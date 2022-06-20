"Путину плюнули в рожу". Соцсети о главном событии ПМЭФ-2022

На прошлой неделе в Петербурге прошёл юбилейный 25-й Международный экономический форум. Это мероприятие проводится с 1997 года, и за всё это время оно не состоялось лишь однажды – в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В прошлые годы ПМЭФ действительно был одним из заметных международных экономических форумов, на который приезжали важные гости, заключавшие крупные соглашения. В 2022-м от этого остались только воспоминания – вместо западных гостей на форум приехала делегация талибов.

Мария Строева-Воличкова

В РФ подводят "итоги" юбилейного ПМЭФ. Я внимательно почитала.

Ни единой международной корпорации, ни одной представительной делегации – кроме талибов, ни одного миллионера, кроме Киркорова.

Почти подписанные договоры о намерениях – а на ПМЭФ исторически подписывают именно их, поэтому всегда было так много ярких имён, названий и обещаний, но на выхлопе почти ноль – внутренние, типа того, что Фосагро будет развивать город Апатиты.

Международных соглашений буквально парочка, да и те вряд ли можно так называть и международными, и бизнес-соглашениями.

Самые заметные из них: правительство Москвы и правительство "ДНР" подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (я могу себе представить это сотрудничество) и генпрокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества на ближайшие два года в сфере противодействия "неправомерному использованию виртуальной валюты".

В отсутствие реальных событий самыми обсуждаемыми темами стали очередное поручение Путина перестать кошмарить бизнес проверками и разрешение заключённым закрывать ИП без нотариуса.

Алексей Федяров

Дай, думаю, почитаю про талибов на экономическом форуме и наткнулся на новость не в тему. Оказывается, президент на днях подписал изменения

в ГК, теперь заключённые под стражу и осуждённые смогут закрывать свои ИП без участия нотариуса.

Достаточно, чтобы заявление о закрытии заверил начальник учреждения ФСИН.

Нет, это, конечно, важно.

Нотариус в СИЗО или колонии – это отдельная дорогая и сложная история.

Но это ещё и поэтично.

открыл ИП в налоговой

в СИЗО ИП закрыл

и точка

Николай Подосокорский

Что такое стабильность? А вот что:

17.06.2022. Путин призвал на постоянной основе сократить плановые проверки бизнеса

https://ria.ru/20220617/proverki-1796196866.html

22.08.2021. Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса

https://ria.ru/20210822/putin-1746749806.html

30.05.2019. Путин поручил разобраться с бесконтрольными проверками бизнеса

https://ria.ru/20190530/1555092306.html

25.12.2018. Путин ограничил плановые проверки малого бизнеса

https://ria.ru/20181225/1548702447.html

01.03.2018. Путин призвал сократить количество выездных проверок бизнеса

https://ria.ru/20180301/1515524565.html

14.12.2017. Путин отметил улучшение ситуации с проверками бизнеса

https://ria.ru/20171214/1510909076.html

11.01.2017. Путин: добросовестный бизнес должен быть защищен от необоснованных проверок

https://ria.ru/20170111/1485492872.html

01.12.2016. Путин призвал снизить число проверок бизнеса и повысить их результативность

https://ria.ru/20161201/1482597638.html

24.03.2016. Путин: власти РФ упорядочат административные проверки бизнеса

https://ria.ru/20160324/1396118777.html

07.04.2015. Путин поручил ГП проанализировать обоснованность проверок бизнеса

https://ria.ru/20150407/1057168563.html

05.12.2014. Путин поручил проработать вопрос о смягчении проверок малого бизнеса

https://ria.ru/20141205/1036845286.html

04.03.2014. Честный бизнес не должен страдать от чрезмерных проверок, заявил Путин

https://ria.ru/20140304/998119599.html

05.03.2013. ГП должна разбираться с необоснованными проверками бизнеса – Путин

https://ria.ru/20130305/925914505.html

24.11.2009. Половина заявок на внеплановые проверки бизнеса необоснованны – Путин

https://ria.ru/20091124/195312244.html

29.06.2008 . Путин призвал до конца года сократить число проверок малого бизнеса

https://ria.ru/20080629/112509740.html

19.12.2001. Владимир Путин потребовал устранить межведомственное дублирование при проведении проверок и контроля за организациями малого бизнеса

https://ria.ru/20011219/38158.html

Анатолий Несмиян

Владимир Путин призвал выбрать между суверенитетом и упаковкой для сока.



