Минфин скрыл актуальные расходы российского бюджета

Минфин России скрыл актуальные расходы государственного бюджета. Оперативные данные о тратах пропали с портала "Электронный бюджет", где публиковались ранее. На это обратило внимание издание The Bell.

Журналисты использовали оперативные данные, чтобы сравнить их с общими расходами и вычислить расходы государства на засекреченные статьи бюджета. В мае секретные траты превысили три триллиона рублей, заняв первое место в общей структуре расходов России. Большая часть таких трат приходится на оборону, национальную безопасность, правоохранительную деятельность и содержание аннексированных территорий Украины.

После вторжения в Украину более десяти российских ведомств прекратили – частично или полностью – публиковать статистику. Как минимум три ведомства удалили разделы с открытыми данными совсем. Официально, сделали они это, чтобы защитить информацию от "недружественных стран". Среди прочего ведомства закрыли статистику по добыче нефти и газа и по оформлению льгот для семей погибших военных.

Также правительство разрешило не публиковать корпоративную информацию участникам фондового рынка – чтобы снизить для них риск попасть под санкции из-за российского вторжения в Украину. Кроме того, по президентскому указу больше не публикуются сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников. То же разрешили депутатам Госдумы и Совета Федерации.

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