Война все спишет? Зачем Путину нынешний кризис вокруг Украины

Чего ждать России от наплыва жителей неконтролируемых украинскими властями территорий Донбасса, почему российская экономика не может расти и отчего Путин дает правительству невыполнимые поручения? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Совет безопасности России под председательством Владимира Путина обсудил 21 февраля вопрос о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание показало российское телевидение, как утверждается, в прямом эфире. При этом часы министра обороны Сергея Шойгу показывали время, на несколько часов опережавшее время трансляции.

Лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – ​обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе, которое, в свою очередь, произошло после беспрецедентного наращивания Россией своих сил у границ с Украиной. Ранее Госдума обратилась к Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР".

Политика – продолжение экономики. Если исходить из этого утверждения, многое в нынешнем внешнеполитическом обострении становится на свои места. Еще в прошлом году я неоднократно говорил, что Путин не собирается всерьез воевать с Украиной, поскольку Россия просто не может себе позволить ни одного цинкового гроба. В том числе и в силу демографической ситуации. И тем не менее, факт остается фактом. Война близка как никогда.

Полная видеоверсия программы:

За то, что мы все оказались на грани вооруженного конфликта, ответственность лежит исключительно на высшем политическом и военном руководстве России. Ни одной причины стягивать войска к украинской границе ни в конце прошлого, ни в начале этого года не было. Ни малейшего повода Киев, Брюссель или Вашингтон к этому не давали. Резонно возникает вопрос: а чего, собственно, добивается Путин? Какова конечная цель всей этой чрезвычайно опасной возни, помимо развлечения "заскучавшего барина" (а в Кремле явно получают от происходящего ни с чем не сравнимое удовольствие).

Если не можешь обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, предотвратить надвигающийся кризис, надо этот кризис ускорить

Рискну предположить, что "партии и правительству" понадобилась очередная порция международных санкций. Конец прошлого 2021 года с экономической точки зрения напоминает конец 2013-го. Тогда рост начал "захлебываться" и никакие стимулы эффекта уже не давали. И теперь в ход пошла испытанная еще в 2014 году стратегия: если не можешь обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, предотвратить надвигающийся кризис, надо этот кризис ускорить. Причем так, чтобы его последствия можно было свалить на внешние обстоятельства.

Еще неплохо как-нибудь устроить, чтобы экономическая катастрофа разразилась не только в России, но и, например, в Европе. А если повезет, то в мировом масштабе. И если для этого придется повоевать, то так тому и быть.

На долю мужчин, способных держать оружие в руках, вместо эвакуации выпала мобилизация

Как бы парадоксально ни звучало, но пока главные издержки от обострения легли на россиян, то есть на нас с вами. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик эвакуируют в Россию женщин, стариков и детей. А вот на долю мужчин, способных держать оружие в руках, вместо эвакуации выпала мобилизация. Причем, что любопытно, сначала в "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию и мобилизацию и только потом начались масштабные обстрелы. Пара снарядов, как утверждают российские власти, долетела даже до Ростовской области. Украинцы божатся, что ничего подобного в ту сторону не запускали и требуют независимого международного расследования.

Так или иначе, но к утру понедельника 21 февраля российскую границу пересекли уже более 60 тысяч человек. В ряде российских регионов – Ростовской, Воронежской, Рязанской, Курской, Волгоградской, Саратовской областях – из-за наплыва эвакуированных местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Вывозимые на территорию России люди не могут взять с собой сбережения, по крайней мере, в наличной форме. В Донецке банкоматы выдают не более 10 тысяч рублей в день с одной карты. Еще по 10 тысяч рублей на человека люди могут рассчитывать уже в России. Это Владимир Путин расщедрился.

Российские Восточная Сибирь и Дальний Восток продолжат страдать от нехватки людей

Чтобы оценить масштаб возможного переселения, достаточно сказать, что заявления на получение российского гражданства подали 950 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины, в основном из неподконтрольных украинским властям территорий. Из них 750 тысяч российские паспорта уже получили. Места в России, конечно, много. О готовности принять эвакуированных из Донбасса заявили и Ханты-Мансийский автономный округ, и Еврейская автономная область, и Алтайский край. Только мне почему-то кажется, что никто туда по своей воле не поедет, а российские Восточная Сибирь и Дальний Восток продолжат страдать от нехватки людей.

Путин назвал происходящее на юго-востоке Украины геноцидом. А наплыв "беженцев" (как этих людей называют российские власти и государственные СМИ) позволяет в любой момент объявить о гуманитарной катастрофе – и ввести войска для ее ликвидации. Так что повод для вторжения уже есть. Однако на последний шаг решиться сложно. И Путин всячески демонстрирует, что ничего экстраординарного не происходит.

