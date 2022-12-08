Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Между Россией и США произошёл обмен заключёнными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую в России, обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в Соединённых Штатах.
Первым об обмене сообщил телеканал CNN. Обмен подтвердили и российская, и американская стороны.
Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Она находится в самолёте по пути на родину.
МИД России сообщил, что обмен произошёл в аэропорту Абу-Даби. "Российский гражданин возвращён на родину" - говорится в телеграм-канале ведомства. Комментариев самого Бута пока нет.
Ранее в этом году, уже после российского вторжения в Украину, произошёл обмен осуждённого в России американца Тревора Рида на находившегося в тюрьме в США российского лётчика Константина Ярошенко. Переговоры об обменах - один из немногих примеров сохраняющихся, несмотря на резкое ухудшение отношений, контактов между Москвой и Вашингтоном.
Обсуждалась также возможность обмена ещё одного осуждённого в России американца, Пола Уилана, которого российский суд признал виновным в шпионаже. По словам его адвоката, Уилан остаётся в колонии и переговоры о его возможном обмене продолжаются.
- Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. Её задержали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. В августе суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии. 17 ноября её адвокаты сообщили, что её этапировали в колонию в Мордовии.
- В Вашингтоне называли приговор Грайнер несправедливым и заявляли, что будут бороться за её освобождение.
- Бут был приговорён в США 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским антиправительственным вооружённым группировкам. Вину он не признал, в Москве соглашались с такой оценкой.
- Россия и США в течение нескольких месяцев обсуждают обмен Грайнер и Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. В июле CNN сообщало о том, что Вашингтон предложил к обмену Виктора Бута. 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве “существенное предложение” в отношении Уилана и Грайнер Агентство Bloomberg тогда писало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух, предлагая включить в сделку, в частности, предполагаемого сотрудника российских спецслужб, осуждённого в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что и Бут, и Грайнер перед обменом были помилованы соответственно в США и России.
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