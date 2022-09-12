"Путин засиделся". "Патриоты" ищут виновных в разгроме под Харьковом

Наступление украинских войск в Харьковской области стало неприятным шоком не только для российского командования, но и для российских "патриотических" блогеров. Соцсети заполнились мрачными размышлениями о предательстве, которых они ищут как наверху, так и в своих рядах, и, одновременно, о необходимости срочно сплотиться.

Егор Холмогоров

Дилемма Русского. 11 сентября 2022 года.

1. Нас предали.

2. Наша армия небоеспособна.

Трудный, очень трудный выбор.

В первое, конечно, хочется верить чуть больше. Это значит, что у нас есть инструмент, который злонамеренно не используется. Но если что мы можем.

А вот если второе... Тогда мы не сможем, даже если захотим.

Не об этом я рассчитывал размышлять 11 сентября 2022 года. Но молчать и "не сеять панику" накануне возможного прорыва ВСУ на Мариуполь - просто не имею права.

Сыны Монархии

Если кто-то в нашей элите надеется, что поражение или позорный мир на условиях Запада и Украины может все откатить назад, к статус-кво до 24.02 - это глубокое заблуждение .

Поражение могучей Российской Империи в локальной войне с японцами обернулось в итоге катастрофой, и Гражданской войной, когда патриоты отвернулись от государства, монарх был всеми предан, а левые террористы и либеральные прозападные агитаторы подняли голову и взбаламутили народ на революцию.

Позорный мир СССР на условиях Запада в Холодной войне привёл к превращению России в колонию и кровавым конфликтам на окраинах Союза.

Политическое и/или военное поражение России приведет к неизбежной гибели самого государства. От него отвернутся даже ура-патриоты. Можно, конечно, заткнуть рты популярным патриотическим блогерам, как писала Винокурова, но что вы скажете сотням тысяч парней, которые прошли через СВО, когда они спросят, за что они проливали свою кровь и теряли товарищей?

Что вы скажете ранее миллионам ранее аполитичных людей, которые после 24 февраля резко стали патриотами и собирали деньги на коптеры, броники и теплаки, веря в нашу Победу?

Что вы скажете, тем же бурятам, чеченцам, татарам, тувинцам и дагестанцам, которые вместе с русскими шли защищать русский мир, тоже несли потери и верили в Победу?

У Победы много отцов, поражение - сирота. К сильным - тянутся, слабых -забивают ногами.

Товарищ, который ездил в Сирию, рассказывал мне, что ингуши, чеченцы и дагестанцы, которые служили там в военной полиции, налаживая контакты с арабами-единоверцами, гордо носили нашивки армии России, так как, им нравилось представлять интересы сильной и мощной страны.

В случае победы в России «партии страха и Поражения», никто не захочет ассоциироваться с Россией, которую нагнула Украина с президентом-клоуном, пусть и при мощной поддержке Запада. Даже русские патриоты отстранятся от такой России, как иногда отстраняются они от РФ и россиянства. Что уж говорить об остальных.

В случае поражения России, а, я повторю, что поражение - это любой мир не на наших условиях и выживание Украины в ее текущем статусе с текущим правительством - Россию ждёт коллапс.

Государство останется в одиночестве, от слабого государства откажутся все - турбопатриоты, национальные меньшинства, внешние партнёры и союзники. И в одиночестве оно не устоит, а хаос, который случится внутри страны смоет всех, и партию страха, и партию Победы.

Рыбарь

Люди отказываются верить, что ВС РФ оставляют Купянск. Продолжают надеяться, что всё происходящее — это некая часть глобального плана.



Если глобальный план и есть, подробности нам неизвестны. Но мы помним, как группировку выводили из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Как потом откровенную сдачу пытались продать населению как заранее спланированную акцию.



А теперь примените вот ровно то же самое на масштабы Харьковской области. И спросите сами себя: а есть глобальный план?



Мы не знаем.

Ярослав Белоус

Сейчас российское руководство будет пытаться преподнести ситуацию с Купянском как «разумное стратегическое отступление» и начнет доказывать, что у нас «потерь нет».



