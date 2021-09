Путём Фантомаса. Артемий Троицкий собирает рвотные травы

Хедлайнеры двести пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с замысловатой студией звукозаписи Ipecac Recordings, созданной в своё удовольствие "металлистом"-экспериментатором Майком Паттоном. Рок-критик Артемий Троицкий отдаёт должное его творческому поиску и умению жить: прекрасно, когда ты поёшь то, что хочешь, и выпускаешь такие альбомы, которые тебе нравятся.

Я не очень люблю всяческий тяжёлый рок, слушаю его редко и, как правило, в силу профессиональной необходимости. Боюсь, что любителям металлолома будет трудно переубедить меня в том, что музыка эта в массе своей крайне однообразная, тексты глуповатые, а внешние проявления, от обмундирования до сценических манер, – просто смешные. Конечно, есть и исключения (подтверждающие правило): скажем, я люблю ранних Black Sabbath, а из более актуального "тяжеляка" – американскую группу Faith No More и их фронтмена Майка Паттона. Ансамбль этот периодически выламывается в разные стороны из своего металлического стиля, а сам Паттон и вовсе интересный и непредсказуемый тип. История и репертуар его лейбла Ipecac Recordings – лучшее тому подтверждение.

Лейбл был основан в 1999 году уже упомянутым Паттоном и его деловым партнёром Грегом Уэркманом. Уже название предприятия говорит о многом: ипекакуана, в честь которой назвали компанию, – распространённое в экваториальных лесных зонах растение, корень которого используется как сильнейшее рвотное средство. Соответственно, остроумный бренд-слоган лейбла: "Вызываем у вас тошноту с 1999 года!".

Fantomas с композицией Freaked Out

Что именно, какая же такая музыка, по замыслу Паттона, призвана дарить слушателям столь сильные ощущения? Первым, и программным, релизом на Ipecac Recordings стал дебютный альбом супергруппы Fantomas, сложенной из Паттона (голос, электроника), Базза Осборна (гитара), Тревора Данна (бас) и Дейва Ломбардо (ударные). Состав очень символичный: Паттон представляет хардкор-рок, Осборн – "нойзовых" Melvins, Данн – экстремальный джаз-фанк Mr Bungle и Ломбардо – хэви-металлический Slayer. Добавим к этому глумливую тематику альбому (адская пародия на комиксы и мультфильмы), и эстетика "рвотного лейбла" будет как на ладони.

Паттон просто выпускает и продаёт то, что ему cамому нравится

Поскольку владельцы лейбла – люди обеспеченные, коммерческих целей Ipecac перед собой не ставит. Это подчёркивает и тот факт, что долгосрочные контракты с артистами тут принципиально не подписывают: только договор на один релиз. Фактически Паттон просто выпускает и продаёт то, что ему cамому нравится. Поэтому артистов через лейбл прошло очень много и состав их чрезвычайно пёстр: от маэстро Эннио Морриконе до японских шумовых панков Ruins, от "тёмного джаза" немцев Bohren & Die Club of Gore до петербургских сёрф-рокеров Messer Chups.

Я взял несколько релизов из числа последних, чтобы показать вам впечатляющий репертуарный охват хозяйства Майка Паттона. Начнём с его собственного альбома, точнее, с совместной записи с легендарным французским композитором и аранжировщиком Жаном-Клодом Ванье. Это песенный цикл, без всякого радикализма, вызывающий в памяти работы давнего клиента Ванье Сержа Генсбура. Или, скажем, недавние "шансонные" записи Игги Попа. Большим сюрпризом альбом "Трупный цветок" не стал, поскольку Паттон известен любовью к итальянской и французской эстраде середины прошлого века.

Mike Patton & Jean-Claude Vannier с композицией Cold Sun, Warm Beer

На противоположном, экспериментальном полюсе – первая совместная работа австралийского электронщика-экстремала Джей Джи Тирлвелла (известен также как Foetus) и шведского композитора Симона Стеенсланда. В принципе – то, чего и следовало ожидать: строгая лабораторная работа по синтезу камерной музыки и компьютерных технологий. Альбом чисто инструментальный, называется Oscillospira (что такое?) и имеет некую научно-исследовательскую подоплёку.

JGThirlwell & Simon Steensland с композицией Heron

Наиболее типичный из представленных здесь релизов Ipecac Recordings – сольный альбом гитариста Melvins и Fantomas Базза Осборна, выступающего в данном случае под ником King Buzzo. Называется "Дар жертвенности", и аккомпанирует там автору ещё один завсегдатай честной компании, Тревор Данн. Примечателен диск тем, что оглушительный звуковой террорист Осборн здесь играет на акустической гитаре и фортепиано и поёт на удивление смирно.

King Buzzo ft. Trevor Dunn с композицией I’m Glad I Could Help Out

Завершим мы короткий тур по музыке "рвотного корня" вторым альбомом, Necroscape, международного проекта Tetema. Главное действующее лицо здесь – австралийский неоклассический композитор, пианист и электронщик Энтони Патерас. Помогают ему сам Паттон, французский барабанщик родом из Австралии Уилл Гатри и финский исполнитель на скрипке и мандолине Эркки Вейтхейм.

Tētēma с композицией We’ll Talk Inside A Dream

Композиции очень затейливые, спокойные, но не скучные. Возможно, это примерно то, на чём сердце успокоится у неутомимого музыкального экстремала Паттона в его нынешние 53 года. Хотя верится с трудом.

Плейлист 205-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Keeley Forsyth (UK). Debris, LP Debris

2. Sidi Bemol (Algeria). Win darek, LP Chouf!

3. Shadow Show (USA). The Alchemist, LP Silhouettes

4. The Garifuna Collective (Belize). Wiya waste, LP Aban

5. Mike Patton & Jean-Claude Vannier (USA/France). Cold Sun, Warm Beer, LP Corpse Flower

6. JGThirlwell & Simon Steensland (Australia/Sweden). Redbug, LP Oscillospira

7. King Buzzo ft. Trevor Dunn (USA). I’m Glad I Could Help Out, LP Gift оf Sacrifice

8. Tētēma (Australia/USA). We’ll Talk Inside A Dream, LP Necroscape

9. Minor Pieces (Canada). This House, LP The Heavy Steps оf Dreaming

10. Minimal Compact (Israel). Take Me Away, LP Creation Is Perfect

11. Minimal Compact (Israel). Holy Roller, LP Creation Is Perfect

12. Kosmo Sound (Belgium). Rank, LP Antenna

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC