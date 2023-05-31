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Зампред Госдумы извинился за поездку дочери в США и учёбу во Франции

Пётр Толстой

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой принёс публичные извинения за поездку своей дочери в США и учёбе во Франции. Он назвал это своим "ужасным прегрешением" и "глобальной виной".

Заявление Толстой сделал в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1". Он уточнил, что двухнедельная поездка в США состоялась много лет назад в рамках стажировки от школы. Толстой не сообщил, в каком году состоялась поездка, но упомянул, что с тех пор его дочь уже выросла, окончила университет и вышла на работу, а той поездкой дочери его "до сих пор попрекают".

53-летний Толстой также заявил, что россияне, побывавшие в "недружественных странах", начинают "сильнее любить Россию" и становятся "самыми ошпаренными патриотами".

Политик до 2016 года работал журналистом и телеведущим, начав профессиональную карьеру в французской газете Le Monde.

  • Вице-спикер Госдумы— представитель российской дворянской фамилии Толстых, праправнук писателя Льва Толстого. Он автор многих консервативных законодательных инициатив. В июне 2022 года он предложил создать в России "единое языковое пространство" и запретить англоязычные заимствования.
  • Толстой был Заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и представителем российское делегации в ПАСЕ. В начале политической карьеры он не позиционировал себя антизападником.

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