Но все это ложь.



В сети уже появились фото с захваченными мирными жителями, которых обвиняют в работе на Россию и русских. Там далеко не только представители местных администраций. Стоит ждать жестоких расправ. По факту, думаю, они уже начались.



Вся логика спецоперации как «ограниченной полицейской акции» в стране площадью с Францию неминуемо ведет к одному – демонстрации бессилия в деле защиты своих сторонников на освобожденных территориях. Их населяют такие же русские люди, как и мы, отличающиеся от нас только бумажкой под названием «паспорт РФ». И сейчас их жизни находятся под смертельной угрозой из-за упрямого нежелания наших властей признать свои ошибки и просчеты.



Пора уже что-то менять.



Очень пора.

Игорь Стрелков

В связи с блестящей ( четко в рамках выполнения плана и даже с опережением графика) операцией по передаче уважаемым украинским партнерами городов Изюм, Балаклея и Купянск- территория, контролируемая военно-гражданской администрацией Харьковской области украины существенно сократилась. В рамках укрепления ВГА и плодотворного задействования освободившихся кадров органов государственной власти, ФСБ и полиции- предлагаю передать в состав Харьковской области украины часть (не менее трёх пограничных районов) Белгородской области. Все равно там теперь партнеры стреляют практически также свободно, как по ту сторону границы и принципиальной разницы для жителей уже нет никакой… за то мы сможем с полным основанием говорить после этого, что никаких боевых действий на территории РФ не происходит. Прошу рассматривать мое предложение в качестве патриотической инициативы и моего искреннего вклада во внутриукраинское урегулирование

Старше Эдды

Тяжело ли мне от того, что мы оставляем Изюм (https://t.me/sashakots/35484)? Да, тяжело, он стал частью моей жизни и там я узнал настоящих людей, настоящих друзей, которые мне стали ближе,чем братья. Но эта страница перевёрнута, а война очень далека от завершения.

Решение о выводе изюмской группировки единственно верное, хоть и очень тяжёлое. Войска вышли организованно, те, кто прикрывал отход, настоящие герои. Армия обязательно воспрянет, будут новые победы, в конце-концов мы -русские, а значит с нами Бог. Но! Если не будут сделаны выводы, либо эти выводы будут самые поверхностные ( выводы касаемо всего, от тактики пехотных взводов, до новых систем вооружения, информационной борьбы, оперативного искусства, психологии и мотивации солдата, «прокачке» военного интеллекта, системы подготовки войск и прочая, прочая, прочая), то тяжело будет не только мне и всем тем, кто как-то причастен к СВО, а уже всему российскому социуму и всем его социальным стратам.

Касаемо тех, кто сейчас пытается или будет пытаться разогнать истерику в связи с событиями Изюмско-балаклейского сражения разогнав панику в тылу я скажу, это суть есть враги. И я говорю именно про тех, кто разгоняет, а не про людей, которые критикуют по делу, предлагая взамен варианты решений. Давайте не будем наступать на исторические грабли, за нашу долгую историю их слишком много разбросано по полям времён и эпох.

Захар Прилепин

Если не хотите огорчаться - просто не читайте сегодня новостей.

Хорошие новости тоже будут, но не сегодня.

Мысль о том, что русские начинают как следует воевать только после серьёзных поражений, высказанная в связи с добровольным уходом из-под Киева - была высказана тогда с опережением.

На этом пока всё.

Нет. Вот ещё два слова.

За русского солдата и офицера, которые все эти дни были на острие - испытываю только гордость.

Это невероятные люди.

Включая, к слову, моих гуманитарщиков, которые все эти дни колесили по тем дорогам, где никого, кроме украинских ДРГ, уже не было.

И это чувство - когда информация шла оттуда, от людей на месте, - а аналитики, находящиеся здесь, и никогда в глаза не видевшие ни Изюма, ни Балаклеи, рассказывали, как всё на самом деле обстоит - тоже запомню.

Шпион, которому никто не пишет

События на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой.

Но далеко не случайной, и точно уж не внезапной.



