Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с 99,7% голосов

Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов на выборах главы региона. Его оппоненты Халид Накаев от КПРФ и Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия – За правду" получили 0,12% и 0,15% голосов соответственно.

Кадыров выдвигался на выборы главы Чечни от партии "Единая Россия". В июне этого года президент России Владимир Путин рекомендовал ему вновь избраться руководителем республики.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.

20 июля 2020 года США внесли Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.