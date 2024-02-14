Экономика неклассической модели. Мифы и реальность статистики Путина

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел 12 февраля совещание по экономическим вопросам. Главными темами стали подведение итогов 2023 года и обсуждение планов до 2030 года. То есть на следующий его срок, который начнется после соблюдения всех электоральных формальностей.

Планы обсуждали в закрытом режиме. Зато вступительное слово, в котором перечислялись достижения минувшего года, процитировали все российские медиа.

Рост ВВП, по оценке Росстата, превысил самые смелые прогнозы и ожидания – объем экономик прибавил 3,6 процента. Инфляция замедлилась по сравнению с 2022 годом до 7,4 процента. Но на этом поприще еще предстоит потрудиться. Росту цен нужно уделить особое внимание. Впрочем, по итогам января официальная инфляция – спасибо Банку России – замедлилась до 7,2 процента в годовом выражении.

Однако замедлились и темпы кредитования. Причем если потребители продолжают брать кредиты (пусть и не прошлогодними темпами). Кредитный портфель частных лиц вырос в январе на 0,2 процента. Но корпоративный сектор начал сокращать свой кредитный портфель, он уменьшился на те же 0,2 процента.

Если эта тенденция продолжится, подтвердится сделанное еще осенью 2023 года предположение, что повышение ставки в среднесрочной перспективе может привести к противоположному эффекту. Произойдет это, если платежеспособный спрос будет замедляться не так интенсивно, как гражданское производство, участвующее в удовлетворении этого спроса. Кредиты ведь подорожали не только для потребителей, но и для производителей.

Впрочем, если об этом и говорилось на совещании, то только в его закрытой части. В открытой Путин говорил о поражающих воображение цифрах:

Воюющей армии нужны не только самолеты с грузовиками, но и армейские ботинки

"По таким направлениям, как выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и автотранспортных средств, отмечены и вовсе двузначные темпы роста. Для справки: компьютеры и периферия – плюс 32,8 процента, транспортные средства, прежде всего авиационная техника, судостроение – плюс 25,5 процента, мебель – плюс 20,7 процента, кожа и кожевенные изделия – [плюс] 12,3 [процента], автотранспортные средства, прицепы, полуприцепы – [плюс] 13,6 процента".

С авиационной техникой, судостроением, автотранспортными средствами и даже кожевенными изделиями все понятно. Это профинансированный Министерством финансов России военный заказ. Гражданские самолеты в стране практически не производятся, а воюющей армии нужны не только самолеты с грузовиками, но и армейские ботинки.

Компьютеры, на первый взгляд, из этого ряда несколько выбиваются. Но лишь до тех пор, пока не обращаешься к первоисточнику. То есть данным, которые предоставляет Росстат. Между тем к категории "Компьютеры, электронные и оптические изделия" относятся, например, "Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные, включая трубки электронно-лучевые".

Если кто не помнит, то вакуумные лампы и электронно-лучевые трубки до 80-х годов ХХ столетия использовались при производстве телевизоров, а также ламповых "цифровых вычислительных машин", которыми были оснащены некоторые советские системы вооружений. В этой категории производство выросло на 44,7 процента. Еще одна группа товаров: "Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления". Тут даже комментировать нечего. Рост производства 32,3 процента.

Есть лишь данные о том, насколько выросли расходы Министерства обороны

Впрочем, сильнее всего прибавил выпуск "биноклей, монокуляров и прочих оптических телескопов". Российская промышленность произвела этих "компьютеров" в 2023 году на 71,6 процента больше, чем в 2022-м. Зато выпуск интегральных электронных схем сократился почти на 20 процентов, телевизоров – почти на 12 процентов, газовых счетчиков (тоже, кстати, "компьютер") – на 5 с лишним процентов.

Еще одна деталь, которая заставляет даже к этим сведениям относиться как минимум с осторожностью. Данные по 6 группам товаров из 8 предоставлены не в количестве штук, а в миллионах или миллиардах рублей. При этом рядом с каждой из этих категорий групп стоит сноска, которая гласит: "Темпы роста (снижения) рассчитаны исходя из фактических цен соответствующего периода".

Эта экономика не имеет никакого отношения к классической модели

Иными словами, в выкладках статистического ведомства не содержится информации о том, как в реальности изменилось производство биноклей или локаторов. Там есть лишь данные о том, насколько выросли расходы Министерства обороны России на закупку этих товаров. С такой статистикой Росстат может публиковать любые цифры, а Путин с удовольствием будет рассказывать об этом. Все равно даже теоретически нет никакой возможности проверить, сколько штук того или этого стоит за потраченными из бюджета триллионами рублей. Да и нет смысла проверять.

Эта экономика не имеет никакого отношения к классической модели, где производство работает на удовлетворение инвестиционного или потребительского спроса. Что же до товаров, которые сложно заподозрить в "двойном назначении", тут все предсказуемо. Производство игрушек в 2023 году снизилось на 2,4 процента даже в денежном выражении.