"Что для нас главное: быть независимыми или уметь упаковку сегодня? Если не будет суверенитета – мы все будем покупать и будем производить нефть, газ, седла и продавать кругляк –это неизбежно, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".



В общем, упаковки не будет. Будет суверенитет. Правда, последнее – неточно, но вот с упаковкой – это железно. Трехлитровые банки (если, конечно, стекольные заводы справятся) с крышками (тут тоже надо посмотреть – осилит ли промышленность такую высокотехнологичную продукцию). Готовьте бидоны, граждане. И грейте уши суверенитетом из каждого утюга и розетки.



Дмитрий Колезев

Владимир Путин: если у России не будет суверенитета, она будет производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу.

Хм. По-моему, большинство стран, которые, с точки зрения Путина, не являются суверенными (например, все страны Евросоюза) производят много чего высокотехнологичного и интеллектуально емкого.

А вот страны, которые Путин, вероятно, считает суверенными, таким могут похвастать не часто. В том числе, кстати, и Россия. 20 лет Путин делал ее все более суверенной и суверенной, а нефть и газ по-прежнему наши главные экспортные продукты. Может, это был какой-то другой Путин?

Николай Травкин

На ПМЭФ бизнес ждал ответа, какие же меры намечает власть в связи с уходом с российского рынка иностранных инвестиций и технологий. Власть отвечала, это же хорошо, конкуренты ушли и теперь отечественный бизнес расправит плечи.

В чём то это напоминало диалог тяжёлого пациента с доктором. -Доктор, может вы что то не то прописали? Еле-еле хожу, ноги отказывают…

-Милейший, да забудьте вы про эту ходьбу! У вас же дополнительная возможность появилась, новая компетенция — ползать будете, да так, что хрен кто догонит!

Константин Калачев

Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает:

– Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти, все деньги потратил перед смертью.

Владимир Путин на ПМЭФ: "Будущее своё и своих детей надо связывать со своей родиной. Да и что важнее для наследников — деньги и имущество или доброе имя, которое никто не пропьет?".

Илья Шепелин

Я думал: а почему в названии ПМЭФ до сих пор значится слово "международный"?

А тут Путин со сцены заныл про инфляцию в США — и стало понятно, почему всё-таки "международный"

Иван Давыдов

Резюмирую речь вождя для тех, кто не стал смотреть: мы безудержно и даже как-то вызывающе процветаем, а они катятся в пропасть. И никого не жалко.

На этом фоне главными звёздами форума в первые его дни стали Филипп Киркоров и пышногрудая робот Дуняша.

Ксения Собчак

В сытые времена Питерский форум пытался быть "русским Давосом" со своим блэкджэком и шлюхами с русским размахом и топовыми эскортницами. Это была абсолютно европейская история про бизнес и деньги. Сейчас, как сказала глава ЦБ Набиулина, условия изменились надолго, если не навсегда.



И ПМЭФ сегодня не про деньги, а про смыслы и нарративы – вот Миллер ястребино вещает про то, как все оху*ют будут страдать без русского газа, вот та же Набиуллина говорит про то, что производство должно быть сфокусировано вовнутрь. Разбавляют это всё пранкеры Вован и Лексус с гыгыканьем над Джоан Роулинг и хохлами Украиной и Мария Захарова, которая рассказывает про свои коленки и фейки от Венедиктова*.



Открывают ПМЭФ в духе времени – с пушкой и главой ДНР Пушилиным, правда Пушилина пока ещё стыдятся и потом видео с ним удаляют, но то, что попало в интернет – там и останется. Да и вообще главные герои форума для журналистов – Пушилин, Пасечник, да талибы (кстати, мы с ними так подружились, что СМИ перестали писать, что они террористическая организация, но мы-то помним).



Сделки, конечно, тоже заключаются. Некоторые, правда, из разряда ИА "Панорама": Россия закупит иранские сериалы.



Зато Киркорова пока не отменили – будет вкладываться в строительство под Питером. Милохина, правда, в этот раз не позвали. Но зачем Милохин, когда есть Пушилин со своим "куда жать"?



