дмитрий Талантов рассказывал СМИ, как следствие по делу Сафронова препятствует работе защитников.

"Я в наручниках"

Дмитрия Талантова задержали утром 28 июня в Ижевске. О случившемся он едва успел сообщить в фейсбуке: "Прошу сообщить всем о задержании моём. С трудом пишу, [пока] не видят [сотрудники] СК по Удмуртии. Я в наручниках", – написал Талантов. Вечером того же дня адвоката этапировали в Москву, после чего суд отправил его в СИЗО до 21 августа.

Поводом для возбуждения дела стал репост в фейсбуке, который Талантов сделал в начале апреля. Публикацию сопровождала фотография пожилого мужчины, который стоял на Красной площади с плакатом "Украине – мир. России – вменяемость, ужас, стыд, покаяние. Путину – ад". Адвокат сделал подпись:

"А как по-другому после фотографий и видео от Харькова, Мариуполя, Ирпени, Бучи??? Это уже не фашизм – это крайние нацистские практики! Если после этого большинство из моих соотечественников будут поддерживать убийцу Пу и его шоблу – я лично отказываюсь признавать их за людей. У людей есть свойство сострадания. А эти – просто тупая и злобная мразь".

12 апреля блогер и обозреватель "Военного обозрения" Роман Скоморохов опубликовал заметку о Талантове, в которой упоминал его публикации – среди них был и тот пост, за который адвоката собираются судить. В конце заметки Скоморохов пообещал написать донос на адвоката в Генеральную прокуратуру РФ и в ФСБ по Удмуртской Республике. При этом точно неизвестно, стало ли именно это обращение причиной возбуждения уголовного дела против Талантова.

"Действительно, как было сказано в СМИ, Роман Скоморохов из журнала "Военный обозреватель", обращался с заявлением о том, что следовало бы привлечь Дмитрия Николаевича в ответственности, – говорит один из защитников Талантова Даниил Берман. – Не могу сейчас назвать фамилию некоторых "замечательных" адвокатов, которые в своих социальных сетях упоминали посты Дмитрия Николаевича и говорили о том, что "хорошо бы уже его привлечь к какой-нибудь ответственности". Таким образом, основания какие-то были, но, на самом деле, никто никогда не знает, что именно послужило основной причиной, и кто в спецслужбах принимает решение о возбуждении уголовного дела. Тем более у Дмитрия Николаевича есть особенность – его дело рассматривается по экстерриториальному признаку. Он же жил в Республике Удмуртия на постоянной основе и в Москву ездил только по рабочим делам. Его оттуда этапировали сюда. Здесь предъявили обвинение и здесь арестовали, здесь же осуществляют следствие. Что это значит? В Удмуртии его никто к ответственности не привлек. Получается, это исключительно московская инициатива. Видимо, они с этим абсурдным обвинением просто не были уверены, что суды Удмуртии захотят рассматривать подобный абсурд. И везут все в Москву в Басманный суд, в данном случае в Черемушкинский, который на сегодняшний момент все перемелет, не постыдиться взять человека под стражу и так далее".

При этом в московском СИЗО-4 находится на 600 подследственных больше, чем позволяют его нормы вместимости, рассказал Даниил Берман. По его словам, изолятор "переполнен так, что спать можно только на полу камеры в проходе. Дмитрий Николаевич в таких условиях спать отказался и провел ночь сидя на лавочке".

"После того, как мы подняли шум и обратились в ОНК – хочется выразить благодарность всем, кто пытался что-то исправить – в 8-местную камеру поставили еще один двухместный ярус. Теперь в этой камере 10 подследственных. После этого я у Дмитрия Николаевича не был, но коллеги были и говорят, что в целом он чувствует себя нормально и все в порядке.

К сожалению, в следственных изоляторах в России, в пенитенциарных учреждениях медицинская помощь, естественно, далеко не на высшем уровне. У Дмитрия Николаевича всегда повышенное давление. Проблема в том, что когда у человека давление повышено много лет, он не всегда замечает те ситуации, когда уже надо бить тревогу. В следственном изоляторе он ограничен в получении тех медикаментов, которые он привык регулярно получать. Поэтому это следующая задача, не правовая, которая стоит перед адвокатами, – добиться от следственного учреждения, чтобы ему были переданы все медикаменты, которые у него всегда должны быть под рукой. Потому что он может просто пропустить тот момент, когда у него будет очень высокое давление, ему все-таки уже 61 год, и это все может очень печально закончиться", – говорит адвокат Даниил Берман.

Закрытый суд и "секретные" материалы

Заседание по избранию меры пресечения Талантову проходило в закрытом режиме – этого потребовала прокурор, ссылаясь на материалы с "иной, охраняемой законом тайной". К таким материалам отнесли лингвистическую экспертизу и ответ из Генштаба Минобороны России. Следователь также попытался взять у адвокатов подписки о неразглашении, но получил отказ.

Они не хотят, чтобы о них кто-то что-то знал

"Это новое время, новые веяния. Появились такие статьи, по которым за слова можно получить 7 или 10 лет лишения свободы. Почему бы еще и не закрыть эти процессы? Закрытие этих процессов – это абсолютно незаконно, – рассказывает Берман. – 10 лет назад о таком даже подумать было нельзя, потому что во всех случаях прокуроры или следователи, которые просят закрыть процесс, ссылаются на некую иную охраняемую законом тайну. Таких тайн существует великое множество, начиная с адвокатской и заканчивая медицинской. Существует много видов тайн, но это не является основанием для того, чтобы закрывать процесс полностью. Пожалуйста, если вы что-то считаете какой-то тайной, можно было бы просто в процессе выгонять всех на момент исследования именно этих доказательств. Но ни прокурор, ни следователь никогда не говорят, какие именно листы в материалах дела являются, по их мнению, секретными, и что там такого находится. Безусловно, это просто новая тенденция, по которой государство стремится закрыть эти процессы. Они не хотят, чтобы о них кто-то что-то знал. Причин множество. В первую очередь, я думаю, потому что все, что там звучит – это абсурд. И ничего кроме смеха это не может вызывать. Второе: им самим психологически проще оставаться с защитниками один на один. Можно делать, что хочешь, говорить, что хочешь, прерывать всех, не давать говорить защитникам – как угодно себя можно вести.

Я думаю, что эта тенденция сохранится и будет только набирать обороты. Если только судебные акты, которые будут вынесены по результатам закрытых процессов, не начнут массово отменяться вышестоящими инстанциями. Мы еще не успели здесь дожаловаться куда-то до верхушки, но будем это делать".

Несмотря на попытки максимально закрыть процесс для слушателей и журналистов, материалы этого дела уже были освещены в СМИ. Проект "Адвокатская улица" рассказал, что перед возбуждением дела оперуполномоченный Центра "Э" Южного округа Москвы проверял профиль Дмитрия Талантова в фейсбуке три с половиной часа. В итоге он обнаружил девять "публикаций, представляющих интерес". Как пишет "Адвокатская улица", все публикации были прямо или косвенно посвящены российскому вторжению в Украину.

Правозащитное объединение "Первый отдел" выяснило, что понятые, которые присутствовали во время осмотра публикаций Талантова, связаны с МВД. Первый понятой – Борис Токиев, по данным "Первого отдела", является бывшим начальником дознания и писал для газеты "Петровка, 38" рассказы о людях, обратившихся в полицию. Утверждается, что Токиев два года провел в исправительном учреждении за фальсификацию доказательств. Второй понятой – Михаил Сенькин. С помощью GetContact "Первому отделу" удалось выяснить, что в телефонах других людей он записан как "Мишаня (бармен из МВД)", "Миша, столовая МВД" и "Миша барыга".

Одна из публикаций Талантова была отправлена на лингвистическую экспертизу в ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы" при Минюсте. Как пишет "Адвокатская улица", экспертизу проводил Виталий Кузнецов, имеющий степени кандидата наук в области филологии и юриспруденции. Он должен был ответить на вопрос, есть ли в публикации адвоката информация о действиях российских военных в Украине, выраженная в форме утверждения о фактах и событиях. Кузнецов заключил, что заявления о совершении российской армией массовых убийств мирного населения "выражена в форме утверждения о фактах и событиях" – в связи с чем она "может быть проверена на соответствие/несоответствие действительности".

Также, по данным "Адвокатской улицы", в материалах дела есть ответ из Генштаба российской армии, в котором говорится, что "информация о якобы убийстве российскими военнослужащими мирных жителей в городах Буча и Ирпень Киевской области не соответствует действительности".

"Все эти дела расследуются примерно по одному и тому же алгоритму, – говорит Даниил Берман. – Следствию достаточно получить заключение эксперта, как правило, это комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. "Эксперты" делают вывод о том, что в словах есть утверждение о фактах, что в этой публикации якобы (как правило, с приставкой "якобы") упоминаются Вооруженные Силы РФ. И в этих высказываниях присутствуют какие-то факты, которые, по мнению следствия, являются фейками. Фейки они подтверждают тем, что они обращаются в военное ведомство. Из военного ведомства приходит бумага о том, что нет войны, а есть специальная военная операция. Там же они перечисляют все, что считают официальной информацией – это может быть и брифинг Минобороны, и просто какая-то бумага на одном листе, где пишут – это все неправда. И вот этой экспертизы достаточно, чтобы завершить расследование по делу. То есть расследования по этим делам проводятся на уровне митинговых административных дел: есть рапорт сотрудника полиции, что этот человек нарушал порядок проведения митинга – этого достаточно. Все! Для суда этого достаточно. Все эти уголовные дела основаны только на экспертизе больше ни на чем".

Всего по статье о "фейках" про российскую армию возбуждено более 70 уголовных дел. Первый приговор с реальным лишением свободы был вынесен московскому муниципальному депутату Алексею Горинову – его осудили на семь лет лишения свободы за антивоенное выступление на заседании муниципального совета. Против коллеги Горинова, оппозиционного политика Ильи Яшина, также было возбуждено уголовное дело по статье о "фейках" – сейчас он находится в СИЗО.

Кого угодно в любой момент можно задержать за слова, что "в Украине идет война"

"Каждое это уголовное дело абсолютно уникальное и ужасное, – говорит Даниил Берман. – В принципе, ни одного из этих дел не должно было быть. Они все абсолютно мерзотные и все должны быть прекращены. Среди них нет ни одного, кто совершил бы это преступление, потому что это антиконституционная цензурная статья, направленная на то, чтобы запугать людей и заставить их замолчать. Мы видим, что возбуждаются дела в отношении совершенно простых людей. В Питере, например, находится под стражей Вика Петрова – она что-то написала "ВКонтакте" на аудиторию в несколько человек. Мы видим Яшина, который долгое время выражал несогласие, и тоже находится в изоляторе. У любых этих политических статей два признака: принцип правовой неопределенности (мы не понимаем – совершает человек преступление, когда что-то говорит, или нет) и избирательность. Кого угодно в любой момент можно задержать за слова, что "в Украине идет война". Получается, что это фейк. Если человек утверждает, что там война, а не спецоперация – это уже фейк, его уже можно отправлять в следственный изолятор".