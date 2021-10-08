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Работа под прицелом. "Новая газета" и ее журналисты

"Новая газета", главный редактор которой Дмитрий Муратов в пятницу получил Нобелевскую премию мира, больше всего известна расследованиями коррупции и нарушений прав человека. В России, которая считается одним из самых опасных мест в мире для журналистов, репортажи "Новой" не только снискали огромную популярность и помогали менять реальность к лучшему, но также подвергали репортеров издания серьезной опасности.

Шесть журналистов и авторов публикаций "Новой" были убиты с 2000 года, многие подверглись нападениям или получали угрозы.

Радио Свобода напоминает о людях, которые – по признанию самого Муратова – по-настоящему заслужили премию Нобелевского комитета
В июле 2000 года редактор &quot;Новой газеты&quot; Игорь Домников скончался через несколько месяцев после нападения в подъезде своего дома в Москве. Нападавший несколько раз ударил его по голове тяжелым предметом. Домников освещал вопросы культуры и образования. Коллеги говорят, что убийца принял его за другого корреспондента &quot;Новой&quot;, которому угрожали после расследования коррупции в нефтяной отрасли. Оба репортера жили в одном доме
1 В июле 2000 года редактор "Новой газеты" Игорь Домников скончался через несколько месяцев после нападения в подъезде своего дома в Москве. Нападавший несколько раз ударил его по голове тяжелым предметом. Домников освещал вопросы культуры и образования. Коллеги говорят, что убийца принял его за другого корреспондента "Новой", которому угрожали после расследования коррупции в нефтяной отрасли. Оба репортера жили в одном доме
Редактор &quot;Новой газеты&quot; Юрий Щекочихин умер в 2003 году от загадочной болезни, которая, как многие подозревали, возникла в результате радиоактивного отравления. Он расследовал возможную причастность ФСБ к серии взрывов жилых домов в Москве и других городах в 1999 году
2 Редактор "Новой газеты" Юрий Щекочихин умер в 2003 году от загадочной болезни, которая, как многие подозревали, возникла в результате радиоактивного отравления. Он расследовал возможную причастность ФСБ к серии взрывов жилых домов в Москве и других городах в 1999 году
Репортер &quot;Новой газеты&quot; Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Она критиковала президента России Владимира Путина, а ее репортажи изобличали коррупцию на самом высоком уровне и проливали свет на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в особенности &ndash; в Чечне
3 Репортер "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Она критиковала президента России Владимира Путина, а ее репортажи изобличали коррупцию на самом высоком уровне и проливали свет на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в особенности – в Чечне
Корреспондент &quot;Новой газеты&quot; Анастасия Бабурова (слева) и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в январе 2009 года, когда они покидали пресс-конференцию в Москве. Маркелов и Бабурова были убежденными антифашистами &ndash; в их убийстве признали виновными двух членов одной из российских праворадикальных групп
4 Корреспондент "Новой газеты" Анастасия Бабурова (слева) и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в январе 2009 года, когда они покидали пресс-конференцию в Москве. Маркелов и Бабурова были убежденными антифашистами – в их убийстве признали виновными двух членов одной из российских праворадикальных групп

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