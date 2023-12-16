Раненый при подрыве автомобиля в Белгородской области умер

В Белгородской области умер один из пострадавших при наезде автомобиля на мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибший – замглавы районной администрации Игорь Бондаренко, пишет "7x7". В среду, 13 декабря, машина с ним и ещё двумя людьми наехала на мину. Попутчики получили травмы: сотрясение мозга, перелом стопы, ранения груди и живота. Бондаренко взрывом оторвало ноги. Всех пострадавших госпитализировали. Бондаренко определили в реанимацию, где он находился на искусственной вентиляции лёгких.

По подсчётам "7x7", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в Белгородской области от атак беспилотников, обстрелов и подрывов на минах погибли 67 человек.