Признаки грядущих событий были известны задолго до.

Их видели и по ним докладывали. Но они не укладываются в формат «специальной операции». Результат известен.



То что происходит сейчас – уже неизбежно. Эти события закладывались и готовились месяцами – происходила активная диверсионная война, подтягивались силы.

Эшелоны с техникой и войсками шли через всю Украину, и это было не скрыть.



К сожалению, во время «специальной военной операции» стало хорошим тоном игнорировать острые вызовы по извращенному принципу – «не вижу не происходит».



Качественную трансформацию ситуации на Харьковском направлении наблюдала вся страна – ежедневно происходили обстрелы и диверсии, подрывались склады и мосты.



Такое скрыть невозможно. Но, случилось невозможное – и на это умудрились закрыть глаза.



Мы часто говорим о слабых возможностях разведки – но в этом случае сигналы шли по всем каналам, и военным и специальным.



Сейчас мы можем наблюдать результат преступной безответственности тех, кто за это направление отвечал.

Юрий Подоляка

Сдача Изюма обозначает, что мы в сражении в восточной части Харьковской области потерпели поражение. Это теперь уже факт, безо всяких вариантов и двузначностей. Причем, поражение обидное вдвойне потому, что как показали события последних двух дней, резервы у нас были, но кое-кто (я не знаю кто, но знаю, что этот «кое-кто» есть) НЕВЕРНО их расположил, что и привело нас к тому итогу, какой МЫ имеем на сейчас, а не ВСУ. А ведь они и здесь могли как это было под Херсоном, понеся огромные потери, «с рылом в крови» вернулись на исходные позиции. Но вместо этого мы отходим, а противник торжествует.

Каковы будут последствия?

Да, можно себя сколько угодно утешать, что мы сохранили армию и т. д., но это очень неумелая отговорка, потому, что мы потеряли плацдармы, после чего наступление на Соледар и Бахмут потеряло стратегический смысл, а еще мы бросили (вместе с горами снарядов, которые теперь полетят на наши головы), десятки тысяч наших людей, сотни из которых, а может и тысячи подвергнуться репрессиям (многие будут убиты). А те, кто успел сбежать, нищими и оборванными приедут в Россию, которая их не ждет (уж я то знаю что говорю). [...]

Самый важный вопрос, а что же дальше? Ответа на который пока нет ни у кого. Потому, что те, кто в теме знают, что нынешнее поражение на Харьковщине, это итог того, что до сих пор в МО РФ многие стараются не замечать проблем, выявленных первыми месяцами ВОЙНЫ. Да много сделано, но еще больше не сделано. Не утверждены новые уставы, координация работы артиллерии и авиации оставляет желать лучшего. И пока спасает нас только то, что у нас их много, а у врага мало. И это сказывается в т.ч. и на проведении операций. И т. д.

И без решения этих проблем, кардинально, а не на словах, ждать победы в войне нам не стоит. Хотя, я уверен, что она будет. Почему? А потому, что у нас уже нет другого выхода. Или победить, или нас, как народа уже никогда не будет. Такая вот правда жизни.

Андрей Медведев

Все уже было. Сто лет назад. Это называлось "Великое отступление" 1915 года.

Русская армия уходила не только из Галиции. Уходила с территории самой империи - Польши и Прибалтики. Причём, уходя из Галиции, армия вывела ещё 300 тысяч русин, русских галичан. Деникинские подразделения держали мост, по которому шли беженцы.

Потом был 1916-й год и Брусиловский прорыв. Потом вообще-то должна была быть победа.

И с военной точки зрения Великое отступление катастрофой не было. Была зафиксирована линия фронта и всё, дальше пошла война нервов, экономик, идеологий. Смыслов и идей.

Но победы не случилось по двум причинам.

Первая. Не сделали должные выводы из кампании 1915 года. Тактика и стратегия не изменились.

Второе. И это важнее. Внутри страны возникло понятное недоверие к власти. Которым воспользовались все от большевиков до членов царской семьи, и на волне этого ропота все побежали решать свои шкурняки. Чем кончилось - все знают. И нас важно уроки истории учесть.

