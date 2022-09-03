Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе, потому что "засиделся"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором говорит, что думает об уходе с поста.



Кадыров подчеркнул, что возглавляет Чечню уже 15 лет – это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов. При этом он отметил, что пришёл на пост молодым и неопытным, а теперь он просто неопытный.

"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это ещё бывает приятнее, – сказал Кадыров. – Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали".

В подписи к видео сказано: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". На записи этих слов Кадыров не говорит.