Пятый срок Путина и повышение налогов. Кому придется больше платить

В правительстве России уже работают над высказанным в послании Федеральному собранию поручением Владимира Путина "модернизировать" налоговую систему и повысить нагрузку на тех, "у кого более высокие корпоративные и личные доходы". Речь идет об окончательной отмене так называемой "плоской" шкалы подоходного налога (сейчас он составляет 13 процентов) и повышении налога на прибыль.

Очередной срок пребывания у власти Владимир Путин (а сомнений в результате мартовского голосования ни у кого нет) начнет с "горькой пилюли" – нововведений, которые бьют по кошельку российских граждан. Это становится традицией. После четвертого "избрания" в 2018 году избиратели получили крайне непопулярную пенсионную реформу, которая вылилась в "похороны" накопительной системы и повышение пенсионного возраста.

Тогда же ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с 18 процентов до нынешних 20-ти. Теперь на очереди "плоская" шкала подоходного налога (НДФЛ) – одно из главных достижений реформаторов "нулевых" годов, которым они до сих пор гордятся.

Прогрессивная шкала подоходного налога в России уже действует с 2021 года

В последнем, предвыборном послании Федеральному собранию Путин заявил: "Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов". По информации "Ведомостей", в правительстве уже активно работают над изменением шкалы подоходного налога и готовят предложения по повышению налога на прибыль.

Строго говоря, прогрессивная шкала подоходного налога в России уже действует с 2021 года. Тогда с подачи Владимира Путина с самых обеспеченных россиян – тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, – стали брать дополнительные 2 процента с суммы, превышающей эти самые 5 миллионов. Причем дополнительные деньги идут не в региональные бюджеты (как основная масса налога, который собирается по ставке в 13 процентов), а в федеральный. Там они должны тратиться целевым образом на лечение детей со сложными заболеваниями.

Повышение налога коснется уже не мифических олигархов и топ-менеджеров

Новый побор в российском обществе никакой бурной реакции не вызвал. Доля людей с доходами, превышающими 5 миллионов рублей в год и сейчас, после инфляционных всплесков и девальвации рубля, не особенно велика, а в 2021 году была еще ниже. Особыми симпатиями обеспеченные россияне в обществе не пользуются. К тому же цель была поставлена благородная – спасать больных детей, требующих дорогостоящего решения. Так что реакция основной массы российских граждан была скорее позитивной, чем наоборот.

На этот раз все может получиться иначе. Если верить источнику "Важных историй" (других подтверждений этому пока нет), планка, с которой появляется прогрессивная шкала и 15-процентная ставка, может упасть с 5 до 1 миллиона в год. А с доходов свыше 5 миллионов рублей в год придется платить уже 20 процентов. Это радикально изменит картину.

Повышение налога коснется уже не мифических олигархов и топ-менеджеров, которые плавают на яхтах и летают на бизнес-джетах. Миллион рублей в год – это 83 333 рубля в месяц "грязными". При этом, по официальным данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в России в декабре 2023 года составила 103 815 рублей.

Повышение затронет всех россиян со средним доходом и выше

Понятно, что декабрьские выплаты традиционно выше за счет дополнительных премий и бонусов по результатам года, но факт остается фактом: 83 тысячи рублей в месяц – далеко не самая высокая зарплата по нынешним российским меркам. Даже если исключить сезонный фактор, за 2023 год россиянам в среднем начислили 833 155 рублей. При этом рост номинальных зарплат составил 14,1 процента. Если в 2024 году "зарплатная гонка" (со всеми вытекающими инфляционными последствиями) сохранится, к 2025 году, то есть к моменту, когда вступит в силу новая шкала подоходного налога, повышение затронет всех россиян со средним доходом и выше.

Путин пытается оправдать повышение подоходного налога заботой о семьях и борьбой с неравенством. Однако как раз семьи с детьми от повышения подоходного налога и пострадают сильнее всего. Не следует путать зарплату со среднедушевым доходом. На одну зарплату в 83 тысячи рублей часто живет семья из 3-4 человек. И их среднедушевой доход составляет 20-27 тысяч рублей в месяц. С доходами на одного члена семьи от 10 до 45 тысяч рублей в месяц живет 40 процентов россиян. Еще у 40 процентов доходы выше. Поэтому, если названные цифры соответствуют действительности, говорить о том, что прогрессивная шкала подоходного налога затронет только "богатых", значит грешить против истины.

По оценке "Важных историй", повышение подоходного налога принесет в бюджет дополнительно 450 миллиардов рублей в год. Еще 2 дополнительных триллиона может дать повышение ставки налога на прибыль с нынешних 20 до обсуждаемых 25 процентов.

Любопытно, что формально представители крупного бизнеса сами выступили за это повышение. По крайней мере глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин неоднократно высказывался в том смысле, что бизнес не против.

Страна воюет, а война – дело недешевое

Так что повышение налогового бремени происходит "по просьбам трудящихся олигархического фронта". Вот только надо понимать, что бизнес выступал за повышение налога на прибыль в условиях, когда его обложили экстренными, не предусмотренными никаким Налоговым кодексом поборами. Сначала задним числом ввели экстренный налог на сверхприбыль, потом – прогрессивные, привязанные к курсу доллара экспортные пошлины. Только последнюю меру Шохин приравнял к повышению налога на прибыль до 50 процентов.

В таких условиях лучше действительно добровольно согласиться на более высокую ставку, получив хоть какие-то гарантии от будущих экспроприаций. Вот только гарантии для бизнеса по нынешним временам – непозволительная роскошь. Страна воюет, а война – дело недешевое. Так что бизнесу и налоги и повысят, и обдерут, когда сочтут необходимым. Да и с населением та же история. На пятом сроке уже можно не церемониться.