На прошлой неделе он даже в какой-то момент отвлекся от решения геостратегических задач, прервал ненадолго пикировки с западными партнерами и обратил внимание на российские реалии. В четверг 17 февраля он провел совещание по экономическим вопросам. И там Владимир Владимирович без лишних предисловий поставил перед правительством и Центральным Банком заведомо невыполнимые задачи. Причем в подробности углубляться не стал – не до них в наше непростое время. Главных целей на этот год у экономического блока три. Обуздать инфляцию, обеспечить рост реальных располагаемых доходов граждан минимум на 2,5 процента и, наконец, добиться развития (цитирую) "во всех отраслях экономики, в каждом регионе страны".

Почему задачи невыполнимы? Если совсем коротко и без подробностей, достаточно оценки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. "Можем ли мы обеспечить инфляцию в 4 процента к концу этого года? Без рецессии – нет", – утверждает она.

У Банка России еще был бы хоть какой-то шанс выполнить ту часть путинских поручений, за которую непосредственно он отвечает – добиться снижения инфляции, если бы финансово-экономический блок действовал как единое целое. Понятно, что в нынешних обстоятельствах для приведения цен к приемлемой динамике надо сокращать расходы. Причем касается это всех. Потребителям надо поумерить потребительские расходы, корпорациям – корпоративные, государству – государственные. Однако российский финансово-экономический блок легких путей не ищет и трудностей не боится.

Всего до 2024 года из правительственной "кубышки" на это планируется выделить 2,5 триллиона рублей

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов порадовал широкие круги российской общественности новостью о том, что правительство уже в этом году начинает активно инвестировать средства Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты. Всего до 2024 года из правительственной "кубышки" на это планируется выделить 2,5 триллиона рублей. Назвал Силуанов и ряд проектов, по которым решение уже принято.

Речь о продлении до Екатеринбурга трассы Москва – Казань, проекте по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, обновлении подвижного состава петербургского метро. Больше всех денег получит "Газпром" на строительство в Усть-Луге завода по производству сжиженного природного газа. На это правительство выделит 900 миллиардов. Еще на 150 миллиардов пополнят Фонд реформы ЖКХ.

Российская экономика в целом перегрета, это мы уже выяснили. Однако в наибольшей степени это относится к строительной отрасли. Именно там наблюдается самый острый дефицит кадров. Именно там наблюдается максимальный рост цен на материалы. Это результат сразу нескольких факторов. Ажиотажного спроса, подогретого льготной ипотекой, отсутствия трудовых мигрантов из-за коронавирусных ограничений, строительного бума по всему миру. Проще говоря, именно в строительстве сейчас каждый вложенный рубль гарантированно приведет к росту цен.

Когда экономика в рецессии, а уровень безработицы зашкаливает, это вполне уместно. А сейчас попахивает безумием

И в этих условиях правительство собирается вложить сотни миллиардов в строительство автомобильных и железных дорог, в строительство и ремонт коммунальных сетей, в строительство нового завода. То есть искусственно создает дополнительный спрос на стройматериалы и рабочих строительных специальностей. Когда экономика в рецессии, а уровень безработицы зашкаливает, это вполне уместно. А сейчас попахивает безумием.

Все эти рассуждения в значительной степени носят умозрительный характер. Равно как и поручения Путина экономическому блоку правительства. Потому что высшее военно-политическое руководство Российской Федерации добилось-таки желаемого результата. Международные санкции – как персональные, так и секторальные – введут, похоже, уже вне зависимости от развития российско-украинского военно-политического кризиса. И это, пожалуй, единственный вопрос, по которому российская и американская официальная позиция полностью совпадает. Сам Путин заявил об этом 18 февраля.

По его версии, никакого отношения к Украине санкции не имеет. Путин заявил, что главная их задача – "затормозить развитие России, не иначе, завидуют тому, как бодро мы "встаем с колен". Так или иначе, но его заявление прозвучало не на ровном месте. На прошлой неделе группа из 32 американских сенаторов-республиканцев внесла в Сенат собственную версию законопроекта о санкциях против России. Она предусматривает "превентивные" ограничения.

Речь идет не о каких-то временных мерах, а о том, чтобы научиться жить так, будто российской экономики не существует вовсе

Так что путинская программа-минимум блестяще выполнена. Дело за малым – спровоцировать кризис в Европе, а если получится, то и в остальном мире. Как минимум для того, чтобы россиянам было не так обидно страдать в гордой изоляции. Сегодня кажется, что и эта цель вполне достижима. Беда в том, что все последнее время руководство развитых стран занято решением ровно противоположной задачи – минимизировать влияние на Запад антироссийских ограничений. Причем, что самое неприятное, речь идет не о каких-то временных мерах, а о том, чтобы научиться жить так, будто российской экономики не существует вовсе. А главное, рано или поздно они найдут пути достижения этой цели.

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