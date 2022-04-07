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Журналисты "Новой газеты" создали новое издание "Новая газета. Европа"

Russia -- Kirill Martynov, editor of the policy department, "Novaya Gazeta"

Журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа".

Отмечается, что это не филиал "Новой газеты", а самостоятельный и независимый проект. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", – говорится в телеграм-канале издания. Главным редактором нового издания является бывший редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.

  • 28 марта редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях – как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины". Это произошло после того, как редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора – это позволяет ведомству обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".
  • 1 марта редакция "Новой газеты" заявила, что издание продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Незадолго до этого Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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