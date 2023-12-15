Журналисты подтвердили гибель почти 39,5 тысяч россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 39424 российских военнослужащих. Об этом говорится в очередной сводке русской службы Би-би-си и "Медиазоны". Журналисты подчёркивают, что это только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам. Реальная цифра российских потерь может быть намного выше.
С момента прошлой сводки, 1 декабря, в список погибших добавилось 1163 имени. Рост потерь обусловлен в первую очередь продолжающимися интенсивными боями в районе Авдеевки недалеко от Донецка. В числе новых убитых три офицера в звании от подполковника и выше. Все они были связаны с авиацией, но погибли на земле при обстрелах или при взрывах мин.
Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Башкирию и Бурятию. Большое число сообщений о погибших из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что там волонтёры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично.
Число погибших мобилизованных за всё время войны составляет 4787 человек. 4338 погибших - добровольцы, 7247 - заключённые, завербованные на фронт из колоний.
- Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ. Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны.
- Россия и Украина не раскрывают потери в войне. Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября прошлого года, заявив о гибели 5937 человек. Относительно независимая оценка украинских потерь в последний раз давалась весной. Тогда в попавших в сеть документах, предположительно содержавших данные американской разведки, сообщалось, что Вашингтон оценивал потери украинской армии в 15,5–17,5 тысяч человек убитыми и 109–113 тысяч ранеными.
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