Путин заявил о возможности новых обменов осуждёнными с США

Президент России Владимир Путин заявил, что новые обмены осуждёнными с США возможны. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

По словам Путина, переговоры с США по поводу обмена осуждёнными ведёт ФСБ. В рамках этих переговоров никакие другие вопросы не обсуждаются, подчеркнул он.

8 декабря между Россией и США произошёл обмен заключёнными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую в России, обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в Соединённых Штатах.

Также Владимир Путин не исключает, что Москва может перенять у США наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара. "Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности", – сказал Путин.

В ходе пресс-конференции президент объяснил свои слова, которые он произнес на днях на заседании Совета по правам человека, о том, что так называемая спецоперация может занять длительное время. Путин заявил, что имел в виду длительность процесса урегулирования ситуации в Украине. Он также добавил, что участникам процесса урегулирования придется "согласиться с реалиями, которые складываются на земле".

"СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет", – заявил Путин. Он также отметил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.

При этом, по словам Путина, Россия должна была раньше начать "специальную военную операцию", но власти надеялись договориться в рамках Минских соглашений.