Суд в Москве начал процедуру банкротства ООО "РСЕ/РС"

Арбитражный суд Москвы 15 августа вынес определение о начале процедуры банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Заявление о банкротстве было направлено в суд 4 марта Федеральной налоговой службой. Суд включил в реестр требований кредиторов долг ООО по выплате налогов в 2021 году в размере около семи миллионов рублей.

Временным управляющим начатой процедуры банкротства утверждена Юлия Ага-Кулиева.

ООО "РСЕ/РС" представляет в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и было образовано в 2020 году согласно требованиям законодательства об "иностранных агентах".

В 2021-2022 годах Роскомнадзор возбудил против ООО и его генерального директора более тысячи административных производств за отказ редакций Радио Свобода сопровождать каждый свой журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов".

Общая сумма штрафов, наложенных судами по этим делам, составляет почти миллиард рублей. Формальной причиной начала банкротства стала невозможность уплаты ООО налогов из-за блокировки банковских счетов общества судебными приставами в мае 2021 года.

По мнению "РСЕ/РС", российское законодательство об "иностранных агентах" является проявлением политической цензуры и препятствует журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. Медиакорпорация оспаривает действия российских властей в судах внутри страны и в ЕСПЧ.

"Несмотря ни на что, мы продолжаем предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, – заявил ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай. – Ситуация остаётся мрачной, однако 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что... время – на стороне свободы, даже в путинской России".

В поддержку Радио Свобода и свободы слова в России неоднократно выступали международные журналистские организации, как и правительства многих стран.