Этот форум нам, кажется, не подарит новых мемов, да и вообще ощущается это всё как пир во время чумы. Мечтаем о светлом будущем, конечно, смыслы создаём. Но гречка-то дорожает, а зарплаты не растут. Такая экономика, такие смыслы.



*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

Алексей Федяров

Мне очень понравился Филипп Киркоров на ПМЭФ.

Во-первых, исключительно опрятен. Шею моет, ногти стрижёт, причёсывается.

Во-вторых, покажите мне ещё бизнесмена, который, не имея доступа к трубе, четвёртый десяток лет в абсолютных топах, никогда не просаживался ни по показателям, ни по стоимости активов.

В-третьих, честен. Торгует чистым, незамутненным интеллектом интеллектуальным продуктом.

В-четвёртых, не замечен в коррупции и устойчив морально – совершенно не гоняется за эскортницами. Они даже не пытаются подкатить, знают, что кремень.

Ф.Б.Киркорова в президенты, если кратко.

Но постепенно.

Сначала директором ФСБ.

Но вскоре Дуняшу затмил президент Казахстана.

Предыдущие Петербургские международные экономические форумы посещали президенты Франции, председатели Госсовета КНР, премьер-министры Японии, Индии и Нидерландов и федеральный канцлер ФРГ.

В этом году высоких иностранных гостей было трое: президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Из этих троих только Токаев является первым лицом государства: в Армении реальная власть принадлежит премьер-министру, а в Киргизии, наоборот, президенту. И именно Токаев, самый высокопоставленный гость форума, преподнёс Путину самый неприятный сюрприз.

Виталий Рувинский

Вот это был конечно самый сильный эпизод всего ПМЭФ.

***

М.Симоньян: Касым-Жомарт Кемелевич, я понимаю, что вопрос непростой, на него по-разному можно ответить, но всё-таки я не могу Вас не спросить о Вашем взгляде на нашу спецоперацию, на её неизбежность, как мы здесь считаем, и на её правомерность. И вообще, что Вы думаете и что в Казахстане думают по этому поводу?

К.-Ж.Токаев: В Казахстане разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются.

Но я хотел бы отметить следующее: современное международное право ‒ это Устав Организации Объединённых Наций. Два основных принципа, заложенных в Устав в современное время, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели Организации Объединённых Наций этот момент, видимо, в своё время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу.

Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разное понимание. Одни говорят о том, что территориальная целостность государства ‒ это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него.

Вообще, подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всём земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединённых Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств.

Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на Ваш откровенный вопрос.

М.Симоньян: Да, спасибо Вам, безусловно, за эту откровенность…

Возможно, откровенность была частично спровоцирована самой фигурой модератора.

Максим Шевченко

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в публичном диалоге с Владимиром Владимировичем Путиным напомнил о российских политиках и журналистах, которые неоднократно оскорбляли Казахстан и казахский народ.

Модерировала диалог президентов Маргарита Симоньян, что, конечно, нельзя не воспринимать, как оскорбление президента Казахстана и казахстанцев.

Муж госпожи Симоньян, известный "русский националист" Тигран Кеосаян публично заявил месяц назад, что "у Казахстана никогда не было своей государственности" и "да мы им страну спасли от террористов в январе. А они что? Казахстан стал русофобским государством".

Обращался он при этом (по его словам) "к властям Казахстана. И все, кто, должен был это понять, это поняли. Какие могут быть угрозы? Я не угрожаю. Я предупреждаю, что может быть".

Высшая власть Казахстана была посажена между женой человека, который открыто НЕ угрожал этой высшей власти (просто хамил ей), и президентом России, который сказал в 2014 году, что "у казахов не было государственности никогда. Он (Нурсултан Назарбаев) ее создал" (Кеосоян просто повторил слова хозяина, который все-таки был чуть аккуратнее).

Кремлевские пропагандисты и пиарщики сознательно (у меня нет в этом сомнений) продумали именно такую картинку и такой расклад.

Любой модератор вместо Симоньян, да хотя бы и жена Соловьева, который тоже критиковал Казахстан, но не в такой оскорбительной форме, смотрелся бы не так вызывающе.

