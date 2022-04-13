Расходы на российские государственные СМИ возросли после войны с Украиной

Расходы на содержание российских государственных СМИ резко выросли после начала войны с Украиной. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина.

Согласно статистике, за первые три месяца этого года средства массовой информации выделили почти 17,5 миллиардов рублей. Это более чем в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 12 миллиардов рублей из этой суммы выделено в марте. При этом расходы на армию за этот период выросли на 11 процентов.

The Moscow Times пишет, что на финансирование СМИ в 2022 году должно быть выделено почти 115 миллиардов рублей. Из этой суммы почти 29 миллиардов заложено для автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", управляющей госканалом RT, и более 25 миллиардов – для ВГТРК.

После российского вторжения на территорию Украины 24 февраля в стране значительно усилилась цензура. С первых дней войны Роскомнадзор стал рассылать в СМИ уведомления о необходимости удаления контента о боевых действиях армии. власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы". Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось. "Новая газета" после двух предупреждений Роскомнадзора приостановила деятельность.

Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону за так называемые фейки о действиях российской армии.