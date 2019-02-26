Американский телеведущий задержан во время интервью с Мадуро

Хорхе Рамос, самый известный испаноязычный журналист Соединенных Штатов был задержан в понедельник в Каракасе в президентском дворце Мирафлорес во время интервью с Николасом Мадуро. Менее чем через три часа Рамос и его телевизионная группа были освобождены. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на телеканал Univision и венесуэльский Национальный союз работников прессы.

Рамос, телеведущий самого популярного испаноязычного телеканала США Univision прибыл в Каракас для проведения интервью с Николасом Мадуро по приглашению венесуэльских властей. Но, как сообщил по телефону Рамос, "приблизительно через 17 минут после начала интервью Мадуро не понравились задаваемые нами вопросы об отсутствии демократии в Венесуэле, о пытках политических заключенных, о гуманитарном кризисе, и он ушел после того, как я показал ему изображение молодых людей, копающихся в мусорной урне в поисках пищи". Следом, согласно версии Univision, Хорхе Рамос и его съемочная группа была задержана, а их аппаратура и отснятый материал конфискованы.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес отверг обвинения в задержании съемочной группы Univison и заявил, что журналист оскорбил Николаса Мадуро, назвав его "убийцей" и "диктатором", что и стало поводом для прекращения интервью.

Хорхе Рамос приобрел известность вне испаноязычной аудитории в США как один из самых заметных защитников прав нелегальных мигрантов. Во время одной из пресс-конференций в 2015 году он вступил в долгую словесную перепалку с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, которая проходила на повышенных тонах. В качестве аналитика на кабельных телеканалах он резко критикует политику администрации Трампа в области иммиграции.