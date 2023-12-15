Журналисты подтвердили гибель почти 39,5 тысяч россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 39424 российских военнослужащих. Об этом говорится в очередной сводке русской службы Би-би-си и "Медиазоны". Журналисты подчёркивают, что это только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам. Реальная цифра российских потерь может быть намного выше.

С момента прошлой сводки, 1 декабря, в список погибших добавилось 1163 имени. Рост потерь обусловлен в первую очередь продолжающимися интенсивными боями в районе Авдеевки недалеко от Донецка. В числе новых убитых три офицера в звании от подполковника и выше. Все они были связаны с авиацией, но погибли на земле при обстрелах или при взрывах мин.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Башкирию и Бурятию. Большое число сообщений о погибших из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что там волонтёры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично.

Число погибших мобилизованных за всё время войны составляет 4787 человек. 4338 погибших - добровольцы, 7247 - заключённые, завербованные на фронт из колоний.