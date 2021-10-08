Работа под прицелом. "Новая газета" и ее журналисты

"Новая газета", главный редактор которой Дмитрий Муратов в пятницу получил Нобелевскую премию мира, больше всего известна расследованиями коррупции и нарушений прав человека. В России, которая считается одним из самых опасных мест в мире для журналистов, репортажи "Новой" не только снискали огромную популярность и помогали менять реальность к лучшему, но также подвергали репортеров издания серьезной опасности.
Шесть журналистов и авторов публикаций "Новой" были убиты с 2000 года, многие подверглись нападениям или получали угрозы.
Радио Свобода напоминает о людях, которые – по признанию самого Муратова – по-настоящему заслужили премию Нобелевского комитета
Шесть журналистов и авторов публикаций "Новой" были убиты с 2000 года, многие подверглись нападениям или получали угрозы.
Радио Свобода напоминает о людях, которые – по признанию самого Муратова – по-настоящему заслужили премию Нобелевского комитета