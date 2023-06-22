Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек

На службу по контракту поступило 114 тысяч человек, ещё 52 тысячи – это добровольцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза.

По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек. "То есть каждые сутки получаем полк", – заявил министр. От отметил, что в силу этого "ведомство не видит необходимости в новых добровольцах".

Неделю назад президент России Владимир Путин утверждал, что в этом году контракты заключили уже 150 тысяч человек, ещё есть шесть тысяч добровольцев – "достаточно для выполнения всех боевых задач". Кого именно Шойгу и Путин считают "добровольцами", не уточняется.