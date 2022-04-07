Журналисты "Новой газеты" создали новое издание "Новая газета. Европа"

Журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа".

Отмечается, что это не филиал "Новой газеты", а самостоятельный и независимый проект. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", – говорится в телеграм-канале издания. Главным редактором нового издания является бывший редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.