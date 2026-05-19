Ракетный удар по Прилукам: погибли 2 человека

Последствия удара по Краматорску 19 мая
Российские военные днём 19 мая нанесли удар по городу Прилуки Черниговской области, есть погибшие и раненые. Об этом заявили областная администрация и национальная полиция Украины.

По предварительным данным, в результате удара погибли два человека, 21 получил ранения.

Сообщается, что удар, вероятно, был нанесён удар баллистической ракетой. Повреждения получили неназваннное предприятие и торговый комплекс "Эпицентр", в нём загорелась крыша.

Ранее 19 мая российские военные нанесли удар по городу Глухов в Сумской области. Там погибли, по данным властей, 2 человека, ещё четверо пострадали. Были повреждены административные здания и жилые дома. Шесть человек были ранены в Краматорске, на который сбросили авиабомбу.

