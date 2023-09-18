"Зажигает с Кобзоном и Пригожиным?" Блогеры гадают, жив ли Кадыров

Разговоры о том, что Рамзан Кадыров серьёзно болен, начались ещё в феврале. Повод для этого дали фотографии, на которых глава Чечни выглядел сильно опухшим. В первых числах марта в соцсетях появилась информация, что в Чечню прибыл известный врач из ОАЭ, специалист по болезням почек. Об этом написал и немецкий таблоид Bild.

К лету эти разговоры утихли, но возобновились 31 августа, когда Кадыров записал видеообращение, требующее от США и Запада снять санкции с его мамы.

То, как выглядит и говорит Кадыров на этом видео, показалось блогерам странным.

Юрий Бутусов

Кадыров готовит страшную месть европейским политикам, которые ввели санкции против его матери.



"Дон" назвал европейцев быдлом, сказав, что они "живут как лохи". И пообещал их уничтожить, если они немедленно не снимут санкции.



Почему во время записи ролика Кадыров странно покачивался и не снимал нижнюю часть туловища история умалчивает.

10 сентября телеграм-канал ВЧК-ОГПУ заявил, что Кадыров жестоко убил своего личного врача и одновременно вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова, заподозрив его в попытках себя отравить.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал совершенно потрясающую историю, которая находит массу подтверждений. Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения республики, занимавшего на момент событий пост вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова. С тех пор его никто больше не видел (абсолютно все говорят, что его нет в живых и умер он мучительной смертью) , а на сайте главного детища Сулейманова – ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» Чечни – сейчас торгуют кокаином в Дубае.



Сразу несколько собеседников ВЧК-ОГПУ, знакомых с ситуацией, рассказали, что когда резко и неожиданно у Кадырова начало ухудшаться состояние здоровья, то окружение главы Чечни стало уверять его, что он стал жертвой отравления. Такой же версии придерживался и сам Кадыров, а свой гнев он обрушил на Сулейманова. По словам источника, Сулейманов лично делал некие инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними и связано ухудшение здоровья. В результате в одночасье в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел.



Этому есть множество подтверждений. На странице Сулейманова в Инстаграм, которую раньше он обновлял почти ежедневно, последний пост датируется октябрем 2022 года. Сулейманов ранее часто появлялся в учебных и медучреждениях Москвы, но там его тоже не видели почти год. Самое примечательное, что на странице Сулейманова в Инстаграм в качестве его страницы в Интернете указан onkochr.ru – это страница Республиканского онкодиспансера- главного и любимого детища Сулейманова. Если перейти сейчас по этой ссылке, то там страница, предлагающая кокаин в Дубае. Примечательно, что, по словам источника, от предполагаемого «отравления» Кадыров периодически проходит лечение именно в Дубае.



Собеседники ВЧК-ОГПУ в республике говорят, что там тоже никто не видел Сулейманова с октября 2022 года и ходят разговоры, что его зверски убили- закопали в землю живым.



«Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть в заточении и его покажут на камеры», – полагает наш собеседник.



Сулейманов был большой редкостью в окружении Кадырова. Во-первых, Сулейманов по национальности не чеченец, а лезгин (родившейся в Баку). Во-вторых, он профессионал. Сулейманов профессор, специалист по хирургии и онкологии, работал в Германии и Москве, а с 2014 года фактически стал выполнять и функции одного из персональных врачей семьи Кадырова. В разное время он был и советником главы Чечни, и министром здравоохранения, и вице-премьером. Главным и любимым детищем Сулейманова в Чечне был "Республиканский онкодиспансер".

А 15 сентября представитель ГУР МО Украины рассказал в интервью, что Кадыров находится в больнице. Блогеры посчитали это подтверждением ходивших уже несколько дней слухов, что глава Чечни впал в кому.

Александр Фридман

ГУР МО утверждает, что Кадыров впал в кому и находится в критическом состоянии. Теперь у Кадырова два варианта: или показаться на публике и опровергнуть эту информацию, или готовиться к встрече с "другом Женей"

Максим Мирнонович

Телеграм-каналы сообщают, что академик Кадыров в коме. Это может запустить весьма интересную цепь событий. К известной фразе «Война в Украине началась в Крыму, в Крыму и завершится» я бы добавил – путинская диктатура началась в Чечне, в ней она и закончится.

Алексей Лушников

Кадыров находится в критическом состоянии – Представитель ГУР Андрей Юсов. Об этом сообщают практически все чеченские оппозиционные каналы. Об этом молчит Москва.

Если информация подтвердиться и в ближайшее время Кадыров скончается, Россию ждут непредсказуемые турбулентные процессы. Это событие станет более значимым, чем убийство Пригожина. Могут сдвинуться национально-политические плиты наглухо зацементированные за последние два десятилетия.

Кадыров или кто-то, кто ведёт его телеграм-канал, отреагировал на эти слухи публикацей видео с прогулки по парку.

Борис Якеменко

Вся сволочь типа недобитого арматурой Кашина хоронит Рамзана Кадырова, героя наших дней, как его ещё 10 лет назад охарактеризовал Василий Якеменко.



