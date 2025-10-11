"Почти не спал и не мог есть". Украинские дети в российских СИЗО

Истории задержания и насильственного перемещения в Украину жителей оккупированных Россией украинских территорий стали появляться буквально сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Некоторым не повезло даже быть депортированными: так, весной 2023 года много шума наделало убийство российскими военными двух подростков в Бердянске, подозревавшихся в так и не доказанной "диверсии". В пятницу первая леди США Мелания Трамп заявила, что за сутки в Украину к своим семьям вернулись 8 детей.

Проект украинской службы Радио Свобода "Ты как?" впервые рассказывает историю задержания и перемещения в Россию трёх обычных мелитопольских парней. Журналисты выявили ряд нарушений норм международного гуманитарного права в их деле и проанализировали возможные механизмы возвращения молодых людей домой.

Активную роль в возвращении украинских детей домой из России играют международные посредники, например Катар. В усилиях по репатриации вывезенных в Россию несовершеннолетних участвует и супруга президента США Дональда Трампа Мелания. В пятницу вечером, объявляя о возвращении 8 украинских детей к своим семьями, она выразила обеспокоенность судьбами тех, чье возвращение в Украину дается особенно сложно – пересекших за время нахождения в России порог несовершеннолетия. По словам Мелании Трамп, у нее есть канал связи с Владимиром Путиным, который ответил на ее письмо по поводу таких детей, и вскоре, по словам первой леди США, планируется воссоединить со своими семьями еще больше вывезенных из Украины несовершеннолетних.

4 сентября во время дебатов накануне Генеральной ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в своём выступлении о ситуации на оккупированных территориях упомянула имена трех украинских подростков, которые находятся в российских тюрьмах – Виктора Азаровского, Олега Шокола и Дениса Василика. По словам Бецы, еде два подростка, Павел Гримак и Данил Дахов, уже были убиты в заключении. Она также рассказала о самом молодом политзаключённом среди крымских татар – Аппазе Куртаметове.

"Доказательств нет"

Екатерина Бобровская – юрист, которая с начала полномасштабной войны помогает возвращать домой детей, депортированных в Россию. Сейчас она представляет интересы Виктора Азаровского.

К началу большой войны Виктор жил в Мелитополе – городе, который российские военные оккупировали в первые дни вторжения 20222 года. Несмотря на это, он продолжал дистанционно учиться в украинской школе.

Бобровская говорит: неизвестные задержали Виктора в Мелитополе в конце октября 2023 года, когда парень вышел из дома.

Никто не понимал, что происходит

"Подъехал белый фургон, люди в чёрном – в масках, балаклавах – затащили ребёнка в машину. Соседи видели, как это произошло. Начались поиски. Никто не понимал, что происходит – ребёнок без связи. Через некоторое время появилась информация: люди, случайно увидевшие Виктора около городского отделения полиции, рассказали, что он был истощён, очень напуган, со следами побоев, синяками".

Журналистам Радио Свобода удалось ознакомиться с копией постановления российского суда. В документе указано, что Виктора задержали 31 октября 2023 года, а двух других несовершеннолетних – Олега Шокола и Дениса Василика – за день-два до этого. Все они – из Мелитополя. На момент задержания Виктору и Денису было по 16 лет, Олегу – 17. Молодых людей обвиняют в организации группы, которая якобы планировала теракт, диверсию, а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

По словам Екатерины Бобровской, следственные действия проходили в Мелитополе. Затем юношей из местного следственного изолятора перевезли в СИЗО №2 Мариуполя – что подтверждают данные из копии судебного постановления. Оттуда, говорит Бобровская, их этапировали в следственный изолятор №2 Таганрога, где они содержатся в камере вместе со взрослыми мужчинами.

В СИЗО №2 в Таганроге содержалась и украинская журналистка Виктория Рощина. В октябре 2024 года стало известно, что Рощина, которая пропала без вести во время поездки на оккупированные территории и удерживалась на территории России, умерла в российском плену. Её останки привезли в Украину в феврале 2025 года – они были в пакете под видом останков неизвестного мужчины и без некоторых внутренних органов. Национальная полиция Украины заочно сообщила о подозрении в военном преступлении против гражданских бывшему начальнику этого изолятора. В сообщении пресс-службы говорится о смерти журналистки – её имя не указано, но из обстоятельств дела следует, что речь идёт именно о Виктории Рощиной. Перед смертью ее этапировали из таганрогского следственного изолятора в Пермский край.

