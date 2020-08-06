На оперного певца Чельдиева завели пятое уголовное дело

На ковид-диссидента и оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева завели пятое уголовное дело. Теперь его обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает "Медиазона".

Следователи посчитали митинг против режима самоизоляции, который прошёл 20 апреля во Владикавказе, массовыми беспорядками. Ранее 34 участникам акции, которые арестованы и содержатся в СИЗО в Ростове-на-Дону, изменили статью обвинения. Теперь им вменяют в участие в массовых беспорядках.

Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На него заведено ещё четыре уголовных дела. Оперного певца обвиняют в призывах к экстремизму, распространении фейков о коронавирусе, нападении на сотрудника полиции и хулиганстве совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.