Не дождутся.



Но почему он им так мешает?



Дело в том, что вся либеральная мразь (прежде всего сидящая здесь, все эти дружки Кашина и прочих), чьи взгляды транслирует недобиток (сами пока боятся) давно уже решила, что будет делать после того, как Путин уйдет. Это в той или иной форме прорывается даже в клятвах верности, которые тем неистовее, чем больше они убеждают себя в том, что пора готовиться к «жизни без Путина» ибо он последнее, что им мешает рвануть за бугор к скучающим деткам и содержанкам. Они более-менее знают, как поведут себя другие губернаторы, мэры...



Но есть проблема. Это Рамзан Кадыров, его позиция и его регион.



Кадыров с Путиным находится в особых отношениях. В свое время именно Путину удалось истребить очаг международного терроризма в Чечне. Вчерашних врагов Путину удалось превратить в друзей и союзников, удалось восстановить республику, сделать ее процветающей.



И Путин стал для жителей Чечни в целом и для Кадырова, в частности, больше чем Президентом России. Кадырова связывают с Путиным не договоренности, а признательность и честь. То есть Кадыров верен Путину, но не элитке. Он с ним, а не с его окружением. На него не действуют корпоративные договоренности, так как он в прямом смысле слова завоевал свое право быть руководителем Чечни, в отличие от всех остальных. Не случайно всегда, когда на Путина были серьезные атаки, Чечня так или иначе напоминала – не вы победили террористов, а он. Не вы принесли мир, а он. Мы верны ему, а не вам. И с нами, как с выродком Венедиктовым, договориться о сдаче страны не получится.



То есть когда они все при первой возможности расчехлятся и предадут, Кадыров не предаст. И встанет насмерть. И это для них страшная проблема.



И что делать, элитка не понимает.



Вообще не понимает. И поэтому боится его не меньше, чем Путина.



Поэтому мусолит эти омерзительные слухи.



Давайте, давайте.



Не надейтесь.

Но слухи всё равно не закончились: почти сразу после появления этого видео о смерти Кадырова заявил чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Поэтому нашлись и те, кто видео не поверил, несмотря на то что погода на нём вроде бы соответствовала той, которая в тот день была в Грозном.

Фарида Курбангалиева

В телеграме Кадырова появилось видео с его участием



На нем глава Чечни произносит фразу «вот такие дела» и советует всем заниматься спортом.



Странно, но ему самому эта рекомендация явно не помогает: выглядит Кадыров не очень и говорит с сильной одышкой. Дата записи видео неизвестна.

Дмитрий Колезев

Последние дни оппозиционные чеченские телеграм-каналы и украинские СМИ сообщают о значительном ухудшении здоровья Рамзана Кадырова – писали, что он якобы находится в коме, а сегодня правозащитник Абубакар Янгулбаев написал в своем канале, что Кадыров умер.



Правда, Янгулбаев сделал это уже после того, как в телеграм-канале самого Кадырова появилось видео, на котором тот совершает прогулку, вероятно, в Грозном и советует (в тексте) "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок". "Дождь прекрасно бодрит", – сказано в подписи под видео. Подразумевается, что на видео дождь, и сегодня в Грозном на самом деле дождливо, что вроде как должно повышать доверие к ролику. Ведь до этого несколько дней соратники Кадырова выкладывали подозрительные видео с Кадыровым, которые могли быть сняты раньше.



Правда, и это видео не 100% снято сегодня. Дождь на видео немного напоминает снег (хотя капли могут так выглядеть на видео). И довольно странно, что в плюс 16 Кадыров в шапке.

Умер Кадыров или нет, но то, что его здоровье за последние месяцы очень ухудшилось, не вызывает сомнений почти ни у кого – на всех недавних видео он выглядит очень плохо, особенно учитывая то, что ему всего 46 лет и то, что ему доступна лучшая медицинская помощь.

Илья Вайцман

Непонятное. Сеть жужжит, что Кадыров то ли в коме, то ли уже с Кобзоном и Пригожиным в одном котле со смолой зажигает. Действительно, его внешний вид в последнее время сложно назвать здоровым, но блин, на дворе XXI век уже! В смысле, гемодиализ давно уже не вау-вау какой хайтек, простые люди с полным отказом почек годами живут на диализе, дожидаясь подходящего донора и внешне выглядят при этом гораздо лучше. Что, Кадырова не могли на гемодиализе подержать, пока по-быстрому донора не подберут (я даже не хочу обсуждать, каким способом)? 🤷‍♂️

Странно это всё...

К вечеру воскресенья всё стало ещё страннее.

Ксения Собчак

15 сентября: в телеграме и украинских СМИ появляются сообщения об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова и его возможной коме.



В тот же вечер в соцсетях Кадырова появляется видео с рассказом о его вечерней прогулке с семьёй.



17 сентября:



12:58 – в канале Кадырова появляется видео его прогулки под дождем.



13:27 – чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев со ссылкой на источники публикует в своем канале пост «Кадыров умер».



16:49 – ВЧК-ОГПУ сообщает, что к кремлевской больнице съезжаются машины представительского класса с чеченскими номерами.



Где Кадыров?

Украинцы тоже следят за здоровьем Кадырова.

Не дожидаясь разгадки, блогеры начали проводить параллели между тем, что происходит с Кадыровым, и судьбой Евгения Пригожина.

Олег Кашин

Если Кадыров действительно помер/помрет, кто поверит в случайность через месяц после Пригожина….

Павел Мунтян

Помните, я писал, что у всех своя армия: Пригожин, Золотов, Шойгу, Кадыров, путенская ФСО. Кремль думал, что множественные армии – это защита от переворота, но Пригожин продемонстрировал, что эта защита не работает. В результате, как мне кажется, было решено всё же монополизировать насилие. Пригожина убрали первым, просто тупо на глазах у всех сбили самолет. Кадырова, вероятно, сегодня уже тоже нет в живых, просто новости опаздывают. Вид последнее время у него был совсем хреновый. Думаю, травили постепенно. И, похоже, результат достигнут. Подождем, пока информация появится в публичном поле.

Алексей Рощин

Что, Кадыров тоже?

Хм... Когда месяц назад вечером вдруг все стали писать "Пригожин разбился" – я не верил ни секунды; ну не могло такого быть, кто-то нагоняет хайпа, Пригожин сам чего-то придумал, как-то уж слишком примитивно... В общем, я не верил до последнего (да и сейчас не верю). Но тем не менее – официально уже все сто раз признали, что Пригожин-таки, как последняя наивная принцесса из детского сада, навернулся с небес, и даже были какие-то уже типа похороны (правда, без съемок, прощания, фотографий и тому подобного, закрытые и от прессы, и от публики).



И вот теперь я уже в пятый или шестой раз встречаю в лентах от самых разных источников сообщения про Кадырова (а до этого нагнетали слухи, что у него якобы сахарный диабет (??) и его дни типа сочтены). Сейчас пишут, что он то ли в коме, то ли вообще уже... того). Я, естественно, опять не верю ни единому слову. Но! Время такое, что всё может быть.



Хотя, конечно, если вдруг с интервалом в месяц (!) нас покинут и Пригожин, и Кадыров – то есть главы самых крупных военизированных формирований в РФ ПОМИМО армии РФ – это будет выглядеть крайне подозрительно, буквально как самая крупная полит"зачистка" на моей памяти.

Дмитрий Чернышев

Несколько чеченских источников сообщают, что Кадыров тяжело болен/при смерти/в коме. Совершенно очевидно, чья это работа.

Путин убирает всех людей, за которыми может пойти хоть какое-то количество солдат с оружием или тысячи мирных протестующих. По примеру афинского тирана срывает самые высокие колоски.

Сталин действовал точно так же – организовал сначала травлю, потом высылку, а потом и убийство своего самого опасного конкурента – Троцкого. Человека №2 в партии. Основателя Красной армии. Сталин убил Кирова, когда он стал слишком популярен а народе. Убил Тухачевского, когда он стал слишком популярен в армии. Посадил и расстрелял всю ленинскую гвардию – от Бухарина до Зиновьева. Когда после войны Жуков стал слишком популярен – снял с должности Главкома и обвинил в "бонапартизме". Вытаптывал поляну. Вокруг него мог быть только сброд тонкошеих вождей.

Путин действует так же. Как только кто-то становился популярным или начинал представлять хоть какую-то опасность, его убивали, сажали или выгоняли из страны. Лебедь, Ходорковский, Кадыров-старший, Березовский, Немцов, Навальный, Суровикин, Пригожин, Гиркин. Чекисты сами убили почти всех своих хоть сколько-то заметных полевых командиров. Поляна должна быть вытоптана полностью. Никого рядом страшнее заикающегося Нарышкина или пьяного Медведева. Особенно теперь, когда любой человек, способный объединить несколько тысяч вооруженных людей, может дойти до Москвы.

Очень жалко, что Рамзан не доживет до Гааги.

Александр Морозов

что же это будет, если вдруг так повернется, что у вполне еще молодых, здоровых людей не только вдруг и крыло от самолета само отваливается, но и вдруг почечная недостаточность с опозданием диагностирована – и все это происходит практически одновременно, при том, что это все "талантливые люди трудной судьбы"... Как это комментировать? Это какие-то сверхисторические силы вступили в игру? Небесные престолы и господства как-то "уплотняют" структуру реальности?

Дмитрий Шушарин

В ленте распространяются слухи о болезни и смерти Кадырова. Вот Пригожин погиб – что изменилось? И сейчас ничего не изменится. Об одном надо молиться: чтобы зачистка не превратилась в большой террор, то есть в террор вертикально организованный. Уже сейчас в фабрикующихся делах очевидна статистическая мотивация. Огонь по штабам может привести к резкому росту контрольных цифр.

Некоторые уже начали гадать, что будет в Чечне после смерти Кадырова.

Но все понимают, что пока хоронить Кадырова рано.

Анна Монгайт

Поверю, когда увижу Чечню в трауре