Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минфин скрыл актуальные расходы российского бюджета

Минфин России скрыл актуальные расходы государственного бюджета. Оперативные данные о тратах пропали с портала "Электронный бюджет", где публиковались ранее. На это обратило внимание издание The Bell.

Журналисты использовали оперативные данные, чтобы сравнить их с общими расходами и вычислить расходы государства на засекреченные статьи бюджета. В мае секретные траты превысили три триллиона рублей, заняв первое место в общей структуре расходов России. Большая часть таких трат приходится на оборону, национальную безопасность, правоохранительную деятельность и содержание аннексированных территорий Украины.

После вторжения в Украину более десяти российских ведомств прекратили – частично или полностью – публиковать статистику. Как минимум три ведомства удалили разделы с открытыми данными совсем. Официально, сделали они это, чтобы защитить информацию от "недружественных стран". Среди прочего ведомства закрыли статистику по добыче нефти и газа и по оформлению льгот для семей погибших военных.

Также правительство разрешило не публиковать корпоративную информацию участникам фондового рынка – чтобы снизить для них риск попасть под санкции из-за российского вторжения в Украину. Кроме того, по президентскому указу больше не публикуются сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников. То же разрешили депутатам Госдумы и Совета Федерации.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG