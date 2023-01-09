Пятеро граждан России вынуждены жить в транзитной зоне аэропорта Сеула после того как Южная Корея отказала им в политическом убежище. Министерство юстиции страны не посчитало отказ от службы в армии уважительной причиной для убежища. Об этом пишет The Korea Times.

В аэропорту Сеула живут 31-летний бывший полузащитник “Спартака-Нальчика” и “Газпром-Трансгаза” Джашар Хубиев, студент Бурятского государственного университета Владимир Марахтаев, красноярец Андрей, полное имя которого не называется, и ещё два человека, о которых издание ничего не пишет. Все они получили повестки в российскую армию, но не хотят участвовать в войне, следует из текста.

Согласно местным законам, они подали прошение об убежище прямо на территории аэропорта, но не прошли первичный отбор. Это обжаловано в суде в Инчхоне. Если суд признает действия минюста правомерными, все пятеро должны будут быть отправлены в Россию.