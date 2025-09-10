Установлено 16 мест падения российских дронов в Польше

Радио Свобода и волонтеры проекта Geoconfirmed по фото и видео определили точные координаты девяти мест падения российских боевых беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Ещё несколько мест падений российских дронов нанесены на интерактивную карту на основе данных, опубликованных в местных СМИ.

Премьер-министр Польши Дональ Туск ранее сообщал о 19 российских беспилотниках, нарушивших в ночь на 10 сентября польскую воздушную границу. Не менее четырёх из них были сбиты. Россия отказалась признать вторжение в воздушное пространство Польши, но предложило провести консультации на уровне министерств обороны.