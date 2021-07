Пустыри и интерзоны. Артемий Троицкий открывает талантливое

Хедлайнеры сто девяносто восьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники американского рок-коллектива The Vacant Lots. Рок-критик Артемий Троицкий привычно открывает новые таланты: главная слава этих музыкантов ещё впереди!

Есть несколько причин, по которым я удостоил не очень известную американскую группу The Vacant Lots привилегии стать хедлайнером своего подкаста. Во-первых, мне нравится название дуэта – "Пустыри" в переводе на русский. Во-вторых, мне нравится и сама группа. В-третьих, "Пустыри" образовались в небольшом американском городке, который я хорошо знаю и нежно люблю. Городок называется Берлингтон, он раскинулся на берегу большого озера в одном из самых уютных и живописных американских штатов – Вермонте. Население – тысяч 40–50 человек, есть университеты и колледжи, как минимум два магазина пластинок. Вдоль озера хорошие песчаные пляжи. Здесь некоторое время жил (а его родители живут и до сих пор) бывший киевлянин Евгений Хуц, лидер развесёлой группы Gogol Bordello. Как и "Пустыри", и многие другие амбициозные жители прелестного райцентра, надолго Женя в Берлингтоне не задержался: Нью-Йорк приманил его своими яркими огнями.

The Vacant Lots – компактный коллектив в составе: Джаред Арто – гитара, бас, вокал, тексты; Брайан Макфэдиен – электроника, барабаны, вокал, музыка. Год основания – 2010. Первый альбом, Departure, вышел в 2014 году, но я его, к сожалению, проморгал. Навело меня на "Пустыри" постоянное отслеживание Алана Веги, вокалиста Suicide и моего любимого певца. Вега схлестнулся с вермонтской молодёжью (к тому времени они уже перебрались в Бруклин) в 2016-м, а на следующий год вышел второй альбом группы, Endless Night. "Бесконечная ночь" – это, конечно, отсылка к знаменитым строчкам Джима Моррисона и Уильяма Блейка (песенка из альбома The Doors 1967 года): "Одни рождены для сладких сладостей, другие – для бесконечных ночей".

End Of The Night в исполнении The Doors

Представляю вам композицию "Забытые дни" – опять же, вызывающую ассоциации со "Странными днями" Моррисона.

The Vacant Lots с композицией Forgotten Days

Заключительный трек этого альбома, "Предсмертная записка" – песня в исполнении (если это можно назвать исполнением) самого Алана Веги (это едва ли не последняя в жизни запись Алана, умер он в июле 2016 года). Вот так и получилось: "Пустыри", в моём восприятии, оказались точно на пересечении двух линий – The Doors и Suicide, а это две мои любимые американские рок-группы! Хотя сами Джаред и Брайан указывали на The Gun Club и Television как наиболее повлиявших на них музыкантов.

The Vacant Lots и Alan Vega с предсмертной музыкальной запиской

Творческая жизнь у Vacant Lots складывается динамично и разнообразно. Джаред Арто получил известность как поэт и выпустил уже два сборника стихов – "Пустое пространство" и "Завтра". Помимо этого – гастроли, фестивали, Европа, дружба с интересными артистами. Антон Ньюкомб (предводитель The Brian Jonestown Massacre, о творчестве которых я относительно недавно рассказывал) выпустил на своём лейбле сборник песен разных лет под названием Damage Control.

Слушаем "Тишину" с ЕР Exit, запись 2019 года

Новый альбом "Пустырей", записанный в том же, что и всегда, составе, вышел летом 2020 года и получил название Interzone. Это очень мощная, даже слегка тяжеловесная работа, гораздо более серьёзная по настроению, чем изначальный декадентско-романтичный рок-н-ролл. "Бесконечный дождь", "Трещина", "Конец вечеринки" я бы охарактеризовал как футуристический пост-панк с явным антиутопическим уклоном. Мой любимый трек – "Станция" – вызвал у меня ассоциации даже не с музыкой, а скорее с сумеречным нагнетанием настроения в фильме "Сталкер" Андрея Тарковского...

The Vacant Lots с композицией Station

Короче: талантливая и интригующая группа; одна из тех, что не позволяют забыть – у рока есть будущее!

Плей-лист 198-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Mark Lanegan Band (USA). Disbelief Suspension, LP Somebody’s Knocking

2. Mark Lanegan (USA). Eden Lost And Found, LP Straight Songs Of Sorrow

3. PJ Harvey ft. Lily James (UK). The Moth, LP All About Eve

4. PJ Harvey (UK). Sandman, LP All About Eve

5. The Vacant Lots (USA). Forgotten Days, LP Endless Night

6. The Vacant Lots ft. Alan Vega (USA). Suicide Note, LP Endless Night

7. The Vacant Lots (USA). Silence, LP Damage Control

8. The Vacant Lots (USA). Fracture, LP Interzone

9. The Vacant Lots (USA). Station, LP Interzone

10. Emmanuel Jal & Nyaruach (Kenya/Canada). Maatangai, LP Naath

11. Oliver Spalding (UK). A.I.B.M., LP Novemberism

12. Bâton Bleu (France). Sick Ship, LP Weird And Wonderful Tales

13. Planchettes (USA). Empress Of Fools, LP The Truth

14. Ben Chatwin (UK). Transistor, LP The Hum