Маргарита Симоньян внезапно захотела учить украинский

"Патриоты" предлагают самые разные рецепты спасения ситуации.

Константин Калачев

Если бы я мог дать совет Путину, то я бы сказал:

Владимир Владимирович, возвращайтесь к «границам» от 23.02.2022 г.

Но с признанием Украиной Крыма, ДНР и ЛНР в составе РФ.

Win-win.

Других вариантов, когда «победят» обе стороны не просматривается.

А проиграть не хочет и не может никто.

Не надо ждать, что Украина вот-вот рухнет.

Это такая же иллюзия, как и первоначальный расчет на встречу российских войск цветами, хлебом и солью.

Романов Лайт

Единственное, что сейчас может предотвратить потерю половины ЛНР (о Харьковской области уже речи не идёт) - массированные удары по Банковой (Киев) и тактические ядерные удары по западным областям Украины.

Хватит 4 - 5 ударов. С интервалами в 12 часов, с заблаговременным предупредлением и НЕНАВЯЗЧИВЫМ предложением о полной капитуляции.

После первого удара поднимится вой, после второго задумаются.

После третьего вопрос будет стоять так: скольким количеством жизней своих сограждан готов подертвовать Киев ради собственного упорства.

Заодно создадим зону отчуждения со странами НАТО.

Эта схема - рабочая и не мы ее придумали - ее обкатали ещё США в Японии в 1945. Как итог - Япония под ними.

Герман Садулаев

Не бывает так что враг одинаково силён, безупречен и непобедим во всём. Просто не бывает. Во вселенной есть некий баланс, и если враг очень силён в чём-то, то в чём-то другом обязательно слаб. Нужно найти эту слабую точку и бить в неё.

Враг нашел наши слабые места и использует. А мы бьемся железной головой в его самое сильное место. От этого даже на железной голове идут трещины, в ушах звон, перед глазами пелена.

Надо отступить, умыться, протереть глаза и искать слабое место. Слабое место. Это может быть участок фронта, или отрасль экономики, или сегмент политики, или идеология, или вообще что-то неожиданное. Надо искать слабое место. А не бить с упорством достойным лучшего применения в сильное место.

Наш враг Америка. Всем уже понятно что мы не с Украиной воюем. Какая вообще нах@р Украина. Американские деньги, американское оружие и вот уже просто американские солдаты, штурмующие наши слабенькие позиции. Причём тут вообще Украина? Украина - это только территория.

Мне кажется слабое место Pax Americana - это колониализм и ненависть к Америке всех ограбленных и порабощенных народов. Россия может возглавить борьбу против колониализма и поднять на неё полмира. Тогда мы победим.

А победить Америку можно. Афганистан победил Америку. Вьетнам победил Америку. Сирия не сдаётся. И мы не сдадимся. Мы победим Америку. Украина вообще не субъект. Украина не страна, а территория, на которой на нас напала Америка.

Или Россия поднимет знамя антиколониальной борьбы, выпавшее из рук предательски убитого Советского Союза и мы сменим стратегию, идею и смыслы войны. Или будем перегруппировываться, передислоцироваться и выравнивать фронт до Урала. А там ещё немного и Сибирь.

Украинцы и российская оппозиция злорадствуют.

Наталья Геворкян

Какая-то истерика в стане "патриотов"

Михаил Шевелев

Повыденацифицировались и, похоже, доденацифицировались.

Леонид Швец

Стратегическая задача разворота на восток приобрела характер панического бегства.

Игорь Яковенко

Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс.

Александр Коляндр

Только б не сглазить, только б не сглазить.

(И от чтения z-тов, чувство стыдного удовольствия, как от выдавливания прыща)

Андрей Шипилов

Не зря, видимо, Пугачёва пошутила, что она вернулась, что рыть окопы для обороны Москвы.

Пугачёву в президенты России!

Илья Вайцман

Признаю: был неправ, когда предполагал выдвижение в командующие аполитичных военных спецов. Судя по всему, ВладимирВладимирович™ путин лично командует своей спецоперацией. Второго такого гения оперативного искусства и стратегии на планете, пожалуй, теперь и не найти. И это неплохо.

...разве что Ким III Ын, но у того масштаб маловат.

Константин Сонин

Уже сейчас активно идёт поиск виновных в поражении в Харьковской области. Те же "патриотические" корреспонденты уже начали искать предателей. Прямо на наших глазах из воздуха создаётся теория об "ударе в спину". А как же иначе? Всё же было так хорошо? Но не было, конечно, никакого удара в спину. Было вероломное нападение на Украину, которую эти фантазёры считали маленькой, слабой или вовсе несуществующей. Понятно, что Путин и ему подобные и могут нападать только на слабых - в этом проявляется психология шпаны, но эту "слабость" Украины они выдумали сами. И сейчас выдумывают "удар в спину", чтобы не признаваться, что совершили преступление, находясь в плену фантазии.

Конечно, ищут виноватых среди российских генералов и полковников. Я уверен, что кого-то понизят в должности, а кого-то, может, и под суд отдадут. (Впрочем, вряд ли. Понизят или переведут на другую должность, это возможно.) Но генералы виноваты только в одном - в том, что они не сказали Путину и его банде 24 февраля - "Русские военные не совершают преступлений. Мы не будем нападать на соседнюю страну." Они не сказали и опозорили себя навсегда. Но катастрофические ошибки - и преступные, и катастрофические - совершили Путин, Патрушев, Шойгу, Лавров. Это военные преступники и их должен ждать трибунал. Не обязательно гаагский - меня вполне устроит, если их будут судить как Берию с Кобуловым и Меркуловым их бывшие соратники.

Игорь Эйдман

Русские хорошо воюют на своей территории в оборонительных войнах, а в империалистических войнах - воюют плохо, могут победить только заведомо слабого соперника. Поражения и неудачи в таких войнах всегда приводили не к консолидации нации, а к распаду государства или, как минимум, "старого порядка". Так было после Крымской, Русско-японской, Первой мировой, Афганской. Нынешнее поражение России - это не отступление 1812-го или 1941-го, а большая сухопутная Цусима на чужой оккупированной территории.

Украина, наоборот, ведёт оборонительную войну на своей земле, за само существование страны и народа. В этом её поддерживает большинство развитых демократических стран. Украинцы в нынешней войне "играют" за антигитлеровскую коалицию, а россияне - за захватчиков-нацистов.

Путин хотел отзеркалить легкий захват Гитлером Чехословакии, на худой конец - Польши, а получил ремейк нападения нацистов на СССР. Украинцы ведут свою Великую отечественную войну. Битву за Москву (то есть Киев) они уже выиграли. Сейчас они выигрывают и битву на востоке, за свой Сталинград, беря в кольцо новую "армию Паулюса". А дальше останется "штурм Берлина" и агония бункерного червя.

Россия всегда воевала в Европе при поддержке европейских же союзников. Сейчас она одна против всего западного мира. Шансов просто нет.

Анатолий Несмиян

Самое время начать выявлять виновных в разгроме. Понятно, что главный виновный сидит в бункере и зыркает оттуда. Привычка прыгать в кусты при любой неясной ситуации — характерное и уже привычное поведение нашего всего. Но именно здесь и проявляется гениальность верховного лидера, если не как главнокомандующего, то как криминального пахана: он успел повязать всех высших сановников, выдавив из них на памятном Совбезе согласие на проведение спецоперации, и теперь не он один отвечает за результат, а все вместе. Кого обвинять, если вы сами согласились, что войска надо вводить?

Раз так — то будут искать стрелочника помельче. Пропаганда уже набрала в грудь воздух и ждет, на кого его выпустить. У некоторых случаются шептуны, и они выдавливают из себя еще одно заветное слово: «Предательство». Мы бы всех их победили, но тут где-то среди нас завелся вражина, вот она-то все и испортила. Кого назовут предателем — пока тоже неясно. Оппозицию всю извели под корень, как невовремя. Было бы на кого обрушить праведный гнев.

