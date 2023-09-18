В Будённовске военнослужащий взорвал гранату, четверо пострадали

Российский военнослужащий вечером в воскресенье взорвал гранату у жилого дома в Будённовске Ставоропольского края. В результате четыре местных жителя получили осколочные ранения, сообщает телеграм-канал Astra. Сам военный скрылся с места взрыва.

Журналисты называют имя военнослужащего - это Артём Милохов, 27-летний военнослужащий 487-го вертолётного полка. Местные жители утверждают, что полиция искала его всю ночь, а утром в понедельник он был задержан. Официальных подтверждений задержания пока нет. Где вертолётчик взял беоприпас и зачем взорвал его, тоже пока неизвестно.