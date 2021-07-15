Рада отправила в отставку министра МВД Украины Арсена Авакова

Верховная рада Украины отправила в отставку министра внутренних дела Арсена Авакова. Он занимал должность более 7 лет и считается одним из самых влиятельных украинских политиков.

Аваков написал заявление на увольнение 13 июля. Его отставку поддержал 291 народный депутат. 7 проголосовали против, 17 человек воздержались, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

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Аваков — бывший банкир, бывший руководитель Харьковской области и народный депутат. В феврале 2014 года он был назначен министром внутренних дел Украины, почти сразу после событий на Майдане.

Он пообещал принять в руководство МВД руководителей националистического Правого сектора (организация запрещена в России) и сил самообороны Майдана, восстановил военизированную Национальную гвардию и оказал поддержку батальонам территориальной обороны, принимавшим участие в боевых действиях против пророссийских сепаратистов и российской армии на востоке Украины.

При Авакове была проведена реформа МВД, при которой милиция была переименована в полицию. Согласно изначальной задумке, из ведомства, регулярно обвиняемого в коррупции и пользующегося низким доверием населения, должны были быть уволены старые кадры.

Реформы пользовались значительной поддержкой общества. Однако большей части уволенных удалось восстановиться на службе, а скандалы вокруг ведомства не прекратились. Сейчас большинство украинцев, согласно опросу фонда "Демократические инициативы", негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.