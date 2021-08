Скользкий Linoleum. Артемий Троицкий уходит в рок-оппозицию

Хедлайнер двести третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – Лоран Рошель, основатель и руководитель очень своеобразной, воскрешающей традиции движения Rock in opposition студии звукозаписи под названием Linoleum Records. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о toutes les disques Linoleum, то есть об исполнителях, с которыми сотрудничает этот изобретательный композитор, кларнетист, саксофонист, а также альт-сакфосонист и видный культуртрегер.

В конце 1970-х годов в Англии сформировалось музыкальное движение под названием "Рок в оппозиции" (Rock in opposition). У истоков его стояла группа Henry Cow во главе с гитаристом Фредом Фритом и барабанщиком Крисом Катлером. К движению вскоре присоединились полтора десятка групп из Италии (Stormy Mix), Франции (Art Zoyd, Univers Zero), Бельгии (Aksak Maboul), Германии, Скандинавии и даже СССР (рижане ZGA п/у Николая Судника). Хотя и Фрит, и Катлер - люди отчётливо левых убеждений (я знаю их лично), движение RIO не имело политического наполнения, "оппозиция" подразумевалась сугубо творческая и эстетическая. Связано это было с тем, что к середине 70-х многие вышедшие из андерграунда музыканты "прогрессивного рока" (скажем, Pink Floyd, Genesis или Yes) заметно коммерциализировались и интегрировались в "капиталистическую машину шоу-бизнеса". RIO представляли себя как бескомпромиссную альтернативу этому процессу.

Стилистика "оппозиционных" артистов рознилась, но было и нечто общее: электрический инструментарий рока, увлечённость современной авангардной музыкой (от камерно-минималистической до шумовой) и склонность к импровизированию в духе фри-джаза. Просуществовало движение лет 10, при поддержке дружественных независимых рекорд-лейблов, и оставило по себе добрую память и респект меломанов. Однако вспомнил я "Рок в оппозиции" не для того, чтобы рассказать о новинках от ветеранов прог-рока (а они, кстати, тоже имеются), а потому, что столкнулся с современной музыкальной общиной, которая мне RIO очень напомнила. Никакого концептуального названия у неё нет, но есть центр активности во Франции, в Тулузе, где базируется лейбл Les Disques Linoleum, выпускающий с середины 2010-х очень негромкую, изящную и изобретательную музыку, созданную артистами разных стран и континентов. В качестве источников вдохновения клиентура "Линолеума" называет, в числе прочего, сюрреализм и дадаизм, Джона Колтрейна и фри-джаз, краут-рок и минимализм, азиатскую культуру и поэзию Бориса Виана.

"Похоронный блюз" – не столько джаз, сколько что-то вроде бессловесного Тома Уэйтса или Эми Уайнхаус

Первый попавшийся мне релиз на "Линолеуме" – альбом "Танцующие деревья" (2017) дуэта Tanuki в составе испанской вокалистки Фанни Роз и французского саксофониста/кларнетиста Лорана Рошеля. Что это – джаз? камерная музыка? японский фольклор? Эта музыка вызывает недоумение и симпатию одновременно. Рошель, вместе с клавишником Марком Саррази – и основатель лейбла, и половина дуэта Sarrazy Rochelle, выпустившего уже три альбома. Один из них – "Песни для левого уха" (2018). Это инструментальная музыка, но - как легко определить, послушав, например, "Похоронный блюз" – не столько джаз, сколько что-то вроде бессловесного Тома Уэйтса или Эми Уайнхаус.

На последнем по времени записи альбоме Sarrazy Rochelle, "То, что медленно уходит" (2020), заглавную песню роскошно исполнил Джон Гривз – и это реальная "живая" связка между "Линолеумом" и "Роком в оппозиции", ведь Гривз был бас-гитаристом и вокалистом в Henry Cow!

На этом же альбоме спела удивительная японская вокалистка Кирилола, в прошлом солистка нашумевшей авант-панковой группы Ex-Girl.

Среди прочих музыкантов, оказавшихся на "Линолеуме": французский композитор и электронщик Денис Фраерман, участник известной группы Palo Alto, со струнным квартетом; духовой Liliput Orchestra; этно-джаз Monkomarok; дадаистический поп-квартет Okidoki с немецкой солисткой Аней Ковальски. Среди последних релизов и дебют секстета Prima Kanta, где участвуют, наряду с Рошелем и Фанни Роз, исполнители на редких инструментах – арфе и вибрафоне. Альбом называется "7 вариаций на тему Дао" и, разумеется, по-философски задумчив.

Я с нетерпением жду нового альбома Sarrazy Rochelle, на котором, как объявлено, будет композиция, посвящённая… Фантомасу!!

Плей-лист 203-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Guadalupe Plata (Spain). Corral corral, LP Guadalupe Plata (The Three Demons Album)

2. Ghost Funk Orchestra (USA). Walk Like a Motherfucker, LP A Song for Paul

3. Ghost Funk Orchestra (USA). Step Back (Wild Child), LP An Ode to Escapism

4. Центр (Россия). "Мы ВИА ИА", LP "Абсолютное почтение человека"

5. Tanuki (France/Spain). Looping Leaves, LP Dancing Trees

6. Sarrazy Rochelle (France). Funeral Blues, LP Chansons pour l'oreille gauche

7. Sarrazy Rochelle ft. John Greaves (France/UK). What Goes Away Slowly, LP Qui s'en va

8. Sarrazy Rochelle ft. Kirilola (France/Japan). Kieyukumono yukirito, LP Qui s'en va

9. Prima Kanta (France/Spain). La melodie de Tao, LP 7 Variations sur le Tao

10. The Laissez Fairs (USA). Firebyrd, LP Marigold

11. Smoke Fairies (UK). Elevator, LP Darkness Brings The Wonders Home

12. Toy (UK). Down On the Street, LP Songs оf Consumption

13. Snow Palms (UK). Everything Ascending, LP Land Waves

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC