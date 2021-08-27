27 августа исполняется 30 лет со дня распоряжения президента России Бориса Ельцина об открытии в Москве бюро Радио Свобода. Президентский указ №93 был подписан после провала путча ГКЧП.

Документ состоит из шести абзацев. Бюро радиостанции, согласно указу, открывалось, "учитывая её роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР".

Указ обязывал министерство иностранных дел обеспечить сотрудникам радиостанции возможность беспрепятственной работы в стране, мэра Москвы – предоставить бюро помещение в городе, а республиканские министерства печати и связи и космоса – обеспечить бюро каналами связи.

Советские власти перестали глушить эфир Радио Свобода только в 1988 году, на 3 года позже большинства остальных западных СМИ. Во время августовского путча, несмотря на отсутствие московской редакции, радиостанция на протяжении трех суток вела прямые трансляции из города, передавая репортажи в том числе из Белого дома (тогдашнего Дома Советов РСФСР), где работали Михаил Соколов и Андрей Бабицкий. На улицах города работали журналисты РС Дмитрий Волчек и Марк Дейч.

Радио Свобода, в отличие от других западных СМИ, работавших тогда в Москве, не стала сообщать непроверенную и не подтвердившуюся позднее информацию о смерти советского лидера Михаила Горбачёва. Корреспонденты РС взяли интервью у Бориса Ельцина сразу после провала путча. В нём политик заявил, что РС должна быть аккредитована для работы с Россией. "Я думаю, что станция заслужила это своими делами и объективностью", – сказал он.

Редакция РС получила благодарность за освещение событий от государственной телерадиокомпании ВГТРК. "Миллионы советских людей, лишённые возможности получать информацию по российским каналам, слушали ваш свободный голос", — говорилось в документе.

Указ Ельцина был написан журналистом РС Михаилом Соколовым. В интервью изданию "Слон" он рассказал, как это происходило.

"Я как-то пришёл в себя, отоспался, забрел в Белый дом, и тут вдруг мне пришла мысль, что надо как-то решить вопрос со "Свободой", – рассказывает он. – И тут мимо меня прошел Сергей Шахрай [тогда – Председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по законодательству]. Я ему говорю: "Послушайте, а нельзя издать какой-то документ, чтобы "Свобода" нормально работала?” – "Указ написать", – говорит. "А кто напишет?" – спрашиваю. "Вот ты и напиши". Я никогда указов прежде не писал, да и больше не пришлось. Вечером сел, подумал, и как выяснилось, не так уж это сложно".

Через 30 лет Радио Свобода продолжает работать в России, несмотря на беспрецедентное давление со стороны властей. Власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты медиакорпорации РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – иностранных агентах.

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В январе – июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей. Как заявляют руководители медиакорпорации, ограничительные меры против редакций являются цензурой. Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в стране, для того чтобы граждане "не привыкали к неправде и не жили во лжи".