Пытки, депортации, мобилизация. Доклад ООН о войне в Украине

Международная комиссия ООН признала преступлением против человечности депортацию и нелегальное перемещение детей Россией с оккупированных территорий Украины, а также признала военным преступлением задержку в возвращении этих детей в Украину. Комиссия также опубликовала новый отчет, в котором подробно описывает результаты расследования того, что происходило на войне России и Украины за прошедший год – выделив основные нарушения, допускаемые обеими сторонами конфликта. Телеканал Настоящее Время рассказывает, о чем еще говорится в новом докладе комиссии. Это в том числе: нарушения российских судов, которые выносят приговоры гражданским и военнопленным украинцам,

сексуализированное насилие со стороны российских военных,

иностранные наемники в армии РФ,

а также нарушения в ходе мобилизации в Украине. Депортация и перемещение украинских детей властями РФ Международная комиссия ООН назвала преступлением против человечности депортацию, нелегальное перемещение и насильственное исчезновение детей Россией с оккупированных территорий Украины, а также признала военным преступлением задержку в репатриации этих детей в Украину. По официальным данным Украины, с полномасштабного вторжения в 2022 году Россия депортировала или переместила около 20 тыс. украинских детей, включая сирот и воспитанников детских учреждений разного типа (детдомов, интернатов и т.д.). За это время Украине при помощи различных посредников удалось вернуть лишь чуть больше 2000 из них. Комиссия заявила, что независимо подтвердила перемещение 1205 детей. 995 из них – воспитанники 11 учреждений в так называемых "ДНР" и "ЛНР" (территории Донецкой и Луганской областей Украины, оккупированные Россией), которых переместили незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. В отчете комиссии говорится, что российские власти "сознательно и систематически" не раскрывают информацию о местоположении вывезенных украинских детей, а также распределяют их в детские дома в Россию и отдают в приемные семьи. В некоторых случаях детей усыновляют российские семьи – несмотря на наличие у детей родных в Украине. Это, считает комиссия, приравнивается к преступлению против человечности – насильственному исчезновению детей. Комиссия идентифицировала различные локации в 21 регионе РФ, а так же на оккупированных территориях Украины, где размещают детей.

Российские власти отвергают обвинения в депортации, и утверждают, что "эвакуировали" детей от боевых действий. В комиссии ООН говорят, что во время войны эвакуация допустима, однако она должна быть временной, а дети должны быть возвращены на родину как можно скорее. Вместе с этим Россия затягивает на годы процесс репатриации детей, несмотря на усилия Украины и других государств-посредников. Это международная комиссия ООН называет военным преступлением. Вместо того, чтобы выстроить функционирующую систему по возвращению детей на родину, российские власти "сфокусировались на длительном распределении детей в семьи или институции в Российской Федерации", сказано в отчете. Комиссия также отмечает, что депортированным и перемещенным украинским детям выдают российское гражданство и размещают их анкеты на российских порталах для усыновления. В отчете также говорится, что эти действия носят систематический характер и являются частью более широкой скоординированной политики, а ответственность за них несут российские чиновники всех уровней, включая Владимира Путина. Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией и незаконным перемещением украинских детей. Сама Львова-Белова заявляла, что гордится своими действиями. А в отчете детского омбудсмена РФ о работе за 2022 год, говорится, что "Российская Федерация приняла около 4,8 миллионов жителей Украины и республик Донбасса, из которых более 700 тысяч – дети". Отдельно отмечается, что только 1,5 тысячи детей – были вывезены из детских домов и приютов.

Сексуализированное насилие со стороны военных РФ Комиссия ООН впервые задокументировала случай рождения ребенка после насилия со стороны российских военных. "Сейчас она воспитывает ребенка с любовью и пытается защитить его от травмы знания об обстоятельствах его рождения. Перед ней дилемма – заявить о своем случае и бороться за справедливость или нет, но она опасается, что это может открыть раны", – говорится в отчете. С самого начала полномасштабного вторжения следователи комиссии документировали подобные преступления. В отчете комиссии говорится, что среди переживших насилие – девочка 13 лет. Следователи ООН за это время задокументировали подобные преступления в Черниговской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Женщины и девочки сталкивались с насилием со стороны военных РФ в основном в своих домах во время оккупации, некоторые рассказывали о похищениях прямо на улицах. Как ранее Офис генпрокурора Украины сообщал Настоящему Времени, за четыре года полномасштабного вторжения они завели 393 дела о сексуализированном насилии со стороны российских военных в отношении гражданских украинцев. А суды вынесли 17 заочных приговоров в отношении 22 военных РФ.