"Виктор встретил своё 18-летие там. Камера рассчитана на 8 мест, а находится в ней 16 человек. К детям применяют ужасные пытки. У Виктора Азаровского ещё в школе была серьёзная черепно-мозговая травма, он находился под наблюдением психиатров, принимал препараты, которые нельзя просто так отменять. Никто на это не обратил внимания.

Начались очень серьёзные проблемы с кожей: он почти не спал, не мог есть, кожа на руках была покрыта толстой коркой. Никакие обращения к врачам не дали результата. Они говорят: "Вы всё выдумываете, мы ничего делать не будем". Однажды мне позвонил человек, который содержался рядом, и сказал, что Виктор просто лежит, смотрит в потолок, не ест.

Он сказал, что Виктор просто лежит, смотрит в потолок, не ест

Ситуация была крайне тяжёлой. Тогда я написала обращение к Папе Римскому Франциску. Он направил Маттео для проверки (спецпосланник Папы Римского по Украине Маттео Дзуппи, – прим. РС). За две недели до этой проверки детей начали откармливать. Ребята начали немного приходить в себя, но это длилось недолго".

С ноября 2024 года дело трёх украинских парней рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону – об этом говорится в копии судебного постановления. Приговора пока нет. Всем задержанным периодически продлевают меру пресечения – содержание под стражей.

"Сколько было обращений с просьбами, чтобы их оставили дома, чтобы изменили меру пресечения, например, на домашний арест. Это же дети, у них есть семьи. Ни одного украинца не отпустили под домашний арест. Все они находятся в неволе. Там их пытали, заставили рассказать историю, которой не было, обвинили в попытке подрыва подполковника полиции Российской Федерации, в закладке взрывчатки на железнодорожном полотне. То есть украинских детей признали "террористами".

Судья примет такое решение, какое им нужно. Она вообще ничего не слушает. Во время обыска изъяли технику – телефоны, компьютеры – и ничего не нашли, доказательств нет. Все доказательства строятся только на показаниях ребят в первые дни, когда к ним применяли силу. Больше у них ничего нет. Парней возили на психолого-психиатрическое исследование – до сих пор никто не видел результатов", – рассказывает Екатерина Бобровская. Она также сообщила журналистам, что в связи с этой историей подала заявление в Офис Генерального прокурора Украины о совершении военных преступлений.

"Мы сейчас рассказываем о случае одного ребёнка. Таких – очень много. Одного нашего желания их вернуть, наверное, недостаточно. Я понимаю, что это согласуется со российской стороной, но у нас есть люди, которые уже получили сроки, и большие сроки, но они возвращаются. Что касается детей, я, например, не слышала никакой информации.

Они – украинские дети, они заслуживают нормального, счастливого детства. Украина должна сделать всё возможное, чтобы их вернуть. И мы верим в международную поддержку, которая может помочь нам с обменом, с возвращением детей", – говорит Екатерина Бобровская.

"Преследуются как преступники"

Юрист украинского Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская рассказывает: трем содержащимся в СИЗО Таганрога молодым людям инкриминируют особо тяжкие преступления: планирование теракта, изготовление и хранение взрывчатки, и всё это якобы в составе организованной группы. В российском УК эти статьи предусматривают наказания вплоть до пожизненного заключения.

В то же время, по мнению Рашевской, в этой истории есть "целый букет" нарушений со стороны России: произвольное задержание, мотивированное уголовное преследование, депортация, возможные пытки и нарушение права на справедливый суд.

Екатерина Рашевская рассматривает два сценария этой истории.

Сценарий №1 – если предположить, что дети действительно готовили преступление: объединялись, изготавливали "коктейли Молотова" или другие взрывчатые вещества и планировали диверсию. По международному гуманитарному праву на момент таких действий они бы приобретали статус лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях (direct participation in hostility).

