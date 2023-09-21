Рано похоронили. Соцсети о появлении Рамзана Кадарова

Что с Рамзаном Кадыровым? Жив ли он, здоров ли? Уж не меньше недели этот вопрос очень будоражит Рунет.

В среду Кадыров написал в своём телеграм-канале, что в больнице он на самом деле навещал своего родственника:

Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого ДЯДЮ, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой МАМЫ.

Врачи ЦКБ действительно профессионалы с большой буквы. Благодаря им наш дорогой дядя через пару недель, с дозволения Всевышнего АллахIа, оправится от недуга.

Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям.

Дмитрий Никотин:

Кадыров действительно в больнице в Москве.

Вот только посещал он там своего больного родственника.

А те каналы и СМИ, кто с уверенностью выдавали вам инсайды о смерти, можете отправить на свалку.

Кирилл Шулика:

Ну в общем он передал, что не дождетесь...

Александр Плющев:

Кадыров - это современный российский Евгений Онегин. То больного дядю сторожит, то людей стреляет.

Фёдор Крашенинников:

Конспирологический балаган с предсказаниями продолжится, я так понимаю

Михаил Ходорковский:

Убедительного опровержения слухам не представлено. Серьезного, чтобы вышел Кадыров и сказал — «Ребят, вот он я, живой». Нет такого, до сих пор. Это все навевает приятные сомнения. Но, тем не менее, точной информации у нас нет.

Дмитрий Колезев:

Предполагаю, что Кадыров мог бы легко опровергнуть слухи в первые же часы их появления, если бы с его здоровьем действительно не было никаких проблем. Алексей Венедиктов писал, что Кадыров на гемодиализе — в таком случае у него не работают или плохо работают почки и ему надо искусственно очищать кровь. Такая процедура обычно проводится три раза в неделю и занимает четыре часа. Если это так, то по активности Кадырова можно будет понять, насколько слухи обоснованы. Конечно, между процедурами он вполне может демонстрировать сравнительно нормальное состояние и не быть прикованным к постели. Но зависимость от медиков у него в таком положении сильная.

Майкл Наки:

За время войны кого мы только не хоронили: раза три Путина, точно два раза Шойгу и даже разочек Лукашенко. Понятно, что такие разговоры зачастую вызывают лишь легкую усмешку, а пишут об этом в основном желтые издания. Однако с Рамзаном Кадыровым ситуация существенно отличается. Во-первых, его болезнь – длящееся действие. А его физические изменения налицо. Во-вторых, появляется много прямых и косвенных данных, указывающих на то, что в этом месяце тирану Чечни стало сильно хуже. Кадыров жив, но есть ощущение, что это ненадолго.

Юлия Латынина:

Не знаю, жив ли Кадыров, но если умрет, то в нынешней Чечне будет так же мало волнений, как в "Вагнере" после убийства Пригожина.

Преемника назначит Путин, он будет менее самостоятелен.

Это логично укладывается в централизацию власти. Путин понял, что ему угрожают не либералы.