К хору насмешек присоединяются и иностранцы.

Христо Грозев

Мой источник у Вагнера: "До конца недели Украина перестанет существовать"

Чешский журналист Ондржей Соукуп

Никогда бы не подумал, что буду читать телеграм-канал Игоря Гиркина с таким злорадством.

Американский фоторепортёр Аманда Ривкин

Ходит сегодня по интернету.

(На фото написано "Российские войска победоносно отступают, украинская армия панически бежит на ними")

Особые насмешки вызвали два видео российского военного корреспондента из Изюма, снятые с разницей всего лишь в час (у второго можно посмотреть только последние 40 секунд).

И "либералов" и "патриотов" объединило заявление Министерства Обороны РФ о том, что паническое бегство российских войск на самом деле было хитрым планом российского командования.

Илья Заславский

За день до того как Путин жениться на Кабаевой (или Кривоногих или еще на ком-то) и застрелиться в бункере, пресс-секретарь Минобороны тоже скажет, что это меры по усилению оперативного контроля и перегруппировки руководства. Эта кремлевская власть переплюнула даже фашистскую Германию в степени бесконечного вранья.

Дарья Митина

Запомните, детки: теперь "жест доброй воли" называется "перегруппировка"

Особенно сильное раздражение с одной стороны и злорадство с другой вызвали новости о том, что во время бегства российской армии в Москве с праздничным салютом отмечали День города, а Путин, не сказавший ни слова о положении дел на фронте, открывал новое колесо обозрения в ВНДХ.

Андрей Лошак

Впервые с наслаждением читаю тг-каналы Z-патриотов. Уэлкам ту риалити, освободители х***ы. У зигаметов сейчас момент истины - колесо обозрения уже стало мемом, глаза открываются не только на соотношение сил, но и на старого долб***а (и главнокомандующего по совместительству), который сегодня - в день величайшего позора армии РФ- открывал аттракционы и спортивные секции. Колесо кстати уже сломалось. Лучший день года, но уверен все только начинается!

Виктор Алкснис

Может с самого большого в Европе колеса обозрения лучше видно, что происходит на изюмском участке фронта?

Ник Шлепов

А колесо не зря открыли. Такими темпами с него уже через пару недель ВСУ видно будет.

Анастасия Кашеварова

Сердце стучит, как набат

Не могу думать ни о чем другом

Все мысли о наших воинах, в молитвах о них

Шла сегодня, Москву украсили, день города. Мне не радостно. Не могу.

Нет, нет никакого упадничества или еще чего-то. Наоборот воля еще больше просыпается. И вся мишура отбрасывается.

Я вообще перестала думать, что кто-то там что-то празднует. У кого-то торжественные концерты. Это их выбор.

А мой выбор - быть, пусть не физически, но духовно и морально, с вами, ребята. И с вами еще миллионы россиян. Хочу, чтобы вы почувствовали нашу поддержку. Нашу Любовь. Нашу Веру.

Я с вами в окопах, с вами в отступлении и наступлении, в плену и в захвате противника. На перекурах. В контузиях. В смертях и продолжении жизни. В возгласах боли и победы.



Вы отдаёте за нас жизнь. Но если бы мне сказали - отдай свою и они все будут защищены. Я бы не раздумывая отдала.



Может быть кто-то вам передаст, кто-то прочитает, кто-то увидит. Знайте, что никогда ни у кого не было сильнее поддержки, чем у солдата России. Таких, как я, абсолютное большинство.

Андрей Десницкий

Просто интересно, что там сегодня докладывают, на колесе обозрения. Вероятно, о новых победах, несокрушимой мощи, ничтожном противнике. Дополненная реальность. Оборзение. Колесо с хомячком внутри.