"Это фактически лишает их защищённого статуса гражданского лица, но при этом не делает их комбатантами. Таких лиц, согласно нормам международного гуманитарного права, можно привлекать к уголовной ответственности, но не как "террористов", – продолжает Рашевская. – Если этот сценарий верен, у россиян появляется основание по статье 78 IV Женевской конвенции интернировать их – то есть фактически законно ограничить их свободу на определённый период времени по срочным соображениям безопасности оккупирующего государства. Но видим ли мы упоминания о международном гуманитарном праве, режиме интернирования и статусе этих детей как лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях? Нет, об этом нет ни слова, их преследуют как преступников".

Их преследуют как преступников

Правозащитница подчёркивает: Российская Федерация должна была соблюдать нормы международного гуманитарного права. Вместо этого она незаконно распространила своё законодательство на оккупированные территории, навязала их жителям российские паспорта и считает, что может обвинять и судить людей, оставшихся в оккупации, по своим законам. По мнению Катерины Рашевской, это уже делает задержание украинских подростков незаконным и нарушает статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Сценарий №2 – если юноши вообще не готовили никакого "теракта". По словам Рашевской, у неё в практике был подобный случай в Запорожской области: подростков задержали якобы за снятие российских флагов с административных зданий и расклеивание листовок. Им инкриминировали участие в террористической организации и подготовку теракта. Во время первого обыска, рассказывает правозащитница, взрывчатку не нашли, а при втором ФСБ уже всё "оформило" и нашло в "штабе террористов" все необходимые улики.

Во время первого обыска взрывчатку не нашли, а при втором ФСБ уже всё "оформило"

"Если ситуация такова, что не было преступного умысла, дети вообще имеют статус гражданских лиц, они остаются гражданскими, они не участвовали в боевых действиях и никаким образом не сотрудничали с Вооружёнными силами Украины. Тогда их точно произвольно лишили свободы.

В понимании Комитета по правам человека ООН и Европейского суда по правам человека "произвольно" трактуется очень широко: это не только отсутствие оснований для задержания, но и пропорциональность и разумность такого задержания. Когда я вижу более года содержания несовершеннолетних в российских местах лишения свободы, я считаю, что оно является произвольным, по крайней мере, потому что не соответствует критериям пропорциональности и разумности.

В постановлении о пересмотре этой меры пресечения нет никакой аргументации, почему необходимо содержать этих детей в местах лишения свободы. Там только сказано, что существует угроза, что они возобновят эту деятельность. А как эта угроза была оценена? На основании чего? Ведь все якобы найденные у них взрывчатые вещества были изъяты", – задается вопросом Екатерина Рашевская.

Правозащитница добавляет: если государство руководствуется наилучшими интересами ребёнка, оно должно было рассматривать альтернативные варианты – поручительства, передачу под надзор законных представителей. Вместо этого детей продолжают удерживать.

По её словам, ни при каких обстоятельствах представители оккупированных территорий или России не имели права депортировать парней на территорию РФ – ни для судебных слушаний, ни для проведения каких-либо следственных действий. Это запрещено IV Женевской конвенцией и является военным преступлением.

Само незаконное перемещение подростков, говорит Рашевская, повторяет "крымский сценарий", когда представители России вывозили украинских заключённых с оккупированных территорий, чтобы судить их и отправлять в колонии на территории России.

Известно ли Украине о заключении детей под стражу?

В секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в ответ на запрос украинской службы Радио Свобода сообщили, что к ним поступают обращения о нарушении российскими оккупантами прав детей, находящихся на оккупированных территориях. При этом чиновники подчеркивают, что ни Украина, ни международные организации или правозащитники не имеют доступа на эти территории. Следовательно, они не могут точно фиксировать количество нарушений прав ребёнка и проводить объективный мониторинг соблюдения этих прав.

В Офисе Генерального прокурора на запрос Радио Свобода ответили, что во время полномасштабного вторжения зафиксировано 12 фактов задержания несовершеннолетних в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Среди предъявленных обвинений – причастность к корректировке огня ВСУ, шпионаж и государственная измена.

Несовершеннолетние содержались в СИЗО Симферополя (один человек), Мариуполя (пятеро человек) и в исправительном учреждении в Мелитополе (один человек). Сведения о местонахождении других детей прокуратуре неизвестны.

В ответе Генпрокуратуры также отмечено, что трое несовершеннолетних, задержанных во время оккупации Харьковской и Запорожской областей и удерживаемых российскими оккупационными властями, в настоящее время освобождены и находятся на территории, неподконтрольной России.

