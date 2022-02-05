Радио Свобода получило требование удалить десятки публикаций

Русская служба Радио Свобода получила около 40 писем от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания "Проект" и расследований команды оппозиционера Алексея Навального.

В письмах ведомство ссылается на требования Генпрокуратуры, в которых говорится, что информационные материалы организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими, должны быть удалены.

Речь, в частности, идёт о публикациях:

Президент и его золушки

"Проект": в СССР проводились испытания "Новичка" на военных

Геологи и политтехнологи: "Проект" о структурах Пригожина на Мадагаскаре

Навальный нашёл у детей премьер-министра России квартиры за 180 млн рублей

ФБК Навального опубликовал расследование о "дворце Путина"

Подобные письма получили и другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода – телеканал Настоящее Время, Украинская, Таджикская, Казахская и Татаро-Башкирская службы.

Аналогичные требования надзорное ведомство ранее предъявило телеканалу "Дождь", изданию "Медуза" (оба признаны СМИ-"иноагентами"), радиостанции "Эхо Москвы", сайту Znak.com, "Новой газете" и другим.

Издание "Проект" было признано в России нежелательной организацией. Нескольких журналистов, сотрудничавших с "Проектом", включили в реестр СМИ-"иноагентов".

В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и другие структуры Навального внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня 2021 года эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими.

Российские власти штрафуют Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за неисполнение отдельных положений законодательства о СМИ – "иностранных агентах". Общая сумма штрафов составляет несколько миллионов долларов. ООО "РСЕ/РС" обжаловало все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения.

Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства.

В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.

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