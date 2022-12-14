Радио Свобода открывает новую аудиоплатформу на YouTube

Русская служба Радио Свобода предлагает своей аудитории новую дигитальную аудиоплатформу: на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live вы легко получите доступ к круглосуточному прямому радиоэфиру "Свободы", свежим выпускам и архиву популярных радиопрограмм и подкастов. В прекрасном качестве звучат хорошо знакомые голоса наших известных журналистов, уникальные репортажи корреспондентов РС из России, Украины и других стран, яркие интервью с ньюсмейкерами и экспертами.
"Свобода" производит сейчас примерно 35 часов оригинальных радиопрограмм и подкастов в неделю, включая выпуски новостей (слушайте нас в прямом эфире и в записи на сайте - с 10 до 22 часов по московскому времени). Круглосуточный аудиопоток открыт на сайте Svoboda.org и на стриминговых платформах, в радиоэфире наши программы можно слушать на средних волнах на частоте 1386 килогерц ежедневно с 21:30 до полуночи по московскому времени. Студия подкастов Радио Свобода на всех популярных подкаст-платформах размещает свои проекты, доступ к ним по требованию возможен также на десятках сетевых сервисов. Ежемесячный зарегистрированный объём обращений слушателей к радиопрограммам и аудиоматериалам "Свободы" превышает 12 миллионов.
В 2022 году - в том числе в связи с действующей в России политической цензурой и блокировкой Роскомнадзором сайтов и аккаунтлв РС в социальных сетях - многократно выросла аудитория "Свободы" в ютьюбе. Сообщество зрителей и слушателей на четырёх нащих традиционных каналах на видеохостинге (главной редакционной площадке Радио Свобода, новостном видеоканале Радио Свобода. Новости, канале документального кино Признаки жизни и видеоканале региональных проектов Реалии) достигает 3,5 миллиона человек. После начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины видео- и аудиоматериалы Радио Свобода на ютьюбе ежемесячно просматривают и прослушивают более 100 миллионов раз.
Ютьюб-канал Радио Свобода Live предоставляет новые возможности для удобного доступа к звуковым новостям, радиопрограммам и подкастам - одному из признанных высококачественных брендов отечественной журналистики.
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- 1 марта 2023 года Русской службе Радио Свобода исполняется 70 лет. С 1953 по 1988 год Советский Союз глушил вещание "Свободы". В начале 1990-х годов, после политических перемен в стране, в Москве открылось бюро медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. В 2016 году власти России внесли русскоязычные проекты РСЕ/РС в список "иностранных агентов". В марте 2022 года, после введения в России открытой политической цензуры, Московское представительство "Свободы" было закрыто, однако мы продолжаем работу в интересах своей аудитории.
- 2022 год станет исторически самым успешным в истории Русской службы - сайты "Свободы" зарегистрируют более 160 миллионов посещений, а аккаунты в ютьюб - до 1,2 миллиадра просмотров и прослушиваний наших материалов. Мы также активно работаем в других социальных сетях - в частности, в своих многосоттысячных сообществах пользователей Facebook, Telegram, Instagram, Twitter.
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