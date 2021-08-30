Роман Киселев против Петра Толстого. Кампания без надежды на успех

Роману Киселеву 26 лет. Он – выпускник московской Вышей школы экономики, политолог, получивший относительную известность летом 2019-го года во время предвыборной кампании в Мосгордуму и московских протестов. Когда позже началось "московское дело", он стал координатором общественной кампании в защиту фигурантов "Арестанты 212" и отдельно Егора Жукова. Сейчас он баллотируется в Госдуму по тому же одномандатному округу, по котором идет на выборы вице-спикер Думы Петр Толстой.

После окончания ВШЭ Киселев выиграл британскую стипендию Chevening и уехал учиться праву в Мидлсекский университет Лондона, после чего вернулся в Россию. Сейчас он руководит направлением правовых программ Московской Хельсинкской группы и принимает участие в выборах в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы. Его основной соперник – вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Роман Киселев говорит, что у него еще со школьных времен был интерес к политике:

– Мне казалось, что я был бы рад работать в этой сфере. Но мы живем в России, где [настоящей] публичной политики нет. Плюс слишком высокие риски, поэтому я и занялся правозащитой. Там можно одновременно быть и полезным для общества, и все-таки самореализоваться. Если говорить конкретно про эти выборы, то решение участвовать в них пришло далеко не сразу. Мне казалось, что есть другие, более известные и более опытные люди, которые уже занимаются политикой. Так что пусть они этим и занимаются, а я буду заниматься собственным делом. Но ближе к 2021 году у меня появилось чувство внутренней ответственности. Если другие по каким-то причинам не могут участвовать в выборах, то я должен попробовать. Мне кажется принципиально важным послать сигнал [властям]: вы можете сколько угодно сажать людей, но вы не сможете побороть демократическое движение – всегда будут находиться новые люди, которые будут готовы взять эту ношу на себя, - говорит Киселев.

Киселев не считает, что он слишком молод, чтобы избираться в Госдуму:

– Я не смотрел статистику, поэтому не знаю, насколько я "самый младший" [в списках "Яблока"]. Но скорее всего, один из самых. Мои 26 лет – это на самом деле замечательный возраст для участия в публичной политике. Ты уже успел получить хорошее образование, профессиональный и жизненный опыт, но вместе с тем ты еще сохраняешь определенный идеализм и юношеский максимализм, которые позволяют тебе избегать конформизма. Я более квалифицирован, чем большинство людей, которые сейчас находятся в Думе. Говорю это не стесняясь. К тому же, я уже работал помощником депутата Мосгордумы, на профессиональном уровне знаю и законодательный процесс, и как писать законопроекты. Я не считаю, что я недостаточно квалифицирован для того, чтобы быть депутатом Госдумы, - говорит кандидат.

Я более квалифицирован, чтобы быть депутатом Госдумы, чем большинство людей, которые там сейчас находятся

Киселев признает, что его одномандатный округ скорее всего непроходной. У оппозиционного кандидата слишком мало ресурсов, чтобы навязать вице-спикеру Думы настоящему борьбу. Но именно неравная борьба, по словам Киселева, и мотивировала его избираться по 199-му округу.

– Петр Толстой так всех пугает, что в округ не идет никто из серьезных кандидатов, кто мог бы привлечь большие финансы, привести свои уже собранные команды, у кого уже есть большой опыт политической борьбы. Даже коммунист Валерий Рашкин, который избирался здесь в 2016 году, из этого округа ушел, потому что он понимает: слишком высоки риски, - рассказывает Роман Киселев.

Вместо коммуниста Рашкина в 199-м округе баллотируется его тезка, которого Роман Киселев называет "спойлером".

Киселев подчеркивает, что в его округе нет соперничества между оппозиционными кандидатами:

– Борьба за перемены в стране – это общее дело, я не хочу мешать ему личными политическими амбициями. Вряд ли в моем 199 округе возникнут конфликты по поводу разделения электората в рамках "Умного голосования". Еще одна причина избираться в этом округе: Толстой – представитель России в ПАСЕ, а я как правозащитник довольно часто работаю с Советом Европы, так что у меня есть довольно много конкретных претензий к Толстому, - говорит Киселев.

