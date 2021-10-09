"Как убили Анну" – фильм "Новой газеты" о расследовании преступления, заказчик которого так и не был назван. 15 лет назад погибла Анна Политковская – один главных критиков Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Дмитрий Муратов – нобелевский лауреат. Почему решение Нобелевского комитета раскололо либеральную общественность России?

Пойма меня, если сможешь! От панамского досье до "ящика Пандоры". Новые герои финансовых офшоров: от бывшего сотрудника КГБ и главы Ростеха Чемизова до председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, от управляющего Первым каналом Константина Эрнста до подруги Путина Светланы Кривоногих.

Нас застали врасплох. Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp. Марку Цукербергу это стоило 6,6 миллиардов долларов, а мировой экономике еще предстоит оценить потери. Почему мы стали столь зависимы от мобильных приложений, сервисов и социальных сетей?

Мумин Шакиров недели итоги подводит с экономистом Сергеем Алексашенко, заместителем главного редактора "Новой газеты" Сергеем Соколовым и интернет-экспертом, автором телеграм-канала addmeto Григорием Бакуновым.

Видеоверсия программы