Бастрыкин призвал блокировать сайты с запрещённой информацией за 2 часа

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что сайты с запрещённой к распространению в России информацией необходимо блокировать за несколько часов. По его мнению, это должно остановить пропаганду экстремизма в сети.

"С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещенную для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов" - сказал Бастрыкин. По его мнению, это позволит остановить пропаганду экстремизма и терроризма в сети.

Сейчас решения о блокировке сайтов в России могут принять как суды, так и различные ведомства во внесудебном порядке. Перечень оснований для блокировки сайтов всё время расширяется - первоначально речь шла о детской порнографии и пропаганде суицида, затем добавились распространение материалов, признанных экстремистскими, призывов к несогласованным акциям, материалов "нежелательных организаций", так называемых фейковых новостей, рекламы финансовых пирамид и так далее. Правозащитники и критики российских властей заявляют, что законодательство используется для борьбы с политической оппозицией и независимой гражданской активностью.

В интервью, приуроченном к дню следственного работника, отмечаемому сегодня, Бастрыкин на примере нескольких громких дел выступил с утверждениями о том, что власти борются с коррупцией. Он также предложил внести поправки в законодательство, чтобы позволить проводить допросы или очные ставки по видеосвязи.