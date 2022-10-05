Рамзан Кадыров сообщил, что получил звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Это произошло в день рождения Кадырова: 5 октября ему исполнилось 46 лет. Предыдущее звание генерал-лейтенанта Кадыров получил полгода назад, 28 марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину.

О присвоении ему нового звания Кадыров объявил в своём телеграме. Он уточнил, что Путин лично позвонил ему и поздравил с повышением, а также назвал номер президентского указа – 709.

На официальном сайте Кремля указ не опубликован. Предыдущий указ о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта также открыто не публиковался.

На днях Кадыров, который активно комментирует в соцсетях войну в Украине, подверг резкой критике командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в поражении российских войск под Лиманом. Теперь Кадыров стал равным с Лапиным по званию.

Рамзан Кадыров отмечен многочисленными званиями и наградами Российской Федерации. В 2009 году он стал генерал-майором МВД и сохранил это звание при переходе из МВД в Росгвардию. В 2004 году получил высшую российскую награду – звезду Героя России. Также он является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Мужества, ордена Почёта и других наград, включая орден "За заслуги перед стоматологией".

После прекращения существования Советского Союза Кадыров – третий чеченский военнослужащий в чине генерала и выше. Ранее в Чечне высшие воинские звания носили лидер движения за независимость Чечни от России генерал-майор Джохар Дудаев (звание было присвоено ему еще при существовании СССР, в 1989 году) и военный комиссар Чеченской республики в 1995–1996 году генерал-майор Ибрагим Сулейменов.