Александр Рыклин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "Если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500–600 стран. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот же принцип будет применен и к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск"...

Владимир Владимирович, если я ничего не путаю, вам только что смачно плюнули в рожу...

Анатолий Несмиян

Президент Казахстана Токаев: "...Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует..."



Какой из Токаева руководитель и президент, гражданам Казахстана, безусловно, виднее. Но то, что это очевидно умный человек, факт.

Аркадий Дубнов

Вчера в Питере на ПМЭФ нашёлся отважный человек, заговоривший о "веревке в доме повешенного". Им оказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заставил вспомнить, что не один год занимал пост заместителя генсека ООН.

Ведь объясняя, почему его страна не признаёт "квазигосударственные" территории ЛНР и ДНР, Токаев ссылался на международное право и Устав ООН, той самой ООН, которая признаётся Россией "краеугольным камнем" нынешнего мирового порядка. Тем самым казахстанский президент дал понять, что у самопровозглашенных республик Донбасса нет будущего в качестве субъектов международного права, во всяком случае, пока это право утверждается ООН.

Можно назвать это моментом истины. А можно просто заметить, что высокий гость Питерского экономического форума назвал своим именем ту самую "веревку"…

Токаев, разумеется, не собирался в северной столице России "кидаться камнями" в хозяйский огород, заметив, что в Казахстане "общество открытое и существуют разные мнения" по отношению к происходящему вокруг Украины, – просто так вышло, его спросили, он ответил. Тем более что спрашивала его известная дама, прекрасная во всех отношениях, в том числе и тем, что замужем за человеком, позволившим себе откровенное публичное хамство по отношению к Казахстану. Другое дело, что предлагая ей роль модератора, организаторы форума могли ожидать, что она задаст Токаеву острые вопросы, провоцируя его на те или иные ответы. А он взял и ответил всем российским хамам, среди которых дама узнала и своего мужа, что и вынуждена была признать. [...]

Из этого следует также, что транслируемые российскими говорящими головами чуть ли не ежечасно планы включения в состав России ДЛНР и подконтрольных Москве территорий украинского Причерноморья не встретят признания в Казахстане.

Но окажется ли в таком случае вполне легитимным статус России, расширение которой будет считаться спорным не только коллективным Западом, но и ее союзниками. Не подорвёт ли это ее позиции в качестве лидера ЕАЭС и ОДКБ? И не втащит(новый путинский геополитический глагол) ли этот сомнительный статус союзников Москвы в военные столкновения с третьими странами? Ведь вполне реальным будет выглядеть стремление Украины силой вернуть себе захваченные территории, и тогда Россия сочтёт это внешней агрессией, что, согласно уставу ОДКБ, должно будет привести к военной помощи России со стороны союзников.

Не потому ли в Москве нынче так с подчёркнутой ленцой отбрасывают разговоры о референдумах на тему присоединения к России Херсонщины или Южной Осетии… Дело-то рискованное, а пожалуй, и не очень в России популярное.

А ещё не следует забывать, что подобную же позицию однозначного непризнания ДЛНР занимает и Узбекистан. Когда нынешней весной, выступая в узбекском Сенате, ее четко озвучил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, поползли слухи, что в Москве выразили крайнее недовольство. Казалось, подтверждением стали сообщения о внезапном уходе Камилова в отпуск по состоянию здоровья и назначение и.о. министра другого дипломата. Но потом экс-министр выздоровел, получил назначение на пост зам.секретаря совбеза Узбекистана, а на днях и вовсе получил созданный под него пост специального представителя президента Узбекистана по внешней политике. Совершенно ясный сигнал из Ташкента: там на самом высоком уровне подтверждают своё отношение к происходящему вокруг Украины и планах Москвы на этот счёт…

Так, на постсоветском пространстве сформировался влиятельный тандем государств, не приемлющих "петровские" планы российского президента по "возвращению" утраченных имперских территорий. Или даже по объединению их в некое патронируемое Москвой содружество, о чем рассказывал Путин абхазскому президенту Аслану Бжания в Москве 13 ноября 2020 года сразу после окончания 44-дневной армяно-азербайджанской войны.

