Радиоподсчёты. Андрей Пивоваров – о цене мобилизации

Последние недели радио в моей камере почти ежедневно рассказывает о выплатах, привилегиях и других вариантах заботы государства о мобилизованных. Цель понятна – любыми способами снизить недовольство и страх, а может, и убедить кого-то добровольно явиться в военкомат. Допустим, это проявление заботы, хотя инициативы некоторых регионов по выдаче семьям мобилизованных по пять кило рыбы, живых баранов и туш оленей выглядят откровенно стыдными. Как передают по тому же радио, расходы на оборонное ведомство, а вместе с ним и на бездельников из Росгвардии и других подобных структур, засекретили. А вот выплаты мобилизованным не скрывают, так что перемножить их не сложно.

Мобилизовать, со слов Сергея Шойгу, планировали 300 тысяч человек; будем считать это правдой. Добавим к этому добровольцев, которым тоже полагаются выплаты, и "ЧВКшников" разных мастей. Ничего частного в этих кампаниях, конечно, нет, те же бюджетные деньги, украденные на госконтрактах. Владимир Путин пообещал, что каждому мобилизованному выплатят подъемные в 195 тысяч рублей. Есть ещё различные региональные доплаты, но для простоты возьмём ежемесячное денежное довольствие за 200 тысяч рублей (такую сумму мобилизованные, которые теперь приравнены к контрактникам, получат вместе с "боевыми" и "выходами за ленточку", то есть за границу России) Это уже десятки миллиардов рублей ежемесячно.

Дополнительно Государственная дума обещала единомоментно выдавать по 300 тысяч всем, кого призовут в рамках мобилизации. Это еще больше ста миллиардов. Трудно оценить армейские затраты на обмундирование, логистику, питание и прочее. О таком по моему радио не говорят.

Чего бы мы больше хотели: отправить 350 тысяч сограждан в окопы или построить 200 новых школ?

Зато из "ФСИН-вестника" можно узнать (и поразиться), что расходы бюджета на одного заключенного не превышают 2000 рублей в день. Интересно было бы посмотреть на структуру этих расходов, но сейчас речь о другом. Хочется верить, что к мобилизованным государство относится лучше, чем к зэкам; заложим на их содержание хотя бы в полтора раза больше, по 3000 рублей в день. Это еда и расходы на перевозку, проживание, медицину, амортизацию. Их может быть не видно, но бюджет на это отчисляет. Постараемся не думать о терминах "коррупция" и "воровство" хотя бы тут. Получается чуть больше 1 миллиарда рублей в день. Эти ежедневные миллиарды тратятся на боевые действия в Украине.

А ещё есть "контрактники", ВПК и всё с ним связанное. Опять же Росгвардия, расходы на восстановление оккупированных территорий. Всё это в десятки раз превышает сумму, получившуюся у меня выше. Можно вспомнить и непрямые потери для экономики: изъятие трудоспособного населения, налогоплательщиков. Заморозка активов, уход иностранных компаний, создававших рабочие места и плативших миллиарды долларов налогов. Этого мне из-за решётки точно не посчитать. Намеренно не касаюсь и людских потерь, гуманитарной катастрофы. Это всё у нас перед глазами.

Допустим, Россия потратила, по самым грубым подсчётам, за один месяц двести миллиардов. Они равны, например, двумстам новым школам, полностью оборудованным и вмещающим порядка 600 детей. Цены могли поменяться, но именно о такой оценке читал в “Новой”, когда она ещё выходила. Сосед мой, осужденный за мошенничество в сфере строительства (понимаю, что эксперт сомнительный, но других тут нет), рассказывает: бюджет кластера из пяти современных клиник, возводимых сейчас в Краснодаре, – 47 миллиардов рублей. И из опять же новостей: средняя стоимость квадратного метра жилья по России – в районе 83 тысяч рублей.

Давайте представим. Если бы у нас, россиян, спрашивали, чего бы мы больше хотели? Отправить 350 тысяч сограждан в окопы или построить дополнительно 200 новых школ? Или открывать дополнительно по 2–3 больницы каждый месяц в разных городах? Или ежемесячно расселять в новые квартиры по 20 тысяч семей? Уверен, мало кто проголосовал бы за военные расходы, и результат такого голосования был бы убедительнее, чем победа “Единой России” в Чечне. Только тут я бы, пожалуй, в такой результат поверил.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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