Одна несовершеннолетняя девушка, которая содержалась в СИЗО №1 Симферополя, по приговору суда РФ приговорена к лишению свободы за шпионаж и государственную измену. Кроме того, зафиксирован факт незаконного лишения свободы (задержания) и убийства двух подростков в Бердянске Запорожской области. На данный момент тела мальчиков до сих пор не возвращены для похорон.

Этими задержанными подростками в Бердянске были Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Следственный комитет РФ утверждал, что несовершеннолетних задержали за сговор с ВСУ и "повреждение железнодорожного полотна, чтобы не позволить российским вооружённым силам получить материальное обеспечение".

После задержания молодых людей Европейский парламент принял резолюцию с требованием прекратить преследование Тиграна и Никиты и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию. По данным правозащитников, парней жестоко допрашивали и пытали. В июне 2023 года стало известно, что в оккупированном Бердянске обоих подростков убили выстрелами снайперов.

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном награждении молодых людей орденом Свободы Оганнисяна и Ханганова "за гражданскую мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства".

Случаев депортации украинских детей из мест содержания на оккупированных территориях в "материковую" Россию, как сообщают в украинской прокуратуре, не зафиксировано. При этом отмечают, что перечень задержанных украинских детей не является исчерпывающим.

Есть ли шанс на возвращение?

Екатерина Рашевская отмечает: когда против человека открыто уголовное производство или есть судебное решение, вернуть его в Украину крайне сложно. В то же время есть случаи – правозащитника Максима Буткевича и обвинявшейся в шпионаже Ление Умеровой – когда, несмотря на сфабрикованные дела, украинских граждан удалось вернуть на родину.

"Я за то, чтобы их как можно скорее вернуть, пытаться включать в обменные списки. Но я с пониманием отношусь к тому, как много у нас гражданских, задержанных по политически мотивированным статьям, это очень тяжёлый процесс.

Все зависит от "цены", которую запросит Россия

Шансы на возвращение есть, но нужно понимать, что фактически все зависит от "цены", которую запросит Россия. Когда россияне видят, что кто-то очень популярен, за него сильно борются, они просто строят козни и не возвращают. Если обмены военнопленными у нас проходят более-менее регулярно, то возвращение гражданских – это сложный и абсолютно непредсказуемый процесс".

По словам Екатерины Рашевской, правозащитники и украинские власти продвигают модернизацию норм международного гуманитарного права в рамках координационной платформы Совета Европы, чтобы обязать Россию возвращать украинцев, осуждённых по политическим статьям.

Правозащитница добавляет: есть также случаи, когда взрослых возвращают вместе с несовершеннолетними депортированными детьми.

"Мы выступаем за то, чтобы детей, которых россияне депортировали, возвращали независимо от того, стали ли они совершеннолетними, потому что мы ориентируемся на возраст, который ребёнок имел на момент депортации. Я не думаю, что Катар (один из посредников при организации обменов пленными между РФ и Украиной, – прим. РС) будет готов прилагать усилия для возвращения такой категории детей, потому что россияне представят им версию, что это "преступники", покажут материалы сфабрикованного уголовного дела.

Но у нас сегодня появляется новое государство-посредник, которое выразило своё желание им быть – это Австрия. Возможно, с учётом большего понимания специфики вооружённого конфликта, через них можно попытаться вернуть таких детей. Но главное – чтобы не было слишком поздно. Поэтому я выступаю за политические меры на международном уровне, чтобы упоминать таких детей и говорить о той угрозе, в которой они находятся. Потому что мы видим, что у нас есть прямые случаи пыток, убийств, и их нужно забирать оттуда".

В то же время, по словам Екатерины Рашевской, бывает, что за возвращение человека годами ведут кампанию на самых высоких площадках, а люди возвращаются только после отбытия наказания. Пример – журналист-фрилансер проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко, который смог вернуться в Украину после пяти лет заключения.

В настоящее время самым молодым возвращённым "политическим" заключённым является Богдан Ковальчук, которого силовики самопровозглашенной "ДНР" задержали ещё в 2016 году по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и организации подрывов машин местных военных. Тогда ему было 17 лет. Парня "осудили" на 10 лет лишения свободы и содержали в колонии №28 города Чистяково (До 2016 года – Торез). В Украину он вернулся в августе этого года также после отбытия срока наказания.