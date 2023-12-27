"Пыточное учреждение". Блогеры о колонии, куда отвезли Навального

Алексея Навального перевезли в место, которое уже не назовешь "не столь отдаленным", а именно – в колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в 60 километрах к северу от Полярного круга. Там же когда-то отбывали сроки Олег Сенцов и Платон Лебедев.

Связи с Навальным не было почти три недели, и теперь она наверняка будет прерывистой: очевидно, что в такой медвежий угол Алексея увезли для того, чтобы еще больше его изолировать, отмечают его соратники и единомышленники.

Леонид Волков

Мы искали и нашли.

Алексей жив, он в порядке.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Он в поселке Харп в ЯНАО, за Полярным кругом. До этой колонии практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать. Это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось.

И, конечно, они хотели, чтобы мы его не нашли еще очень много дней. Поэтому и вранье Владимирского УФСИН, секретный этап в дальнюю даль.

Иван Жданов

С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его местонахождение было скрыто. Был поставлен полный блок на информацию о нём. Даже сегодня, Верховный суд утверждает, что не знает, где он.

Нам присылали массу фейковой информации.

Мы отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали каждое СИЗО, порой неоднократно. И это лишь малая часть всего, что мы делали. Старались исключить как можно больше колоний и СИЗО. Проводили не только юридическую работу.

Алексей Навальный найден. Он в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк", Ямало-Ненецкий автономный округ – одна из самых северных и отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom.

Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу.

Похоже, что колонию готовили к его прибытию заранее. Глава ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда.

Ситуация с Алексеем – яркий пример того, как система обращается с политическими заключенными, пытаясь их изолировать и подавить. Как и через кого она запускает ложные слухи.

Благодаря тем, кто продолжает писать и распространять информацию о Алексее и других политзаключенных, мы продолжаем борьбу. Спасибо вам. Свободу Навальному.

В посте, который появился в соцсетях Навального, он рассказывает, что за окном у него – "ночь, потом вечер, потом снова ночь".

Алексей Навальный

Я ваш новый Дед Мороз.

Ну а что? У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые очень красивые овчарки.

А главное, живу я теперь за полярным кругом. В поселке Харп на Ямале. Ближайший город носит красивое название Лабытнанги.

Я не говорю: “Хо-хо-хо”, но зато говорю: “Ох-ох-ох”, когда смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь.

20 дней этапа были довольно утомительными, но настроение у меня все равно отличное, как и полагается Деду Морозу.

Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир – Москва – Челябинск – Екатеринбург – Киров – Воркута – Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января.

Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: “К вам адвокат”. Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали. Спасибо вам большое за поддержку!

Рассказами о полярной экзотике я вас пока развлечь не могу, потому что ничего, кроме камеры, и не видел. А за окном камеры видно только забор, стоящий вплотную.

Ну и еще на прогулку выходил. Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками.

В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал.

Еще раз всем спасибо за поддержку. С наступающими праздниками!

Раз я Дед Мороз, то вас, наверное, интересует вопрос подарков. Но я ведь все-таки Дед Мороз особого режима, поэтому подарки получат только те, кто вел себя очень плохо.

И все же комментаторы рады, что Навальный жив и даже шутит.

Алексей Беляков

Навальный обнаружен. В Ямало-Ненецком округе, в колонии, его видел адвокат. И как ни дико такое прозвучит, но это хорошая новость.

Екатерина Шульман

Какое время, такие и хорошие новости. Как говорится, спасибо, что живой.

Ксения Ларина

Реальность страшнее самых немыслимых антиутопий. Алексей ее побеждает, он побеждает реальность, он ее подчиняет. Сколько же силы в этом парне.

Федор Крашенинников

Про Навального: главное не забыть, кто распространял "информацию" о его перемещениях и цитировал ее. Чтоб больше никогда им не верить

Василина Орлова

Когда-нибудь (неизвестно когда) российский обычай пересылать по неделям и месяцам по этапу, ничего не сообщая родным, будет таким же архаизмом, как сейчас -- сроки по двадцать лет без права переписки.

