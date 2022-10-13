Тюрьма как выбор. Андрей Пивоваров – о брони от мобилизации

По моему радиоприемнику каждый день рассказывают о мобилизации. Кнут чередуется с пряником: то депутаты проявляют заботу даже о животных, которых хозяева не смогли забрать с собой, покидая дома, то для отлова людей переходят к новым способам, то гибэдэдэшники на месте выписывают повестки. Или обещают определять "уклонистов" при помощи камер с распознанием лиц в метро. Ощущения таковы: будь я на воле, уже получил бы повестку возле банкомата или в маршрутке. Но я в тюрьме.



Удивительно, но пока это самая надёжная бронь. Не факт, что в какую-нибудь ретивую голову не придет идея эту бронь отменить, и добровольный рекрутинг в ЧВК среди заключённых не станет принудительным. Сейчас в законе чётко указано: отбывающие наказание осужденные и имеющие судимости по тяжким статьям (считай, все, где наказание может превышать пять лет) призыву не подлежат.



Я не призываю никого совершать тяжкие и тем более особо тяжкие преступления, я прежде всего говорю о потенциальном наказании за уклонение от мобилизации. Но если передо мной стоял бы выбор между отправкой на фронт или тюрьмой, я бы выбрал второе. Не могу сказать, что здесь хорошо живётся, но это всяко лучше, чем погибнуть или стать калекой в никому не нужной кровавой мясорубке. Да и на душе будет легче.

Как бы это ни прозвучало, но тюрьма иногда становится лучшим выбором

Отказ от мобилизации пока не относится к тяжким статьям. Для большинства неявка в военкомат грозит лишь штрафом, а не моментальным лишением свободы. Даже если дойдёт до самого строгого приговора, как человек, который находится за решёткой уже почти полтора года, скажу: люди везде живут. Тюремное сообщество неоднородно, можно попасть в разные коллективы, однако такой гражданский поступок наверняка найдёт понимание в местном сообществе. Первое время я встречал немало людей, искренне поддерживавших происходящее в Украине, а сейчас таких нет.



Знаю об огромном числе новостей про вербовку зэков в ЧВК. На днях пришли вести из соседних ИК-9 и ИК-5 о наборе заключённых. В ближайшее время ждем рекрутеров и в нашу ИК-11. Это никакой не патриотический порыв: при выборе между большим сроком и шансом, пусть и призрачным, выбраться на волю, зэки предпочтут "русскую рулетку". Они рассчитывают как-нибудь пропетлять, отсидеться в тылу и дождаться обещанного через полгода помилования.



Тюрьма, особенно после дебильных фильмов по НТВ, воспринимается многими как страшное место. Не сомневаюсь, что такие места есть. Мы видели и Саратов, и Ярославль, и Омск. Но в массе своей это те же люди, что встречаются в обычной жизни, пусть и содержащиеся в не совсем нормальных условиях. Как бы это ни прозвучало, но тюрьма иногда становится лучшим выбором.

Передо мной такого выбора никто не ставил. Ещё летом Краснодарский суд выписал мне бронь, по которой я даже после отбытия срока не подлежу призыву. Но не удивлюсь, если вскоре прыткие патриоты предложат внести поправки и сократить период этой брони. "По массовым просьбам бывших осужденных", конечно. Но если бы выбор стоял передо мной сейчас, я безусловно пошёл бы на всё, только чтобы в этом не участвовать. Скажу ещё и банальность: всех не пересажают, тюрем не хватит. Власти любят запугивать, но массовых уголовных дел не было даже в "ДНР".



Остаться человеком и выжить можно даже в тюрьме. Немало наших предков, увы, вынуждены были это доказывать своим примером.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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