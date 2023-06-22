Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек

На службу по контракту поступило 114 тысяч человек, ещё 52 тысячи – это добровольцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза.
По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек. "То есть каждые сутки получаем полк", – заявил министр. От отметил, что в силу этого "ведомство не видит необходимости в новых добровольцах".
Неделю назад президент России Владимир Путин утверждал, что в этом году контракты заключили уже 150 тысяч человек, ещё есть шесть тысяч добровольцев – "достаточно для выполнения всех боевых задач". Кого именно Шойгу и Путин считают "добровольцами", не уточняется.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
- По словам Шойгу, за время объявленной мобилизации на войну призвали 300 тысяч человек. Согласно официальной версии, с ноября военкоматы ведут набор в войска добровольцев и контрактников.
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