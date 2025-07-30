Радио Свобода возобновляет эфирное вещание на средних волнах

1 августа возобновляется эфирное вещание Радио Свобода, приостановленное в июне 2025 года из-за неблагоприятных бюджетных обстоятельств.

Слушайте нас ежедневно в диапазоне средних волн на частоте 1386 КГц с 8.30 до 11.30 по московскому времени. В программе передач - новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу на актуальные темы, интервью с экспертами и лидерами мнений о политике, культуре, общественной жизни; подкасты, лучшее из архива Радио Свобода.

Программы и выпуски новостей РС по прежнему круглосуточно доступны в аудиостриме на сайте Svoboda.org, на YouTube-канале Радио Свобода Live и в главном телеграм-канале РС. Отдельные радиопрограммы и подкасты "Свободы" выкладываются в сеть, в частности, на популярные подкаст-платформы и в телеграм-канал Студия подкастов Радио Свобода. Вы также можете знакомиться с программами Радио Свобода через мобильные приложения для Android и iOS.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в состав которого входит Русская служба – независимая медиакорпорация. Ее работа финансируется за счёт средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

В середине марта 2025 года президент США Дональд Трамп - как объяснялось, в целях оптимизации бюджетных расходов - подписал указ о сокращении финансирования семи государственных агентств, в том числе USAGM. РСЕ/РС в судебном порядке потребовало от USAGM перечисления уже выделенных Конгрессом США на 2025 год денежных средств. 18 июля судья Окружного суда округа Колумбия Ройс Ламберт вынес решение в пользу медиакорпорации.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, РСЕ/РС продолжает работу, прибегая к жёстким мерам экономии: часть сотрудников отправлена в вынужденные частично оплачиваемые отпуска, отменены сотни контрактов с внештатными авторами, значительно сокращён объем контента, прекращено спутниковое радиовещание. Медиа-корпорация ищет дополнительные источники финансирования; в результате этих поисков, в частности, стало возможным возобновление радиовещания "Свободы".