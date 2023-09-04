Пять военных получили сроки за оставление части в Новосибирске

В Новосибирске за месяц суд приговорил пятерых военных к реальным срокам за оставление части в период мобилизации, ещё один военнослужащий получил условное наказание. Это следует из сообщений пресс-службы суда за август, на которые обратила внимание редакция Сибирь.Реалии.

2 августа суд назначил 5,5 лет колонии-поселения Набиджону Садыкову, который, по версии суда, уходил из части дважды. Он отсутствовал с 27 декабря 2022 года по 16 января 2023 года, а также с 16 января по 7 марта 2023 года. 3 августа Алексей Кривда получил 5 лет и 1 месяц колонии за отсутствие в части с 27 декабря по 15 февраля.

9 августа суд приговорил Андрея Иванова к 5 годам колонии общего режима за отсутствие в расположении с 28 февраля по 3 апреля. 10 августа 5,5 лет колонии-поселения назначили Владимиру Лабзину, который отсутствовал в части с 29 декабря по 20 января, а также с 17 апреля по 20 мая. 16 августа суд приговорил Василия Ананьева к 5 годам колони-поселения за отсутствие в части с 10 декабря по 21 февраля.

18 августа Кирилл Арсланов получил 5 лет условно. Он ушел из части 30 января, 18 мая был задержан сотрудниками Росгвардии.