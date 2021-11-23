"Пытка для молодёжи": Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал единый государственный экзамен (ЕГЭ) "пыткой для молодёжи" и призвал его отменить. Об этом он заявил на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", сообщает ТАСС.

Бастрыкин считает, что в России необходимо на законодательном уровне "возродить советскую школу образования", так как она была, по его словам, "лучшей в мире", и это “все всегда признавали”. Кроме отмены ЕГЭ Бастрыкин призвал отменить все "бакалавриаты и специалитеты". Глава СК считает, что нужно восстановить престиж профессоров и "возродить аспирантуру".

Бастрыкин также раскритиковал современные учебники по истории и дистанционное обучение в университетах. По его словам, из-за виртуализации обучения теряется контакт преподавателя с группой студентов, а информация усваивается хуже.

ЕГЭ начали вводить в российских школах с 2001 года, в 2009-м он стал единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Также в России была проведена реформа высшей школы, в частности появилось обучение по программам бакалавриата (4 года) и магистратуры (ещё 2 года обучения).

Ранее высшие чиновники не высказывались против ЕГЭ. Наиболее активно против него выступали представители КПРФ. В апреле 2020 года член фракции и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявлял , что пандемия мешает создать равные условия для проведения полноценного госэкзамена, и призывал премьер-министра Михаила Мишустина отменить его в 2020 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вопрос отмены экзамена не обсуждается.

, что пандемия мешает создать равные условия для проведения полноценного госэкзамена, и призывал премьер-министра Михаила Мишустина отменить его в 2020 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вопрос отмены экзамена не обсуждается. Глава СК часто призывает внести изменения в действующее законодательство. Ранее он призывал ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов, просил закрыть Instagram, перепутав его с Telegram: он заявил, что соцсеть надо закрыть, потому что "теракт в Ленинграде" (так он назвал Санкт-Петербург) в 2017 году был якобы совершен при помощи Instagram. Также Бастрыкин призывал блокировать сайты с запрещённой к распространению в России информацией в течение двух часов, чтобы остановить пропаганду экстремизма в сети.

ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов, закрыть Instagram, перепутав его с Telegram: он заявил, что соцсеть надо закрыть, потому что "теракт в Ленинграде" (так он назвал Санкт-Петербург) в 2017 году был якобы совершен при помощи Instagram. Также Бастрыкин блокировать сайты с запрещённой к распространению в России информацией в течение двух часов, чтобы остановить пропаганду экстремизма в сети. Министерство просвещения пока не комментировало слова Бастрыкина.

В соцсетях активно комментируют слова Бастрыкина, в частности его обращение в иносказательном ключе к теме пыток.