Роман Киселев понимает, что даже в случае избрания в Госдуму, его возможности влиять на законадательный процесс будут крайне ограничены:

Когда в России произойдет политическая трансформация, появится окно возможностей

– [В случае избрания] мы как оппозиционные депутаты в Госдуме будем в абсолютном меньшинстве. Конечно же, нам не дадут принимать законы. Наша потенциальная задача – пользоваться своим мандатом для того, чтобы формулировать образ позитивных изменений. Когда-то в России произойдет политическая трансформация, и откроется окно возможностей. Этот период будет очень коротким, если упустить эту возиожность, мы снова окажемся у того же разбитого корыта, а фундаментальные проблемы, которые существуют в России, не будут исправлены. С этой проблемой сталкивались реформаторы 90-х. Они пришли к власти на волне перемен, но без четкого плана перехода к рыночной экономике, без четкого плана реформ государственных институций. И они пропустили этот момент для изменений. Многие проблемы, с которыми мы живем сейчас, это прямое следствие просчетов реформаторов начала 90-х, - считает Киселев.

До старта трехдневного голосования осталось меньше трех недель, а кампания Романа Киселева фактически только начинается. Он объясняет этот тем, что до последнего момента не был уверен, что его выдвинет съезд "Яблока".

– Я не мог ничего начинать до момента выдвижения. А потом в день съезда (на который, кстати говоря, меня не позвали), позвонил человек и сказал: "Рома, а ты тут в списке есть". Надо еще учитывать, как у нас устроена избирательная система. Невозможно сразу после выдвижения начать собирать деньги – сначала нужно полностью пройти процесс регистрации в ЦИКе, получить удостоверение кандидата и только после этого открыть избирательный счет, на который можно собирать деньги. Это очень сильно ограничивает по времени, - объясняет Киселев.

Сейчас "Яблоко" финансово никак не помогает Киселеву. После предвыборного съезда в начале июля новоиспеченный кандидат занялся формированием команды и написанием своей программы.

Значительная часть программы Киселева посвящена перспективам Люблинского округа Москвы, от которого он избирается в Госдуму. Он не считает, что программа кандидата в федеральный парламент не должна обращаться к муниципальным проблемам.

– Я не считаю, что моя программа - привязка к муниципальным проблемам "лавочек и тротуаров". Да, есть часть программы, связанная с округом, потому что я от округа иду на выборы. Эта часть касается принципов организации общественного порядка, доступной городской среды, экологического и устойчивого развития округа. Эти вопросы напрямую связаны с Госдумой, потому что именно она формирует те условия, в которых существует местное самоуправление. Я год прожил в Англии, и, будучи политологом, интересовался британской политической системой. В Британии мажоритарная избирательная система, каждый депутат избирается в округе, как я сейчас. Работа с округом – основа политической системы Британии. Меня это восхищает, - говорит Киселев.

Киселев признает, что его кампания в Госдуму – "разведка боем" перед муниципальными выборами, которые назначены на следующий год.

– Юго-востока [Москвы] все [в оппозиции] очень боятся, потому что это "спальники", которые голосуют за власть. Здесь нет базы, для того чтобы в следующем году организовать нормальную муниципальную кампанию. Нужны контакты жителей, местных активистов, полевые ресурсы. Все это пригодится независимым кандидатам, которые захотят здесь избираться, - объясняет Киселев.

Роман Киселев надеется, что его кампания ближайших недель поможет ему получить поддержку "Умного голосования", в то же время он критикует его за неразборчивость при выборе кандидата для поддержки.

– В стратегии "Умного голосования" предполагается, что есть административный кандидат, а есть кандидат, который может выиграть у этого административного кандидата. В этом смысле неважно, кто этот сильнейший оппонент – будь хоть это черт с кочергой, все равно он получит поддержку "Умного голосования". Я считаю "Умное голосование" очень интересным инструментом, которым нужно пользоваться. Однако у него есть недостатки, - говорит Киселев.