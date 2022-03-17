Радио Свобода/Радио Свободная Европа откроет бюро в Риге и Вильнюсе

Радио Свободная Европа/Радио Свобода откроет новые бюро – в столице Латвии Риге и в столице Литвы Вильнюсе. Корпорация объявила об этом 17 марта, спустя несколько дней после того, как московское бюро Радио Свобода было вынуждено прекратить работу из-за давления российских властей и угрозы безопасности журналистов.

В новых бюро в странах Балтии будут работать журналисты Русской службы Радио Свобода, ранее работавшие в Москве, а также редакция телеканала Настоящее Время и журналисты Белорусской службы Радио Свобода, которые были вынуждены покинуть Беларусь после волны репрессий властей этой страны против оппозиции и независимых медиа.

Как заявил президент корпорации Джейми Флай, "новые бюро позволят РСЕ/РС продолжить обращаться к нашей аудитории в России и Беларуси, несмотря на все усилия властей этих стран заглушить голос независимой журналистики. Мы станем ещё активнее взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, мы будем предоставлять ей ту важнейшую информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются". Флай поблагодарил власти Литвы и Латвии за их поддержку свободы слова и помощь журналистам, вынужденным покинуть свои страны.

В Риге РСЕ/РС откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты Русской службы и Настоящего Времени. В Риге разместится также новое подразделение корпорации - отдел журналистских расследований. В Вильнюсском бюро будут работать журналисты Белорусской службы Радио Свобода и участники проектов Настоящего Времени, предназначенных для русскоязычной аудитории Беларуси.

6 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.

Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стал отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с "РСЕ/РС", внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".

Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну.

Подписанный Владимиром Путиным 4 марта закон о наказании за якобы "ложную информацию об использовании вооруженных сил" предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты рассказывают об этих событиях из-за пределов России.