Российские суды на оккупированных территориях Комиссия также обвиняет Россию в нарушении права гражданских и военнопленных украинцев на справедливый суд. К такому выводу следователи пришли после анализа 72 судебных процессов на территории РФ и оккупированных территориях Украины. Украинцев обвиняют в тяжелых преступлениях вроде терроризма, шпионажа или насильственном захвате власти и дают им сроки от восьми до 25 лет заключения. Подсудимых подвергают пыткам, заставляют подписывать документы, которые они не читали, а также заставляют давать ложные показания, а их родственникам угрожают, рассказывают в комиссии. "Российские власти систематически фабриковали доказательства, которые представляли в судах. Многочисленные документы и видео, попавшие в распоряжение комиссии, подтверждают, что российские следователи использовали пытки и жестокое обращение, чтобы выбить признания (...), которые передавали СМИ для пропагандистских целей", – говорится в отчете. Среди осужденных, например, были бойцы батальонов "Азов", "Айдар" и "Донбасс". Комиссия подчеркивает, что Россия отказывалась признать их статус военнопленных комбатантов и судила их по российским законам только за то, что они были частью украинской армии, а следовательно нарушила их права, гарантированные международным правом. В то же время Россия депортировала гражданских украинских пленных с оккупированных территорий Украины на территорию РФ для судебных процессов, это в комиссии также назвали военным преступлением. В некоторых случаях показания против осужденных давали люди, которые находились с ними в СИЗО и также подвергались пыткам, или "анонимные свидетели". Ранее российская правозащитная организация "Мемориал" сообщала, что за четыре года полномасштабной войны фигурантами политически мотивированных дел стали 1277 украинцев, из них – 551 гражданский и 726 военнослужащих. С 2022 года по меньшей мере 39 украинцев были приговорены к пожизненному заключению, отмечает "Мемориал".

Мобилизация и рекрутинг в армию РФ Комиссия ООН также установила, что в армии России принимали участие граждане как минимум 17 государств Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Кто-то вступал в армию добровольно, кого-то рекрутеры заставили подписать контракт обманом – им якобы обещали работу в гражданском секторе, говорится в отчете. Следователи комиссии также поговорили с 85 дезертирами из армии России. Многие из них также рассказали о жестоком и негуманном отношении со стороны командования в отношении сослуживцев, которые отказывались принимать участие в боевых действиях или критиковал действия руководства. К ним применялись ложные казни и жестокие избиения, которые также приводили к смерти, военных "сажали на подвал" и оставляли без еды и воды. Бывшие военные рассказали, что их отправляли на "мясные штурмы" без подготовки, оборудования или плана эвакуации. Также начальники вымогали у них деньги. Это все дополнительно подчеркивает жестокую культуру, которая превалирует в российской армии, которая отражается на методе ведения войны, говорится в отчете: "Собранные доказательства демонстрируют жестокое поведение, унижения, нечеловеческое отношение и полное обесценивание человеческих жизни и достоинства, все это совершается с ощущением безнаказанности". Нарушения Украины: суды за коллаборационизм В отчете комиссии также говорится, что власти Украины совершали нарушения прав человека во время судебных процессов о коллаборационной деятельности. Это в том числе связано с широким определением в статье 111-1 уголовного кодекса Украины. За это же власти критикуют украинские правозащитники. По данным Офиса генпрокурора Украины, с 2022 года в стране зарегистрировали почти 24,5 тысячи дел о преступлениях против национальной безопасности, из них – почти 11 тыс. – дела о коллаборационной деятельности. Комиссия пишет, что Украине необходимо внести поправки в статью 111-1 и привести ее в соответствие с международным гуманитарным правом, так как оккупационная армия может вынуждать местное население работать на них для поддержания жизни в том числе гражданского населения. "Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только таких покровительствуемых лиц, которым больше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности", – цитирует комиссия 51 статью Женевской конвенции. Так, например, в деле человека, перевозившего твердое топливо для печного отопления в Лимане Донецкой области в момент российской оккупации, Верховный суд Украины встал на сторону подсудимого. В своем пояснении судья написал, что суды предыдущих инстанций не взяли во внимание международное гуманитарное право, а следовательно провели судебный процесс формально. Но в деле жительницы города Снегиревка Николаевской области, которая во время российской оккупации заняла пост "начальницы социального обеспечения военно-гражданской администрации" и занималась вопросами выдачи социальных выплат, Верховный суд утвердил приговор нижестоящих инстанций. По мнению комиссии ООН, суд не взял во внимание угрозы родственнику подсудимой, а также "более широкого контекста оккупации, включая невозможность найти работу без выполнения требований оккупирующей державы". В некоторых приговорах статью применяли ретроактивно, еще до вступления в силу закона, говорится в отчете, а также украинские следователи не смогли установить, когда именно произошли преступления.