Работа под прицелом. "Новая газета" и ее журналисты

1 В июле 2000 года редактор "Новой газеты" Игорь Домников скончался через несколько месяцев после нападения в подъезде своего дома в Москве. Нападавший несколько раз ударил его по голове тяжелым предметом. Домников освещал вопросы культуры и образования. Коллеги говорят, что убийца принял его за другого корреспондента "Новой", которому угрожали после расследования коррупции в нефтяной отрасли. Оба репортера жили в одном доме