Ну, это, конечно, в случае, если сталинские сторонники не вернут сроки без права переписки.

Они же хотят полного возрождения ГУЛАГа и всего остального говна, и даже сравнительно успешно, для современного мира, справляются – во всяком случае, и захват чужих территорий, и доносы за "фейки", и карательная психиатрия присутствуют.

Остались сущие мелочи: продукты по талонам, сроки за наличные доллары, за тунеядство, закрытые границы, в общем, все остальное, что прилагалось к "самому вкусному в мире" пломбиру из молочного порошка.

Татьяна Малкина

Ну вот, Навальный нашелся.

В колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Я почему-то знала, что, если он жив, он найдется именно там.

Я там была.

Это такое специальное место, которое в принципе следует использовать как золотой стандарт – место, где никогда и никому не следует ни жить, ни быть, ни находиться.

Ни человеку, ни зверю даже, ну, может, песцу знаменитому…

Все логично. Хотя невозможно понять, зачем.

Спасибо, что живой

Место, куда отвезли Навального, отражает и степень ненависти режима к политзаключенному номер один, и степень перестраховки Кремля накануне президентских выборов, пишут в блогах.

Андрей Никулин

В прямом смысле загнали на край света. Дальше просто некуда.

Без комментариев.

Что тут можно сказать цензурного?

Эльвира Вихарева

Если открыть карту, то видно, что этот самый поселок Харп – на краешке белого-белого участка, который тянется до самого Карского моря. А дальше – Северный полюс.

Делать там людям нечего – ни добровольно, ни по принуждению.

Все эти северные колонии, полярные совы и волки, нужны только для того, чтобы сделать кару мучительнее. Никуда ГУЛАГ не ушел, вот он – в трех часах лета от Москвы.

Интересно, США отправляют своих граждан за решетку на Аляску?

Как же дико думать, что невиновный человек… А если бы даже и виновный – почему вообще должны существовать эти зверские условия, почему освоение севера – это содержание там в пыточных условиях людей?

Нигде, кстати, ни у каких кандидатов-депутатов не видела этот простой тезис: закрыть к чертовой матери все эти острова ГУЛАГа в тех местах, где должны жить белые медведи, а не люди.

Дмитрий Колезев

Алексея Навального этапировали в колонию ИК-3 в Харпе (ЯНАО). Вот что известно про это место:

- Поселок Харп появился на месте одного из объектов стройки 501. Это знаменитый сталинский прожект, полярная магистраль Салехард-Игарка, которую начали в 1947 году и бросили сразу после смерти вождя, потому что рационального смысла в ее строительстве было мало. До 1961 года объекты 501-й стройки стояли законсервированными, потом на их месте учредили исправительную колонию №3.

- В Харпе есть также колония №18 "Полярная сова", где содержатся осужденные на пожизненное заключение. Это разные колонии, путать их не следует. Навальный сидит в другой.

- ИК-3, куда этапировали Навального, давно известна как "красная зона", где ограничено влияние криминалитета (хотя считается, что сейчас такое разделение уже условно). В 1970-1980-е годы колония считалась "всесоюзным БУРом" (бараком усиленного режима), куда привозили "ломать" воров в законе, в том числе грузинских. Считается, что в колонии многое построено на том, чтобы сломить волю к сопротивлению и превратить непокорного осужденного в покорного.

- Помимо режима и надзирателей, тяготы заключенных связаны с местной природой: тяжелый климат, полярная ночь, комары и мошка. Из приятных природных явлений — разве что северное сияние (именно так переводится "Харп" с ненецкого языка). [...]

- Из известных заключенных тут сидели Платон Лебедев и Олег Сенцов. В фильме 2009 года "Здравствуйте, гражданин начальник!" про ИК-3 также рассказывается, что в колонии сидел один из наиболее опасных бандитов казанских группировок — Александр Побережьев, приговоренный к 25 годам за несколько убийств. В фильме он рассказывает о том, как группировки в Казани "делили асфальт" и дрались стенка на стенку; этот феномен теперь широко известен благодаря сериалу "Слово пацана".

