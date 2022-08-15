Суд в Москве начал процедуру банкротства ООО "РСЕ/РС"

Арбитражный суд Москвы 15 августа вынес определение о начале процедуры банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Заявление о банкротстве было направлено в суд 4 марта Федеральной налоговой службой. Суд включил в реестр требований кредиторов долг ООО по выплате налогов в 2021 году в размере около семи миллионов рублей.
Временным управляющим начатой процедуры банкротства утверждена Юлия Ага-Кулиева.
ООО "РСЕ/РС" представляет в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и было образовано в 2020 году согласно требованиям законодательства об "иностранных агентах".
В 2021-2022 годах Роскомнадзор возбудил против ООО и его генерального директора более тысячи административных производств за отказ редакций Радио Свобода сопровождать каждый свой журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов".
Общая сумма штрафов, наложенных судами по этим делам, составляет почти миллиард рублей. Формальной причиной начала банкротства стала невозможность уплаты ООО налогов из-за блокировки банковских счетов общества судебными приставами в мае 2021 года.
По мнению "РСЕ/РС", российское законодательство об "иностранных агентах" является проявлением политической цензуры и препятствует журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. Медиакорпорация оспаривает действия российских властей в судах внутри страны и в ЕСПЧ.
"Несмотря ни на что, мы продолжаем предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, – заявил ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай. – Ситуация остаётся мрачной, однако 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что... время – на стороне свободы, даже в путинской России".
В поддержку Радио Свобода и свободы слова в России неоднократно выступали международные журналистские организации, как и правительства многих стран.
- В марте 2022 года из-за растущего давления властей РСЕ/РС вынуждена была после 30 лет работы закрыть своё бюро в Москве. К настоящему времени 27 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в списки "иностранных агентов" – физических лиц. Русскоязычные сайты медиакорпорации – в том числе сайты Русской службы Радио Свобода и её аккаунты в социальных сетях - заблокированы на территории России.
- Несмотря на противодействие властей, популярность Радио Свобода остаётся высокой. В марте 2022 года (первый месяц военной агрессии России против Украины) сайты "Свободы" зарегистрировали более 18 миллионов посещений, это лучший результат в истории редакции. С начала этого года сайты Радио Свобода посетили более 100 миллионов пользователей.
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