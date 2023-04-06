Задержанную с плакатом "Путин ест детей" оштрафовали на 50 тысяч

В Ефремове задержали активистку Елену Тарбаеву, которая приехала на суд над Алексеем Москалёвым с плакатом "Путин ест детей". На неё составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

По информации "ОВД-Инфо", Тарбаева провела одиночный пикет перед зданием суда, а уже войдя в него, почувствовала себя плохо. Полицейские вывели её на улицу, пообещав вызвать скорую помощь. Вместо этого Тарбаеву задержали восемь сотрудников полиции. Скорую ей так и не вызвали.

Позднее в четверг стало известно, что Ефремовский межрайонный суд Тульской области оштрафовал Елену Тарбаеву на 50 тысяч рублей. Об этом сообщается со ссылкой на защитника от "ОВД-Инфо" Евгения Куракина, который представлял интересы девушки в суде.

6 апреля, в Ефремове суд рассматривал вопрос об ограничении Алексея Москалёва в родительских правах. Ранее его дочь Маша сделала на уроке в школе антивоенный рисунок, а его самого приговорили к двум годам колонии по уголовной статье о повторной дискредитации армии. Машу, которую Москалёв воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у 13-летней Маши мысли о политике.

Сведений о местонахождении Москалёва нет: он пропал после того, как его задержали в Беларуси при попытке сбежать за день до приговора по его антивоенному делу. Сегодня стало известно, что ещё до того суда он оставил Маше записку, в которой посоветовал ей "проситься к папе". Адвокат планировал передать письмо Маше сегодня, во время заседания об ограничении Москалёва в родительских правах. Судья отказался передавать Маше записку от её отца, сообщает "ОВД-Инфо".

Также суд заявил, что не смог уведомить Москалёва о заседании, так как не знает, где он. Суд направил запрос во ФСИН, чтобы ведомство нашло Москалёва и обеспечило его участие в процессе. Заседание будет продолжено в другой день.