- В колонии есть магазин и православный храм. По словам соратников Навального, общение с осужденными в колонии затруднено из-за того, что там не работают системы "ФСИН-письмо" и "Зона-телеком". На форумах родственники осужденных жалуются на плохое медицинское обслуживание и невозможность выяснить судьбу своих близких, попавших в колонию.

- Начальник колонии Вадим Калинин, возглавляющий "тройку" с 2021 года, особое внимание уделяет патриотическому воспитанию осужденных. Для этого в 2022 году в колонии появился мемориал "в честь подвигов советских солдат и всех погибших в годы Великой Отечественной войны".

- Хотя колония находится за полярным кругом и далеко от Москвы, добраться туда реально. Поселок Харп находится в часе езды на машине от Салехарда, окружного центра, где есть аэропорт и гостиницы.

Илья Вайцман

Нет никакого другого смысла в отправке Алексея Навального в ИК-3, в заполярный поселок Харп, кроме изоляции политзаключенного (там нет даже системы ФСИН-письмо), причинения страданий его близким и нанесения ущерба здоровью заключенного. Огрызок сталинской эпохи, бывшая "точка" несостоявшейся трансполярной магистрали, сохраненная только как пыточное учреждение.

Серьезно, ИК-3, ИК-18 и сам поселок Харп в принципе существуют только для причинения страданий заключенным на огромные, часто пожизненные сроки, для подрыва их здоровья и, по возможности, их глубокой инвалидизации. Т. е., цели существования ИК-3 и -18 и, в целом, поселка Харп прямо преступны. Понимаете, сам Харп целиком – это и есть концлагерь!!! ИК-3 "особого режима" и ИК-18 с "промкой" – там "градообразующие предприятия", кроме ИК-3 и ИК-18 там нет ничего — только то, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности семей вертухаев: "Пятерочка", д/с, больничка, несколько мелких ларьков и заведений общепита, средняя школа, автозаправка и… Да и всё, собственно. Квинтэссенция и идеал режима.

Олег Пшеничный

В прекрасной России будущего никакого поселка Харп не будет вообще.

Андрей Мальгин

Меня удивляло, что кто-то верил, что Навального "готовят к обмену". Во-первых, к обменам никогда никого не готовили, сажали в самолет и привет. Но главное: ясно же, Путин не выпустит Навального, пока жив. Ненависть к Навальному у него, возможно, даже сильнее, чем ненависть к Украине. А ненависть – для Путина сейчас это смысл его никчемной жизни.

Михаил Фишман

Там же сидел Платон Лебедев, но на общем режиме, а Навальный на особом. "Новая газета" писала: "Для зэков двух колоний в Харпе ужасом становятся построения утром и вечером, во время которых махать руками не разрешено. Зимой при минус сорока за десять минут можно дать дуба, а летом лицо, шею и руки жрут комары и мошка — тут даже и пыток никаких особенных выдумывать не нужно".

Фарида Рустамова

ИК-3 не подключена к электронной системе ФСИН-письмо, Навальному теперь можно будет отправлять бумажные письма: ул. Гагарина, 1А, Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629420.

На Новый год в Харпе будет до минус 25.

UPD. ИК-3 подключена к сервису Зонателеком. Отправить Навальному письмо онлайн можно, но ответ придет только в бумажном виде на российский адрес.

Тихон Дзядко

Власть в России настолько монолитна и уверена в себе, что Алексея Навального отправляют в колонию на краю земли, а Екатерину Дунцову не допускают даже до сбора подписей для выдвижения.

Тем временем знаменитый кадр с Алексеем Навальным воспроизвел объявивший себя оппозиционным кандидатом Борис Надеждин, отметил автор фото Евгений Фельдман.