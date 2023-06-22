Раненые военные судятся с госпиталями, чтобы не возвращаться на фронт

Раненые российские военнослужащие судятся с госпиталями и военно-врачебными комиссиями, чтобы получить справку о военной травме и не возвращаться на фронт. Об этом пишет "Вёрстка", которая проанализировала базы всех гарнизонных военных судов и обнаружила не менее 120 подобных исков .

С помощью суда можно добиться нужной справки, например, для получения страховых выплат, но практически нереально обжаловать решение врачей, признавших военнослужащего годным к службе после ранения. Из всех рассмотренных исков, как выяснила "Вёрстка", суд встал на сторону военнослужащего только в одном случае.

По словам бывшего военного хирурга Максима Мироманова, который уволился из госпиталя в Чите в начале войны, военно-врачебные комиссии всегда предвзято относились к установлению категории годности. "Госпитали подчиняются генеральному штабу, и делают так, как им скажут", — сказал Мироманов изданию.

До 2022 года, по словам врача, в госпиталях была установка — "лечим, немного реабилитируем и отправляем обратно". Сейчас, по мнению, бывшего военного хирурга, установки ужесточились, так как армии нужны люди. Если все части тела у военнослужащего на месте, его нужно признать годным и отправить обратно на фронт. "Кадровый дефицит, большие потери и много случаев расторжения контрактов", — считает он.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова считает иначе. По её мнению, военно-врачебные комиссии действуют самостоятельно, а завышение категории годности происходит из-за халатности при оформлении медицинских документов.

"Вёрстка" приводит случай мобилизованного Рамиля Жолмуханбетова, которому в голову попал осколок. Такое ранение по закону квалифицируется как тяжёлое увечье. После лечения в волгоградском госпитале военно-врачебная комиссия установила ему категорию годности "А". Военнослужащий подал иск к госпиталю, однако судья встал на сторону врачей, заявив, что если бы осколок повредил мозг, тогда можно было бы снизить категорию годности.

Военнослужащий Алексей Зайцев получил на фронте минно-взрывную травму. После лечения, на рентгене у него обнаружили несколько осколков в ногах. Военные врачи тем не менее пришли к выводу, что Зайцев "может служить, так как основная функция его ног — способность к движению — сохранилась". Суд оставил это решение в силе.

Военнослужащим, пострадавшим в ходе боевых действий приходится судиться и за выплаты. По закону, они могут претендовать на три вида единовременных выплат: от правительства России, от страховой компании и от губернаторов региона на общую сумму более шести миллионов рублей. Для этого необходима справка из госпиталя. При этом военные врачи в некоторых случаях отказываются диагностировать военную травму и списывают симптомы на патологическую усталость или фиксируют в документах не связанные с ранением диагнозы.

Кроме того, в некоторых случаях из-за бюрократических проволочек получение справки приходится ждать месяцами, и военнослужащие за это время вновь попадают на фронт, выяснила "Вёрстка".