Сергей Марков

Празднования дней Москвы сейчас выглядят как политическая ошибка. Аналог пира во время чумы. Понятно, что не хотели их отменять, чтобы не создавать панику. Но участие в них президента говорит скорее о растерянности власти. О запаздывании реакции. Понятно, что власть участием президента в торжественных мероприятиях в Москве посылает сигнал обществу, что все в порядке, все под контролем, есть трудности но не катастрофа. Но трудности таковы, что праздники уже вызывают раздражение неуместностью. Почти уверен, что Путин уже 11 сентября не будет принимать участие в праздничных мероприятиях в Москве.

А наша поддержка президенту Путину нужна сейчас, в моменты неудач и поражений, ещё больше.

Но поддерживать Путина хотят уже не все. Некоторым идеологам системы начали приходить в голову удивительные мысли.

Алексей Чадаев

Путин назвал 91-й «крупнейшей геополитической катастрофой», но проблема-то в том, что государство, президентом которого он является, по такой логике, ровно в процессе этой катастрофы и возникло и своим возникновением ей обязано. В этом смысле именно для РФ оспаривать 91-й это означает оспаривать точку отсчёта собственного существования («День России»), и константы, на которых она стоит — ну, типа там, демократия, рыночная экономика, частная собственность и всякое прочее такое, чего не было до 91.

И, сущностно, именно здесь коренятся причины того, что РФ, как, если угодно, «социально-институциональный организм», молчаливо саботирует всё это «собирание земель» начиная прямо с весны 2014. Нет, прямо с Верховным никто не спорит, на словах типа все за и какие надо слова говорят. Но ведь именно поэтому «русскую весну» почти сразу запретили и заменили «крымской», Стрелкова с его «самодеятельностью» объявили городским сумасшедшим, при первой же возможности пошли на Минск-1 и Минск-2, на отстрел донбасских лидеров смотрели сквозь пальцы, факт существования ЛДНР в формате «серой зоны» с весьма специфическим правовым режимом старались просто не замечать, а когда дошло до СВО, выяснилось, что некому воевать — все в Москве на торжественном салюте по случаю Дня Города и на концерте Шнура в Лужниках.

А «турбопатриоты» с флагами раздражают, достали, их бы заткнуть уже как-нибудь. Вон Катя Винокурова в простоте своей прямо написала как есть со ссылками на кого надо. Верните всё взад, с тёплым ламповым Навальным на Болотной в роли официального врага на зарплате, мы лучше будем с ним тут типа бороться, нежели в этой вашей Лугандонии умирать под «хаймарсами».

Нет, ребята, это никакая не шестая колонна и вообще не колонна. Это базовая онтология системы, которую _эти_сумасшедшие_ пытаются заставить воевать, по сути, против самоё себя. «Чем скорее их изолируют от общества, тем легче будет всему человечеству. Ну и Первый, того, засиделся уже, мы, конечно, так не скажем, но уже и третий срок был лишним, а сейчас вообще безумие какое-то» — вот так должен думать т.н. «нормальный человек». И тут точечным отловом «иноагентов» не отделаешься, по сути, вся система — один большой «иноагент».

Евгений Понасенков

Представляете, как вскоре побегут режимные прислужники? Будут драпать, иные даже меняя внешность пластической операцией. Куча скотов удалит все свои соцсети с поддержкой преступлений за многие годы. Но ничего: всех найдем и все будут наказаны. Это самое важное: чтобы ад не повторился. Главное не дать выблядкам отмыться, отболтаться, что их обманули или заставили. Почему я годами и говорю: делайте скрины, все фиксируйте, составляйте списки. Не ленитесь.

Ася Казанцева

В принципе, с 24 февраля было понятно, что хорошего выхода для России нет, но было совершенно непонятно, какой именно из плохих выходов нам предстоит. Торжество ликующей гопоты с триумфальным скатыванием в тоталитарную диктатуру? Застой и унылое медленное обнищание духовное и материальное? Или хаос, слом всего, крах режима, поворот на 180 градусов официальной позиции, раскаяние и осмысление, попытки лет за десять выкарабкаться обратно в нормальную жизнь, восстановительный рост, надежда и смысл? Вот это решается сейчас на полях сражений.

А я гуглю, точно ли мне совсем нельзя шампанского, когда и если станет реальностью лучший возможный сценарий для моей страны.