Павел Лобков

Удивительно отличались речи Путина и Токаева, хотя скучные обе. Россия совершенна, есть только крошечные недостатки, кромешный и порочный коллективный Запад. Казахстан движется к прогрессу и демократии, дружит с соседями и не только, в общем, когда в сторону Тянь-Шаня из Москвы смотришь как на светоч прогресса -это надо заслужить.



Виталий Аверин

Нисколько не удивлен "потрясающей откровенностью" Касыма-Жомарта Токаева: "По этой причине, мы не признаём Тайвань, Косово, Южную Осетию, Абхазию. Этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк".

Было бы странно ожидать что-то иное от лидера страны, чьи Петропавловск или Павлодар мало чем отличаются от Луганска или Донецка.

К слову, Токаев в своем послужном списке имеет должность заместителя генерального секретаря ООН. В этой должности от возглавлял отделение ООН в Женеве, а также отвечал за разоружение. То есть он очень хорошо понимает, как устроена международная жизнь.

Большим откровением стала отповедь, которая прозвучала в адрес депутатов Госдумы и лично мужа Маргариты Симоньян:

"Пользуясь этой трибуной, может это было бы не совсем неуместно, но хотел бы выразить некоторые претензии к ряду высказываний некоторых российских депутатов. Это абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь-то решения руководства Казахстана, или события, которые происходят в нашей стране".

Михаил Шевелев

Хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за участие в Петербургском международном экономическом форуме. Его яркое выступление сделало это мероприятие запоминающимся, а также опровергло распространившееся в последнее время убеждение, что Московский государственный институт международных отношений способен выпускать из своих стен только полуграмотных дармоедов.

Специалист по Средней Азии Сергей Абашин призвал не придавать произошедшему слишком большого значения.

Я внесу некоторую нотку скепсиса по поводу вчерашнего высказывания Токаева. Во-первых, сам приезд на этот форум, где "днлр" являются легитимными и даже почетными участниками, уже как-то расходится с этими словами. Во-вторых, непризнание "днлр" это достаточная простая и старя кстати позиция, а как быть например с признанием возможного факта включения этих псевдогосударств в состав России, Крым чей, этот вопрос гораздо болезненнее для Кремля. В-третьих, мы догадываемся, что Казахстан сейчас становится важным путем для обхода Россией санкций и понятно, что Казахстану и России важно, чтобы сам Казахстан не оказался под санкциями, что заставляет задуматься о цели таких вопросов и таких ответов. В общем я не склонен к эйфории по этому эпизоду.

Однако Токаев не остановился на публичном отказе признавать ДНР и ЛНР и прочитанной лекции по международному праву. Как будто специально чтобы посрамить скептиков, президент Казахстана отказался принимать российскую государственную награду.

Анатолий Несмиян

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принимать российский орден Александра Невского. Об этом сообщил политолог Ербол Едилов со ссылкой на свои источники.

Все по делу. Когда есть неслабая вероятность, что слетевший с катушек партнер в любой момент найдет в казахских степях каких-нибудь казахских нацистов и пойдет их выкорчевывать, то сиять на груди наградой потенциального агрессора – не лучшее занятие. Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос агентства Tengrinews подтвердил эти сведения.

ПС. Интересно, в наградном листе имя-отчество награжденного тоже было записано как "Кемыжал Шамильевич" или как еще?

Александр Горбунов

Вчера президент Казахстана напрямую высказал Путину, что никакого импортозамещения у России не получится, и что никаких ЛНР и ДНР Казахстан не признаёт, а сегодня Токаев отказался от ордена Александра Невского. Представляю, какая паника сейчас царит в кремлевской библиотеке, где учебники истории нервно пролистываются вперемешку с записками сумасшедших и в разной степени поехавших, чтобы подготовить очередной урок мироустройства, на котором нам расскажут, что никакого Казахстана никогда не было, и вообще, на самом деле, Русь берёт своё начало из окрестностей Астаны

Анастасия Кириленко

А я-то собиралась в Казахстан.

До осени бомбить будут?

Путину такое поведение явно не понравилось, что проявилось фактически сразу.

Аркадий Дубнов

Ещё одна уникальная по нашим лизоблюдским временам деталь: Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отказался от предложения российского руководства наградить его орденом Александра Невского, сославшись на решение не принимать никаких наград, отечественных или иностранных, пока он остаётся президентом Казахстана.

Не помню, чтобы руководство российское за два с лишним десятка лет хоть раз встречалось с таким афронтом. Может, потому руководство это так обиделось, что не смогло выговорить имя-отчество Токаева, безбожно его исковеркав (Кемежан Ашемелевич)…

Я сейчас про Владимира Владимировича.

Но вспоминаю Леонида Ильича.

Малик Джурсунбеков

О чем с НИМИ говорить, что-то им доказывать, если они на высшем уровне не могут произнести имя президента нашей страны? И это не первый раз. Рахмона они называют Эммануэлем и т.д. И это не оговорки, это пренебрежение и этому подвержена та часть Эрэфии, которая продолжает жить в Мордоре.

Михаил Шевелев

Что Ленин Украину создал, это полбеды. Теперь выясняется, что он еще Байконур доверил человеку, которого и произнести-то невозможно.

Андрей Десницкий

Итак, Вождь назвал своего казахского коллегу "Кымыжамашимович", прилюдно, в его присутствии. А зовут того Касым-Жомарт Кемелевич. То есть совпадают первая и последняя буква, и еще парочка посредине. Ну да, длинно и сложно запомнить, но можно же было сказать "мой казахстанский коллега" или "наш уважаемый гость из Астаны".

Азербайджанцы дико обижались на Горбачева, что тот называл их республику "Азебаржан". В их глазах это было явным неуважением.

Но вот это вот "Кымыжамашимович" – это просто уже из серии "да буду я еще язык коверкать, вас там всех одинаково зовут, ты кто такой вообще"...

Максим Миронович

Президент Казахстана отказался от путинского ордена, заявив, что не принимает никаких наград во время президентских обязанностей.

Пыня, нужно больше называть руководителя Казахстана Камилем Жоповичем и Камижопом Ишемичьевичем, а также заявлять о "своих правах" на Северный Казахстан — и тогда тебя там точно полюбят.

Уже на следующий день после закрытия форума выяснилось, что коверкание Путиным имени Токаева было только началом.

Ксения Собчак

Россия ввела ограничения на отгрузку казахстанской нефти, которая уходила на экспорт в Европу через Новороссийск.

Причиной назвали обнаружение в порту Новороссийска 50 потенциально опасных боеприпасов времен ВОВ, которые нужно обезвредить. Работы продлятся до конца месяца, ранее отгрузка нефти была просто снижена, а теперь – приостановлена.

Это та нефть, которую Казахстан переименовал, чтобы при экспорте из российских портов её не путали с санкционной нефтью Urals из РФ.

На фоне отказа Токаева от ордена Александра Невского и непризнания Казахстаном ЛДНР, все дела с нефтью выглядят как-то подозрительно.

Анатолий Несмиян

Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резких заявлений на Петербургском международном экономическом форуме. Экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным российским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска, сообщает "Коммерсант".

Здесь нужно понимать, что в ситуации, в которой сегодня находится Россия, она будет генерировать внешние конфликты в режиме нон-стоп просто потому, что ничего другого уже не остается. У каждого конкретного конфликта, безусловно, будет свой повод и свой контекст, но здесь важно то, что их создание уже невозможно остановить. [...]

В состоянии "осажденной крепости", в которую загнал страну Кремль, нейтральная позиция является враждебной. Либо ты поддерживаешь, причем безоговорочно, либо ты – враг.

Это и есть база для расширения конфликтов. Поэтому не стоит удивляться, что находясь в шаге от войны с крупнейшим военным блоком на планете, Путин умудряется еще и рвать отношения с нейтральными соседями. Сам факт того, что они нейтральны, становится нетерпимым.

Вера Афанасьева

В ответ на то, что Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти после заявлений Токаева на ПМЭФ, Казахстан, не дожидаясь начала действия европейских санкций, перестал пропускать российский уголь.

А сам Токаев снова нелицеприятно высказался (на видео).

Был союзник, да сплыл. Зато дедушка наш покуражился.

Владислав Юсупов

Ну? Какие предположения относительно развития ситуации?

Казахи закрывают возможности для "серого" импорта?

Эскалация в северном Казахстане?

Что думаете?